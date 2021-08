Vládce tvrdého povrchu? Favoritem US Open je Djokovič, brzdí Zverev

Svůj lauf demonstroval Zverev v nedělním finále v Cincinnati, kde za pouhou hodinu smetl dalšího rozjetého tenistu Rusa Andreje Rubljova.

„Od začátku jsem se cítil skvěle. V prvním gamu jsem ho brejknul a pak se zápas vyvíjel hodně rychle v můj prospěch,“ líčil Němec výhru 6:2, 6:3.

Svou pátou trofejí z turnajů Masters v kariéře si dodal pořádkou dávku sebevědomí před závěrečným grandslamem sezony. US Open odstartuje v pondělí 30. srpna a čtvrtý hráč světa Zverev bude patřit mezi největší aspiranty na titul.

Po poháru ostatně sahal už minulý rok, ve finále vedl nad Dominicem Thiemem 2:0 na sety. Rakouský úřadující šampion však kvůli problémům se zápěstím obhajovat nebude, zdravotní potíže vyřadily i Rafaela Nadala a Rogera Federera.

Z Velké trojky tak zbývá „jen“ Novak Djokovič. Ovšem ani vítěz všech tří dosavadních grandslamů sezony se nenachází v optimálním rozpoložení.

Na olympijských hrách padl v semifinále právě se Zverevem, nezvládl ani duel o bronz. Od té doby pauzíruje, kvůli únavě se vzdal obhajoby v Cincinnati. Chystá se až na US Open.

Na newyorskou slavnost přitom nemá nejlepší vzpomínky, loni jej pořadatelé vyloučili kvůli tomu, že trefil míčem čárovou rozhodčí.

„Ale Novak pořád bude největším favoritem,“ myslí si Zverev. „Čekám, že bude odpočatý a bude hrát neskutečný tenis. Také ostatní kluci jako Rubljov, Medveděv a Tsitsipas budou v dobré formě.“

Nasazení US Open 1. Novak Djokovič

Daniil Medveděv 3. Stefanos Tsitsipas

Což je jistě pravda, ale na posledních akcích se nejlépe ukázal 24letý Němec.



„Určitě to bude zajímavé US Open. Vím, jak si teď stojím, vím, jak hraju. Těším se a uvidíme, jak to půjde. Stále mi zbývá týden, během kterého mám před sebou hodně práce. Musím najít správný rytmus také v New Yorku.“

K tomu mu bude stačit rozvzpomenout si na loňskou finálovou účast.

„Přitom jsem od sebe nic neočekával, protože jsme předtím šest měsíců nehráli turnaj,“ připomněl Němec, že americký grandslam se tehdy uskutečnil po covidové pauze a za přísných opatřeních.

Letos areál ve Flushing Meadows ožije zcela jinými kulisami. Už v Cincinnati si tenisovou podívanou užívaly plné tribuny, omezovat diváckou kapacitu či držet účastníky v přísné bublině neplánuje ani US Open.

„Tento týden byl neuvěřitelný úspěch. Jestli se nepletu, tak nikdo nebyl pozitivně testován a byla tu plná divácká kapacita,“ kvitoval Zverev zkušenost z podniku Masters v Ohiu.



„Ukazuje to, že se sport může brzo vrátit do normálu. Jsem rád, že na US Open budou diváci. Minulý rok jsem byl šťastný, že tam vůbec můžeme hrát, ale zároveň bylo divné hrát finále před prázdnými tribunami.“

Když budou letos sedačky zaplněné, Zverev může vyhlížet příjemnější zážitek. I co se týče výsledku.