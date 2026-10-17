Zverev světovou jedničkou nebude. V Šanghaji vypadl v semifinále

Zverev se mohl dostat na tenisový trůn po nadcházejícím turnaji ve Vídni.
K tomu, aby se 2. listopadu stal poprvé světovou jedničkou, ale potřeboval v Šanghaji postoupit alespoň do finále a následně celý turnaj v Rakousku vyhrát.
To, že se do konce sezony na první příčku dostane, je však už od pondělí jisté.
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Davidovich si zahraje finále elitní kategorie Masters podruhé v kariéře. Před čtyřmi lety na antuce v Monte Carlu neuspěl. Nyní bude jeho soupeřem vítěz duelu mezi Daniilem Medveděvem z Ruska a Španělem Rafaelem Jódarem.
Tenisový turnaj mužů v Šanghaji
tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů
Dvouhra - semifinále: