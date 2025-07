„Nevím, co dál. Asi budu potřebovat terapii,“ posteskl si Zverev poté, co se z letošního Wimbledonu poroučel hned po prvním kole. V All England Clubu ho hned na úvod vyřadil Francouz Arthur Rinderknech a německý tenista si uvědomil, že musí něco změnit.

„Prostě se cítím strašně sám a nevím, co s tím dělat. Nepomáhá mi ani čtyřletá dcera Mayla. Radost a energii mám dodávat já jí, ne ona mně. Musím se rychle najít,“ řekl si.

Rád by totiž dokázal, že se na pozici světové trojky nenachází jen tak náhodou.

V lednu se propracoval až do finále Australian Open, kde jasně padl s Jannikem Sinnerem. Už předtím se na grandslamech dvakrát dostal až do boje o titul, ale ani na US Open v roce 2020 ani minulý rok na Roland Garros vysněnou trofej nezískal.

Právě na pohár z grandslamu by 28letý Zverev rád dosáhl. Sní o tom, že v nejbližší době bude konkurovat výkonům Carlose Alcaraze a Sinnera, kteří aktuálně ovládají mužský tenis.

„Alcaraz přinesl do tenisu nový náboj, obrovskou energii. Spolu se Sinnerem jsou v současné době jasně nejlepší. Ale já vím, že se jim můžu postavit a porazit je. Věřím tomu, že na to mám,“ vypráví odhodlaně.

Jenže k tomu mu aktuálně spousta věcí chybí. Největším problémem je psychická nepohoda, která ho poslední týdny nepouští na kurt stoprocentně koncentrovaného.

„V určité chvíli potřebujete udělat změnu. Je to stejné jako ve fotbale. Nedaří se vám, tak vyhodíte trenéra. Pokusíte se přijít s novým impulzem,“ komentoval už před časem Zverevovu situaci slavný Boris Becker.

Zverev doposud cestoval se svým otcem, který plnil roli hlavního trenéra. Občas ho na turnajích doprovázel i jeho bratr Mischa, bývalý pětadvacátý tenista světa.

Teď by ke změně, kterou předpovídal krajan Becker, skutečně dojít mohlo.

Německý tenista byl po brzkém výpadku ve Wimbledonu přihlášený na podnik ve švýcarském Gstaadu, kde tenisté bojují tento týden. Místo toho ale Zverev nakonec zvolil jinou strategii. Pořádný trénink.

Ovšem rozhodně ne jen tak ledajaký. Odcestoval totiž na Mallorcu, kde se teď připravuje ve vyhlášené akademii Rafaela Nadala. A podle německého komentátora Sky Sports Paula Häusera nemá jít jen o jednorázovou výpomoc, klan Nadalů by se měl o Zvereva do budoucna starat.

Olly Tennis 🎾🇬🇧 @Olly_Tennis_ 🇩🇪 Alexander Zverev training today at the Rafa Nadal Academy, under the watchful eye of Toni Nadal https://t.co/a1KBFjZQjI oblíbit odpovědět

Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Rafael coby mentor a jeho strýc Toni coby kouč. Oba oplývají hromadou zkušeností, navíc Zvereva dobře znají. Nový impuls by mu jistě dali.

A ačkoliv je těžké v době dominujícího dua Sinner, Alcaraz předpovídat, zda by mohli 28letého Němce dotáhnout až ke grandslamovému titulu, rozhodně po jejich boku stagnovat nebude.

Pokud spolupráci oficiálně potvrdí, může jen dál růst.