Kovačkovy zavítaly na Davis Cup. Vítězky Australian Open pochválil i Berdych

Jan Salichov
  10:54
V roce 2023 s Laurou Samson vyhrála Wimbledon, loni společně se svou o dva roky mladší sestrou Janou US Open a letos v lednu se stejnou spoluhráčkou také Australian Open. Alena Kovačková tak zatím z juniorských grandslamů nevybojovala deblové prvenství jen na Roland Garros.
Fotogalerie2

Vítězky juniorské čtyřhry na Australian Open Alena (vpravo) a Jana Kovačkovy | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

„Čekají nás samozřejmě i další juniorské grandslamy, kde bychom chtěly naši sbírku zkompletovat,“ usmívá se Alena Kovačková. „Ráda bych hrála také další turnaje se ségrou, protože stát na kurtu vedle Alči je prostě nejlepší,“ doplnila její sestra Jana. „Naše cíle jsou ale bodovat hlavně v singlu v kategorii žen,“ dodala rychle Alena.

Obě sestry, dcery legendy Petra Kovačka, který v roce 1994 pomohl Spartaku Jihlava k vítězství v extralize smíšených družstev, ve středu „na otočku“ zavítaly do Horácké arény, kde se tým českých tenistů chystá na víkendové zápasy prvního kola kvalifikace Davis Cupu proti Švédsku.

České finále juniorské čtyřhry na Australian Open ovládly sestry Kovačkovy

„V Jihlavě se nám moc líbí, atmosféra reprezentační akce je úžasná. Snad se brzy dočkáme také my a dostaneme se do výběru Barbory Strýcové,“ přeje si Alena Kovačková pozvánku do týmu v Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu). „To nás láká a motivuje,“ připustila.

„Trochu nás mrzí, že nemůžeme v Jihlavě zůstat a povzbuzovat kluky. Ale musíme trénovat, v neděli nastoupíme do turnaje na Štvanici,“ prozradila Jana Kovačková.

Výsledky českých juniorek, které v sobotu ve finále čtyřhry na Australian Open porazily český pár Tereza Heřmanová, Denisa Žoldáková 6:1, 6:3, ocenil i kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych.

Vítězky juniorské čtyřhry na Australian Open Alena (vpravo) a Jana Kovačkovy pózují s daviscupovým kapitánem Tomášem Berdychem a Petrem Nouzou (zcela vlevo) a Patrikem Riklem.

„Juniorský grandslamový titul je pro holky moc důležitý. Každá kategorie a každý krok v kariéře má svoje stupně, kterými je potřeba projít. Každé vítězství je důkaz toho, že to, co hráčky dělají, dělají dobře,“ uvedl Berdych. „Na druhou stranu, v historii se už mnohokrát ukázalo, že podobné juniorské vítězství není automaticky záruka toho, že z holek budou skvělé tenistky také do budoucna,“ uvědomuje si.

„Holky zmínily i to, že se budou snažit probojovat do reprezentačního týmu. Je fajn slyšet, že už takto mladé to mají v sobě a něco to v nich vyvolává,“ těší Berdycha. „Tenis je unikátní v tom, že jde o individuální sport a reprezentovat můžete jen málokdy. O to je hezčí, že reprezentovat chtějí,“ dodal.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kartalová vs. BejlekTenis - - 5. 2. 2026:Kartalová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Gentzsch vs. KrumichTenis - - 5. 2. 2026:Gentzsch vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.73
  • -
  • 2.11
Kolář vs. KotovTenis - - 5. 2. 2026:Kolář vs. Kotov //www.idnes.cz/sport
5. 2. 15:00
  • 2.37
  • -
  • 1.51
Fruhvirtová vs. BoulterováTenis - - 5. 2. 2026:Fruhvirtová vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
5. 2. 15:30
  • 2.27
  • -
  • 1.64
Parryová vs. BartůňkováTenis - - 5. 2. 2026:Parryová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
5. 2. 18:00
  • 2.41
  • -
  • 1.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

I druhý olympijský zápas končí prohrou. Curleři nestačili na Švédy

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v utkání se Švédy.

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský prohráli na olympijských hrách v Cortině i druhý zápas turnaje smíšených dvojic. Po středeční porážce s Kanadou podlehli ve čtvrtek favorizovanému Švédsku...

5. února 2026  11:56

Paul míří do Toronta, jenže pouze na papíře. Je součástí úklidu a úspor

Fanoušci Los Angeles Clippers pózují s dresem Chrise Paula.

Los Angeles Clippers se definitivně zbavili klubové legendy Chrise Paula a vyměnili ho do Toronta. Podle zámořských médií je do transakce v rámci NBA zapojený i Brooklyn. Raptors údajně nevyžadují,...

5. února 2026  11:43

Ve stínu stěhování hvězd zářil trojkař Trey i Brunson s Jokičem. SGA si odpočine

Chris Youngblood (3) z Oklahoma City Thunder v zápase se San Antonio Spurs...

New York Knicks v NBA porazili Denver Nuggets po druhém prodloužení 134:127, středeční utkání přineslo několik vynikajících výkonů. S triple doublem za 30 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí zazářil...

5. února 2026  7:56,  aktualizováno  11:33

Birmančevič jako Ronaldo, na tiskovce odstranil colu. A jak se čtete? ptali se ho

Srbský křídelník Veljko Birmančevič na tiskové konferenci Getafe.

Pro španělské novináře to byl nejdůležitější dotaz: Jak máme vůbec vyslovovat vaše jméno? Srbský fotbalista Veljko Birmančevič, jenž přišel do Getafe na hostování ze Sparty, však na tiskové...

5. února 2026  11:30

Z truhlárny do olympijského koryta. Hyman: Místo vydělávání peněz půl roku sáňkuju

Na Světovém poháru v americkém Park City se Ondřeji Hymanovi dařilo a odrazil...

Odložil pracovní náčiní v truhlářské dílně, sundal saně z půdy, oblékl závodní kombinézu a ve svých 39 letech si vybojoval účast na olympiádě. Tak by se ve zkratce daly popsat poslední měsíce sáňkaře...

5. února 2026  11:18

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

4. února 2026,  aktualizováno  5. 2. 11:17

Malér očekávané jedničky draftu. McKenna čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví

Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.

Je to další kanadský supertalent, v mnoha expertních žebříčcích figuruje na pozici jedničky pro nadcházející draft do hokejové NHL. Teď si ale Gavin McKenna zadělal na pořádný průšvih. V americké...

5. února 2026  11:08

Američan klidně zaplatí 90 dolarů za ženský hokej. Chodí plné stadiony. Proč?

Ivo Mocek je trenér ženských hokejistek a dovednostní kouč. Dlouhodobě žije v...

Ve Spojených státech a Kanadě berou ženský hokej naprosto vážně. Nevěříte? Chodí na něj tisíce fanoušků ochotných zaplatit jen za vstupné desítky i stovky dolarů. O tom, i o poměrech za mořem nebo...

5. února 2026

Kovačkovy zavítaly na Davis Cup. Vítězky Australian Open pochválil i Berdych

Vítězky juniorské čtyřhry na Australian Open Alena (vpravo) a Jana Kovačkovy

V roce 2023 s Laurou Samson vyhrála Wimbledon, loni společně se svou o dva roky mladší sestrou Janou US Open a letos v lednu se stejnou spoluhráčkou také Australian Open. Alena Kovačková tak zatím z...

5. února 2026  10:54

Smůla Pedersena na úvod sezony. Při prvním startu si zlomil zápěstí a klíční kost

Dánský cyklista Mads Pedersen (Trek), jeden z favoritů na červený dres, který...

Dánský cyklista Mads Pedersen utrpěl při pádu ve středeční první etapě závodu Kolem Valencie zlomeniny a ve čtvrtek se podrobí operaci. Jeho tým Lidl-Trek na webu uvedl, že má mistr světa z roku 2019...

5. února 2026  10:47

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

První olympijský zádrhel. Během hry českých curlerů vypadla v hale světla

První technický zádrhel Zimních olympijských her Milano Cortina 2026. Jen...

První soutěže olympijských her v Itálii se sotva rozběhly a už řešily první technický problém. Ve středu, jen několik minut po zahájení úvodní disciplíny turnaje smíšených dvojic v curlingu se hala v...

5. února 2026  10:28

Zajímala mě i minulost. Trenér Koubek o Součkovi, výběru hráčů, baráži či Daridovi

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Měsíc a pár dnů je na pozici, která patří v českém fotbale k nejsledovanějším. „Práce je opravdu hodně,“ říká Miroslav Koubek. Nový kouč národního mužstva se ve čtyřiasedmdesáti připravuje na...

5. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.