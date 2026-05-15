Alcarazovo zranění není vážné, říká odborník. Tenista má podporu od Nadala

Alcaraz odehrál zápas naposledy 14. dubna, kdy si na domácím turnaji v Barceloně poranil zápěstí. Na následující podnik do Madridu tak neodcestoval a posléze vydal zprávu, že se musí odhlásit i z Říma a Roland Garros. „Zranění je trochu vážnější, než jsme čekali,“ napsal.
V Paříži měl obhajovat loňské vítězství, kdy v dramatické bitvě přemohl Jannika Sinnera. Právě Ital z Alcarazova zranění těží asi nejvíc, aktuálně neohroženě vládne okruhu ATP a v Římě míří už za šestým titulem z Masters v řadě. I na antukovém grandslamu bude pochopitelně největším favoritem.
Jejich souboje tenisovému světu chybí.
Nejdůležitější však je, aby se rekonvalescence španělského mladíka ještě neprotáhla. „Naštěstí ale nejde o chronické zranění,“ těší Nadala, že se Alcaraz na kurty snad brzy vrátí. „Je to samozřejmě frustrující, že se to stalo právě v této části sezony. Velmi dobře to znám, dvakrát jsem měl stejné zranění. Ale Carlos je mladý a má celou kariéru před sebou.“
I proto většinu antukové části radši vynechá. Kalendář tenistů je dlouhý a pokud by Alcaraz léčbu podcenil, potíže by se mohly vrátit v ještě horší podobě. „Je to rozumné,“ hodnotil jeho rozhodnutí pro Tennis356 Stephen Smith, odborník na prevenci zranění a péči o sportovce.
„Hráči musí zvládat neuvěřitelný nápor zápasů, takže se dá předpokládat, že něco takového budeme vídat častěji. Kdyby měli méně turnajů a více času mezi nimi, bylo by jednodušší řešit menší zdravotní trable. Ale teď to nejde. A tak je lepší si dát pauzu než něco podcenit.“
Alcaraz letos na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam, akce velké čtyřky opanoval už sedmkrát. Problém, který ho aktuálně trápí, se týká šlachové pochvy, tedy pouzdra obklopujícího šlachu.
„To obecně naznačuje, že nejde o tak zásadní problém,“ říká Smith, který založil společnost zaměřenou na sportovní vědu a výkonnostní analýzu. „Kdyby šlo přímo o šlachu, byla by to mnohem větší komplikace. Takhle to ale vypadá na menší zánět, podráždění nebo přetížení.“
Třiadvacetiletý Španěl menší potíže řešil i během loňské antukové sezony, kdy rovněž vynechal turnaj v Madridu. Poté se v Římě nastartoval k sérii 24 vyhraných zápasů v řadě. Jeho neporazitelnost zastavil až Sinner ve finále Wimbledonu.
Právě na něj by mohl Alcaraz cílit svůj návrat. „Jeho zranění je poměrně dobře zvládnutelné, dá se tomu docela jednoduše odlehčit,“ myslí si Smith. „Pokud je poškozená samotná šlacha, může dojít i k částečnému natržení. Což může být u tenisty hodně limitující.“
Alcaraz si ale jistě bude chtít být stoprocentně jistý, než opět naskočí do turnajového kolotoče. A při svých schopnostech si klidně může dovolit odpočívat o něco déle.
A tenisu tak zatím bude vládnout pouze jediný muž. Sinner.