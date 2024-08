Nedávno přemýšlel, že skončí. Teď Nizozemec senzačně vyřadil šampiona

Že je s ním něco špatně, předznamenal už první set, v němž Španěl utržil debakl 1:6. Druhou sadu sice dotáhl do koncovky, ale v ní opět zakolísal. A ani ve třetím dějství se z krize nevymanil.

Proti až 74. hráči světového žebříčku tak schytal krutý a krajně nečekaný direkt. Vždyť na grandslamech padl po sérii 15 výher v řadě a takhle brzy na jednom ze čtyř největších turnajů narazil naposledy ve Wimbledonu 2021.

„Nevím, co říct,“ smutnil na tiskové konferenci. „On hrál opravdu dobře, čekal jsem, že mi dá více snadných bodů. Ale nedělal tolik chyb, kolik jsem čekal, což mě trochu zaskočilo. Nevěděl jsem, jak se s tím vypořádat, nepodařilo se mi zvednout úroveň mé hry.“

Výsledek je svou překvapivostí srovnatelný třeba s krachem Novaka Djokoviče proti Denisi Istominovi na Australian Open 2017 či porážkou Rafaela Nadala s Lukášem Rosolem ve Wimbledonu 2012.

„Na kurtu jsem se necítil dobře, udělal jsem hodně chyb. A když jsem se chtěl vrátit, bylo pozdě,“ pokračoval dvacetiletý Alcaraz v hodnocení utkání, které uzavřelo čtvrteční program na dvorci Arthura Ashe.

Španělský tenista Carlos Alcaraz se loučí s US Open ve druhém kole.

Van De Zandschulp se po zápase divákům dokonce gesty omlouval, že vyřadil jejich oblíbence a předloňského šampiona. A navzdory tomu, že se mu povedl životní triumf, hovořil o souboji poměrně rozvážně: „Myslím, že jsem hrál hodně stabilně. Když jsem získal první sadu, čekal jsem, že takový hráč jako on, jeden z nejlepších na světě, odpoví zlepšením. I po druhém setu jsem si říkal, že přijde s něčím speciálním.“

Jenže Alcaraz své pověstné kousky nevytáhl.

A osmadvacetiletý Nizozemec se dočkal satisfakce poté, co ještě před pár měsíci přemítal nad koncem kariéry.

„Vážně jsem to zvažoval, říkal jsem si, že si dám čas do konce roku a uvidím, jak to půjde,“ prozradil. Loni se totiž zranil a v aktuální sezoně se těžko protloukal. Do US Open měl zápasovou bilanci z elitního okruhu ATP 11:18, proto několikrát zamířil i o úroveň níž.

Nizozemský tenista Botic Van De Zandschulp podává ve druhém kole US Open.

„Po Wimbledonu jsem hrál pár challengerů v Evropě, potřeboval jsem více zápasů a sebevědomí,“ zdůvodnil.

V New Yorku rázem získal nový impuls a připomněl svůj zatím největší počin z roku 2021, kdy taktéž na US Open postoupil do čtvrtfinále. K zopakování tohoto úspěchu mu nyní chybí ještě dvě výhry, o první se pokusí v sobotu proti Britu Jacku Draperovi.

Naopak Alcaraz si jistě na chvíli oddychne, protože ve Flushing Meadows doplatil i na vražedný program, který v předchozích týdnech a měsících měl.

Nizozemský tenista Botic Van De Zandschulp (vpravo) vyřadil ve druhém kole US Open Španěla Carlose Alcaraze.

„V poslední době jsem odehrál hodně zápasů,“ uznal stříbrný medailista z Paříže. „Po olympijských hrách jsem si vzal krátkou pauzu, čekal jsem, že mi pomůže, ale asi nestačila. Nedorazil jsem sem s takovou energií, jakou bych potřeboval, ale nechci to uvádět jako výmluvu.“

Nicméně příliš dlouho regenerovat nemůže: už 11. září bude členem týmu ve skupině Davis Cupu ve Valencii, kterou Španělé zahájí soubojem s Českem.

Pro reprezentaci je tak brzké vyřazení Alcaraze rozporuplnou zprávou. Hvězdný tenista sice bude mít více času na přípravu, avšak jeho sebevědomí utrpělo pořádný otřes.