Báro, lokty měj ostřejší! Trenér Krejčíkové o zrodu šampionky i radách legend

Začalo to v květnu na turnaji ve Štrasburku, kde se Barbora Krejčíková měla co nejlépe připravit na Roland Garros. Po půlroce to pro tenisovou kometu sezony skončilo na Turnaji mistryň v Mexiku a pátým místem na světě. „Každý týden jsme zjišťovali svoje hranice. Vždy jsme je o kousek posunuli a vydali jsme se je posunovat zase o turnaj dál,“ říká trenér ivančické rodačky Aleš Kartus.