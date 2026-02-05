Kovačkovy zavítaly na Davis Cup. Vítězky Australian Open pochválil i Berdych

„Čekají nás samozřejmě i další juniorské grandslamy, kde bychom chtěly naši sbírku zkompletovat,“ usmívá se Alena Kovačková. „Ráda bych hrála také další turnaje se ségrou, protože stát na kurtu vedle Alči je prostě nejlepší,“ doplnila její sestra Jana. „Naše cíle jsou ale bodovat hlavně v singlu v kategorii žen,“ dodala rychle Alena.
Obě sestry, dcery legendy Petra Kovačka, který v roce 1994 pomohl Spartaku Jihlava k vítězství v extralize smíšených družstev, ve středu „na otočku“ zavítaly do Horácké arény, kde se tým českých tenistů chystá na víkendové zápasy prvního kola kvalifikace Davis Cupu proti Švédsku.
České finále juniorské čtyřhry na Australian Open ovládly sestry Kovačkovy
„V Jihlavě se nám moc líbí, atmosféra reprezentační akce je úžasná. Snad se brzy dočkáme také my a dostaneme se do výběru Barbory Strýcové,“ přeje si Alena Kovačková pozvánku do týmu v Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu). „To nás láká a motivuje,“ připustila.
„Trochu nás mrzí, že nemůžeme v Jihlavě zůstat a povzbuzovat kluky. Ale musíme trénovat, v neděli nastoupíme do turnaje na Štvanici,“ prozradila Jana Kovačková.
Výsledky českých juniorek, které v sobotu ve finále čtyřhry na Australian Open porazily český pár Tereza Heřmanová, Denisa Žoldáková 6:1, 6:3, ocenil i kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych.
„Juniorský grandslamový titul je pro holky moc důležitý. Každá kategorie a každý krok v kariéře má svoje stupně, kterými je potřeba projít. Každé vítězství je důkaz toho, že to, co hráčky dělají, dělají dobře,“ uvedl Berdych. „Na druhou stranu, v historii se už mnohokrát ukázalo, že podobné juniorské vítězství není automaticky záruka toho, že z holek budou skvělé tenistky také do budoucna,“ uvědomuje si.
„Holky zmínily i to, že se budou snažit probojovat do reprezentačního týmu. Je fajn slyšet, že už takto mladé to mají v sobě a něco to v nich vyvolává,“ těší Berdycha. „Tenis je unikátní v tom, že jde o individuální sport a reprezentovat můžete jen málokdy. O to je hezčí, že reprezentovat chtějí,“ dodal.