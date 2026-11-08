Do sbírky přidal pátou trofej v sezoně a celkem už má na kontě 29 titulů. Na turnajích elitní kategorie se radoval podeváté.
Třiadvacetiletému rodákovi z Murcie se na pařížském turnaji v minulosti příliš nedařilo, od svého debutu v roce 2021 se nikdy nedostal dál než do čtvrtfinále. Nyní ale potvrdil, že se po zranění zápěstí, které ho v dubnu vyřadilo na pět měsíců ze hry, dostal na podzim do skvělé formy. Aktuální vítěznou sérii prodloužil na deset zápasů.
Kompletní tenisové výsledky
„O tohle jsem už dlouho usiloval. Právě tady jsem utrpěl některé z nejtěžších porážek své kariéry,“ řekl Alcaraz po zápase na kurtu. „Konečně jsem tu ale dokázal zahrát, jak bylo potřeba. Našel jsem správnou cestu a správný způsob, jak to zvládnout,“ pochvaloval si sedminásobný grandslamový šampion.
V Paříži triumfoval Alcaraz jako první Španěl od roku 2012, kdy se ve francouzské metropoli radoval David Ferrer. Se Sheltonem svedl vyrovnanou dvouhodinovou bitvu. První set získal v tiebreaku 7:5. Ve druhém sice Američan jako první v utkání využil brejkbol a ujal se vedení 4:2, náskok ale neudržel. Alcaraz vyrovnal na 4:4 a v koncovce pak soupeři sebral podání ještě jednou.
Sheltona, který byl v Paříži ve finále rovněž poprvé, Alcaraz porazil v pátém vzájemném utkání počtvrté. Oplatil mu vyřazení ve čtvrtfinále zářijového US Open.
Tenisový turnaj mužů v Paříži
tvrdý povrch, dotace 6,309.095 eur
Dvouhra - finále: