Alcaraz vzpomínal na školu, Zverev před finále řešil soud: Už žádné další otázky

Oba se do pařížského finále, které začne ve 14:30, propracovali premiérově. Mírný favorit Alcaraz zabojuje o třetí grandslamový titul v kariéře, o šest let starší Zverev ještě žádný nemá.

Třetí hráč žebříčku ze Španělska může zkompletovat sbírku grandslamových pohárů z různých povrchů. Před dvěma lety uspěl na betonu na US Open a loni triumfoval na trávě ve Wimbledonu. Ve věku 21 let a 33 dní se stal nejmladším hráčem v open éře, který se dostal na všech površích do finále turnajů velké čtyřky.

Carlos Alcaraz podává v semifinále Roland Garros.

„O tom jsem věděl. Hned po semifinále jsem si to zkontroloval na telefonu,“ prozradil. „Není to sice něco, nad čím bych chtěl před finále přemýšlet, ale znamená to, že hraju dobře na každém povrchu, což jsem vždy chtěl umět.“

V Paříži může vykročit ve stopách krajana Rafaela Nadala, který zde získal rekordních 14 triumfů. „Mám z tohohle turnaje vždy zvláštní pocit, protože si pamatuju, že vždycky, když skončila škola, utíkal jsem domů, zapnul televizi a koukal na něj. Chtěl bych přidat své jméno na seznam španělských hráčů, kteří tady vyhráli.“

Do finále prošel přes Američana Sebastiana Kordu, Kanaďana Felixe Augera-Aliassimea či Řeka Stefanose Tsitsipase. Naposledy zdolal v pětisetové bitvě vítěze Australian Open Jannika Sinnera, který se po turnaji stane novou světovou jedničkou.

Se Zverevem se Alcaraz utká podesáté. Bilanci má těsně lepší německý tenista (5:4), na antuce je ale úspěšnější Alcaraz (2:1). Letos se oba poměří potřetí. Zverev vyhrál čtvrtfinále Australian Open 6:1, 6:3, 6:7 a 6:4, Alcaraz mu porážku oplatil v březnu v Indian Wells po vítězství 6:3 a 6:1.

„Vím, že mě čeká ještě jeden zápas, a to je hlavní. Turnaj stále nekončí. Z posledního vítězství jsem se těšil tak pět minut, ale už se připravuju na finále,“ řekl Zverev.

V prvním kole vyřadil uzdraveného Nadala, pak zvládl pětisetové maratony s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem a Dánem Holgerem Runem a poradil si i s Australanem Alexem de Minaurem a loňským finalistou Norem Casperem Ruudem.

Alexander Zverev dobíhá míček v semifinále Roland Garros.

S Alcarazem nečeká nic snadného: „Sehráli jsme spolu řadu těžkých bitev. Už jsem ho porazil, ale také s ním prohrál. Finále grandslamu je jiný svět. Připravím se a udělám vše pro to, abych zvítězil. Pokud to nakonec zvládnu, budu šťastný.“

Jeho příběh rezonuje v Paříži ze dvou stránek. Do finále se ve francouzské metropoli dostal dva roky poté, co tam kvůli velmi vážnému zranění kotníku vzdal semifinálový duel s Nadalem, ale současně s jeho letošní cestou turnajem probíhal v Německu soud mezi ním a jeho bývalou partnerkou Brendou Pateaovou, která ho obvinila z násilného chování a ublížení na zdraví.

Obě strany se v pátek dohodly na mimosoudním vyrovnání, což neznamená, že soud shledal Zvereva vinným. „Jsem rád, že je po všem. Posuneme se dál. Už na to nechci slyšet žádnou další otázku. To platí pro všechny,“ komentoval Němec případ, na který dostával dotazy od novinářů opakovaně během celého turnaje.