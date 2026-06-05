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Když ne teď, už nikdy. Menšíkova soupeře provázejí selhání i obvinění z týrání

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
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  10:00
Víte, co mají společného Tomáš Berdych, David Ferrer a Alexander Zverev? Kromě toho, že se vypracovali mezi nejlepší tenisty světa, se shodně sedmnáctkrát probojovali na grandslamech minimálně do čtvrtfinále. Ale titul nemají žádný. Poslední jmenovaný v těchto dnech dělá vše pro to, aby konečně umlčel hlasy, které mu opakovaně připomínají, že největší tenisovou poctou se chlubit nemůže.
Alexander Zverev ve čtvrtfinále Roland Garros.

Alexander Zverev ve čtvrtfinále Roland Garros. | foto: Reuters

Jakub Menšík se připravuje na úder ve čtvrtfinále Roland Garros.
Jakub Menšík se natahuje za míčkem ve čtvrtfinále Roland Garros.
Jakub Menšík přijímá gratulace od Joaa Fonsecy.
Bezprostřední reakce Jakuba Menšíka na proměněný sedmý mečbol ve čtvrtfinále...
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Na Roland Garros mu k vytoužené trofeji zbývají už jen dvě překážky. Tou první je Jakub Menšík, který Němce vyzve v pátečním semifinále (od 14.30).

Zverev si bezpochyby vydobyl skvělou kariéru.

Vyhrál olympijské hry, dvakrát Turnaj mistrů, sedm akcí kategorie Masters, vydělal přes 60 milionů dolarů...

Ale když vás nazývají nejlepším tenistou, který kdy NEzískal grandslamový titul, nese to s sebou i určitou pachuť.

Alexander Zverev ve čtvrtfinále Roland Garros.

Také kvůli tomu fanoušky a experty vysoký tenista s čelenkou a dlouhými vlasy rozděluje. Herní kvality mu upřít nelze, ale jeho opakovaná selhání v závěrečných kolech ukazují na vážné slabiny. Schytává kritiku za to, že v klíčových momentech hraje příliš pasivně a že se pod tlakem zlomí.

Ale hlavně – dvě bývalé přítelkyně ho obvinily z fyzického napadení a týrání. Zverev tvrdí, že je nevinný, druhý případ, který se dostal před soud, skončil mimosoudním vyrovnáním.

Proto není divu, že ho provází velmi rozporuplné renomé.

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Ve 29 letech se mu pomalu krátí čas, kdy má reálnou šanci nelichotivou nálepku grandslamového smolaře strhnout. Sám si to dobře uvědomuje. Nyní v Paříži se před ním díky souhře okolností a výpadků ostatních hvězd otevřela šance, která se dost možná už opakovat nebude.

Cestu pavoukem má nebývale umetenou.

Zvládne jí projít až k Poháru mušketýrů, nebo už jako tolikrát předtím skončí pod vrcholem?

Proti Menšíkovi ho čeká už jedenácté grandslamové semifinále, ve třech případech se dostal až do závěrečného duelu. Ale v kolonce trofejí mu pořád svítí nula.

Zatím ztratil jediný set

„Všichni včetně mě si myslí, že vyhraje. Mohlo by mu to otevřít dveře dokonce k více titulům. Nebo to naopak může být tak, že pokud to nedokáže teď, nepovede se mu to už nikdy,“ zamýšlí se John McEnroe, expert stanice Eurosport.

Rodák z Hamburku se ocitl pod enormním tlakem v momentě, když už ve druhém kole vypadl Jannik Sinner. Pozornost na něj upřená se ještě zvýraznila po konci Novaka Djokoviče.

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Od té doby Němec čelí otázkám, jestli se cítí jako hlavní favorit a zda si uvědomuje, jak slibná příležitost se mu naskýtá.

„Soustředím se jen na zápasy, které jsou přede mnou. To je jediná věc, kterou mohu kontrolovat,“ odpovídá neutrálně.

Ale myšlenky mu jistě jedou na plné obrátky. Čím blíž se k titulu nachází, tím víc na něj doléhá tíha. Nechce opakovat minulá selhání.

„Tyhle věci jsou určitě znát. Hráči si je v hlavě nosí,“ domnívá se Berdych, který si sám mnohokrát vyslechl, že i jemu grandslamové pozlátko chybí. „Kuba má výhodnější pozici, že může v uvozovkách jen překvapit, zatímco od Zvereva se čeká, že by to měl celé vyhrát.“

Jakub Menšík během osmifinále Roland Garros
Alexander Zverev slaví vítězství ve čtvrtfinále Roland Garros.

Nutno podotknout, že německý čahoun zatím turnajem prochází naprosto hladce. Ztratil jediný set, ale zase ho nikdo pořádně neprověřil, dominoval i ve čtvrtfinále s mladým Španělem Rafaelem Jódarem.

Také to by mohlo hrát v Menšíkův prospěch, rodák z Prostějova už prošel dvěma pětisetovými boji.

Do svého prvního grandslamového finále se Zverev dostal na covidovém US Open 2020, kde proti Dominiku Thiemovi promarnil vedení 2:0 na sety.

Čelí největšímu tlaku v životě

V začátcích vzestupu se ještě na kurtech potkával s Velkou trojkou, a když už se zdálo, že by místo ní mohl sbírat nejcennější vyznamenání, přiřítili se mladší dravci Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem a opět ho srazili do nevděčné role.

Se Španělem prohrál Zverev boj o titul z Roland Garros 2024, Italovi podlehl ve finále loňského Australian Open.

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„Nyní je pod největším tlakem v životě, protože tenhle turnaj by měl vyhrát,“ zdůrazňuje McEnroe.

Za tenisový um by si Zverev titul jistě zasloužil. Otázkou je, zda mu lze úspěch vzhledem k jeho excesům přát.

Amélie Mauresmová, ředitelka Roland Garros, musela dokonce před dvěma lety odpovídat na otázku, zda nemá v úmyslu ho vyloučit, když v době konání turnaje tenistu zároveň řešil soud.

Němec Alexander Zverev stíhá balonek v utkání druhého kola Roland Garros.

Jeho triumf by měl tedy přinejmenším kontroverzní pachuť.

Ale aby se o těchto věcech mohlo polemizovat, nejprve by musel porazit prostějovského rodáka, který na letošním pařížském grandslamu udivuje svými výkony i ty největší tenisové legendy.

V pátek se na kurtu Philippea Chatriera rozhodně budou dít zajímavé věci. Menšíkových 196 centimetrů proti Zverevovým 198.

A šanci mají oba.

Jakub MenšíkAlexander Zverev
Věk2029
Světový žebříček27. (maximum 12.)3. (maximum 2.)
Tituly z okruhu ATP224
Letošní bilance na okruhu ATP23:933:9
Bilance na Roland Garros6:143:10
Čas strávený na kurtu do semifinále15 h 45 min11 h 30 min
Vzájemná bilance01
Nejlepší výsledek na grandslamusemifinálefinále (3×)
Kariérní prize money6 mil. dolarů62,6 mil. dolarů
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