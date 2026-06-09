Jeho nedělní úspěch na pařížské antuce rozdělil fanoušky na dva tábory.
Jedni mu přejí, že se konečně dočkal vytouženého grandslamového titulu, který si za tenisové umění beze sporu zasloužil.
Druzí ho kritizují, protože připomínají jeho pošramocené renomé: bývalé partnerky Olga Šarypovová a Brenda Pateová ho před časem obvinily z fyzického i duševního týrání a domácího násilí.
Chápu obě skupiny, ale přiznám se, že o něco blíže mám k názoru té druhé.
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Zverev se konečně dočkal grandslamového titulu. V Paříži zvládl pětisetové finále
Je třeba zdůraznit, že Zverevovi žádné provinění nikdy dokázáno nebylo. S Pateovou se poté, co případ před dvěma lety stanul před soudem, dohodli na mimosoudním vyrovnání. Platí tedy presumpce neviny.
Ale už jen to, jak povýšeně 29letý tenista k velmi závažným obviněním přistupuje, vyvolává značné nesympatie.
Když se ho novináři prestižního francouzského sportovního deníku L’Équipe v pondělí ptali, jestli kontroverze, které jeho triumf vyvolal, zaznamenal, a co na obvinění říká, rozhovor ukončil: „Myslím, že bychom měli přestat. Bude to tak lepší.“
Argumentoval tím, že soud prokázal, že obvinění byla nepravdivá, ale tak to není. Ve zprávě o mimosoudním vyrovnání stojí, že „toto není verdikt o vině či nevině“.
Mimochodem, Zverev byl prvním mužským šampionem Roland Garros po dvaceti letech, kterému L’Équipe nevěnoval hlavní prostor na titulní stránce svého vydání den po finále „domácího“ grandslamu...
Také v minulosti rodák z Hamburku vinu popíral. Ale nedělal to zrovna vybranými způsoby. „Každý, kdo má alespoň průměrné IQ, ví, o co tu jde,“ reagoval na konci roku 2023 v narážce na to, že Pateová, s níž má dceru, podle něj chce skrze obvinění jen získat peníze.
Jistě musí být nepříjemné neustále slýchat dotazy na tak ošidné téma. Tím spíš by ale k nim měl Zverev přistupovat s pokorou a vážností.
Kdyby prohlašoval, že si plně uvědomuje vážnost obvinění a že rozumí kontroverzím kolem své osoby, třeba by pár kritiků udobřil. Nic by ho to nestálo.
Přitom je jeho příběh velmi inspirativní.
Moc se o tom nehovoří, ale od dětství trpí cukrovkou prvního stupně. Říkal, že vyhrát grandslam chce mimo jiné proto, aby motivoval lidi se stejným onemocněním.
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Bojoval s tlakem, kdy mu všichni připomínali, že nejprestižnější vyznamenání mu stále chybí a že ho možná nikdy mít nebude. V kariéře si prošel mnoha těžkými finálovými porážkami a třeba také vážným zraněním ze semifinále Roland Garros 2022, odkud si odnesl přetrhané vazy v kotníku.
Přesto se dokázal vrátit do špičky. Vyhrál olympijské hry, dvakrát Turnaj mistrů, dostal se na druhé místo žebříčku.
A teď je konečně grandslamovým šampionem. Jistě mu pomohly výpadky několika soupeřů v čele se zraněným Alcarazem a Sinnerem, který na pařížské antuce překvapivě skončil už ve druhém kole. Ale jak praví známé sportovní klišé – na to se historie neptá.
Fanoušci se nicméně ptají, jaká je Zverevova pravá povaha.
Samotného mě zarazilo, že tribuny stadionu Philippea Chatriera byly při finále spíše na jeho straně. Také mu spousta kolegů z tenisové branže od srdce blahopřála.
Obsáhlou gratulaci zaslal Novak Djokovič, přání zveřejnila i Billie Jean Kingová, byť zrovna jí fanoušci – zcela logicky – vyčítají, že coby hlavní představitelka ženského hnutí za rovnoprávnost projevuje sympatie k někomu, kdo čelí obvinění z násilí na ženách.
Každopádně když si vysloužíte takovou úctu, asi nemůžete být vyložený padouch. Ostatní tenisté o Zverevovi hovoří většinou pozitivně.
Ale pak je tu druhý pohled: například Iga Šwiateková v neděli gratulovala pouze poraženému finalistovi Flaviovi Cobollimu.
I z těchto střípků si dovedete leccos odvodit.
Zverev si sice v neděli sáhl na vytoužený grandslamový pohár a vstoupil mezi tenisové velikány. Ale důležitější bitvu, tu o svou pověst, prohrává.
Hraje přece sport gentlemanů.