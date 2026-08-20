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Alcaraz vyléčil zápěstí a bude obhajovat titul z US Open. Nehrál přes čtyři měsíce

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  20:21

Takto slavil Carlos Alcaraz zisk titulu na US Open 2025 | foto: Reuters

Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open. Vítěz celkem sedmi grandslamů nehrál od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Soutěže ve dvouhrách začnou v New Yorku 30. srpna.

Návrat oznámil třiadvacetiletý Alcaraz na Instagramu. „Jsem zpátky. Jdeme na to,“ řekl v krátkém videu druhý hráč světového žebříčku.

Naposledy se představil v dubnu na antukovém turnaji v Barceloně, kde kvůli potížím s pravým zápěstím nenastoupil do duelu druhého kola proti Tomáši Macháčovi. Postupně zrušil účast na Roland Garros, ve Wimbledonu a v poslední době i na Masters v Torontu a Cincinnati.

Než ho začalo trápit zápěstí, měl skvělý začátek sezony: vyhrál úvodních 16 zápasů a triumfem na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam. Ve Flushing Meadows získal trofej také v roce 2022, po jejím zisku se tehdy stal v 19 letech nejmladší světovou jedničkou.

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