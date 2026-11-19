Alcaraz letos od poloviny dubna do konce srpna chyběl na kurtech kvůli zraněnému zápěstí. I proto se nyní snaží zachovat klid.
„Trochu to cítím. Nebudu lhát. Hrál jsem skvěle, než se problémy se stehnem objevily. Momentálně se cítím docela dobře, proberu to se svým týmem i fyzioterapeutem a zbytek dneška a zítřek budou klíčové,“ řekl po středečním vítězství nad Daniilem Medveděvem (6:2, 6:4).
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Alcaraz přehrál Medveděva a na Turnaji mistrů si zajistil semifinále
Během zápasu si třiadvacetiletý Španěl nechal levou nohu ošetřit. Po dvou hladkých výhrách má jistou účast v semifinále. Ve skupině Ivana Lendla ho v pátek ještě čeká zápas s Italem Flaviem Cobollim.
„Tohle jsou momenty, které už jsem zažil. Poznávám líp své tělo. To, že jsem si těmi situacemi už víckrát prošel, mi pomáhá správně reagovat jak na kurtu, tak i mimo něj,“ dodal Alcaraz.
Po návratu po dlouhé zdravotní pauze se představil ve skvělé formě. Na grandslamu v New Yorku vypadl ve čtvrtfinále, ale pak získal tituly v Tokiu, kde ve finále zdolal Jiřího Lehečku, ve Vídni a také na Masters v Paříži.