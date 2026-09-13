Němec Zverev, který při absenci zraněné světové jedničky Jannika Sinnera plní v New Yorku roli nejvýše nasazeného hráče, může na betonu ve Flushing Meadows napravit finálové zklamání z roku 2020.
Tehdy ho od titulu dělily pouze dva míčky, vedl i 2:0 na sety. Ale s Rakušanem Dominicem Thiemem nakonec prohrál.
|
Zverev postoupil podruhé do finále US Open, vyzve v něm domácího Sheltona
Hamburský rodák zažije finále grandslamu pošesté v kariéře a potřetí za sebou, vedle červnového triumfu na Roland Garros bojoval neúspěšně o titul před dvěma měsíci ve Wimbledonu.
„To poslední zklamání v New Yorku je už hodně dávno. Letos jsem se během turnaje postupně zlepšoval a věřím, že na to navážu i ve finále,“ řekl 29letý Zverev.
Dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů zahájil US Open rozpačitě dvěma pětisetovými bitvami, pak už ale neztratil ani set.
„V minulosti jsem měl pocit, že se na velkých turnajích trápím. Několikrát jsem byl opravdu blízko. Letos to ale vypadá, že mi Bůh řekl: Tentokrát to bude tvůj rok, tak si to na kurtu užívej. A já si to opravdu užívám.“
Nicméně zápasy s ním si příliš neužívají jeho soupeři. Nebo minimálně Karen Chačanov, který s ním prohrál v semifinále. Po utkání si postěžoval na Němcovo zdlouhavé driblování míčem před servisem.
„Vadí to hodně hráčům, trvá mu to dlouho. Už jste připravení, ale on pak zadribluje ještě dvanáctkrát. Pokud je to v rámci časového limitu, nemůžu nic říct. Ale jestli jde přes něj, měl by dostat varování.“
Rozhodčí Zvereva v zápase skutečně napomenul, sám tenista na výtky reagoval následovně: „Nedělám to schválně, nemám v hlavě specifické číslo, kolikrát to musím udělat.“
Faktem je, že letošní grandslamová sezona mu vychází výtečně. Dosavadní tři tituly si zatím po jednom rozdělili Sinner, Carlos Alcaraz a on, přičemž v New Yorku se od nich Němec může odpoutat.
„Věřil jsem, že je to možné, na rozdíl od většiny lidí,“ rýpl si do kritiků. „Pořád se jen řešilo, jestli Carlos a Jannik budou hrát všechna grandslamová finále proti sobě.“
Na druhou stranu mu výrazně pomohly zdravotní potíže obou rivalů. Na Roland Garros chyběl Alcaraz a Sinner vypadl už ve druhém kole, nyní na US Open zase nestartoval Ital a Španěl skončil ve čtvrtfinále se Sheltonem.
Zverev tak v Paříži ani v New Yorku nemusel čelit žádnému soupeři z elitní patnáctky světového žebříčku, má tedy velké štěstí na los. Změní se to až proti Sheltonovi, devátému hráči pořadí ATP.
Němec se s ním utká pošesté, zatím s ním ani jednou neprohrál. Loni ho porazil čtyřikrát a ani jednou neztratil set. „Bude to ale těžké. Ben je velký a silný chlap. Má prudký servis a tvrdé údery od základní čáry. Do všeho, co dělá, se promítá jeho síla,“ řekl Zverev, který bude čelit i americkým fanouškům.
Třiadvacetiletý levák Shelton hraje životní turnaj, ve finále grandslamu je poprvé. Může se stát prvním americkým šampionem turnaje velké čtyřky od Andyho Roddicka na US Open 2003.
V semifinále přemohl krajana Francese Tiafoea, předtím zdolal také obhájce titulu Alcaraze či Řeka Stefanose Tsitsipase.
„Co se týče vzájemných zápasů, tak i s Tsitsipasem jsem měl před US Open bilanci 0:1 a s Alcarazem dokonce 0:3. Myslím, že jsem připravený čelit další výzvě,“ uvedl Shelton, nasazená osmička.
„Věřím, že jsem nejdůležitější zápasy v kariéře zvládal dobře. V těchto chvílích převáží sebevědomí nad obavami. Ať už jde o zápas prvního kola, nebo semifinále, jsem pořád stejně nervózní a ve finále to nebude jiné,“ doplnil.
Hvězdný Američan je i v nominaci na daviscupový zápas s českými tenisty v Praze, ale je otázkou, jestli bude připraven. V O2 areně se totiž bude hrát už v pátek a sobotu. Jeho daleký postup na domácím grandslamu tak může být pro tým kapitána Tomáše Berdycha dobrou zprávou.
Ale pořád se klidně může stát, že proti sobě Češi budou mít čerstvého šampiona US Open.