Návrat oznámil třiadvacetiletý Alcaraz na Instagramu. „Jsem zpátky. Jdeme na to,“ řekl v krátkém videu druhý hráč světového žebříčku.
Naposledy se představil v dubnu na antukovém turnaji v Barceloně, kde kvůli potížím s pravým zápěstím nenastoupil do duelu druhého kola proti Tomáši Macháčovi. Postupně zrušil účast na Roland Garros, ve Wimbledonu a v poslední době i na Masters v Torontu a Cincinnati.
Než ho začalo trápit zápěstí, měl skvělý začátek sezony: vyhrál úvodních 16 zápasů a triumfem na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam. Ve Flushing Meadows získal trofej také v roce 2022, po jejím zisku se tehdy stal v 19 letech nejmladší světovou jedničkou.