Jednadvacetiletý Alcaraz letos vyhrál Roland Garros a Wimbledon a celkově už má na kontě čtyři grandslamové tituly. Na Turnaj mistrů pro osm nejlepší tenistů sezony se kvalifikoval potřetí za sebou. V roce 2022 ho o start připravilo zranění, před rokem došel do semifinále.

Turnaj mistrů se uskuteční v Turíně od 10. do 17. listopadu. Loňský finalista Sinner si zajistil účast v srpnu. Zverev, který Turnaj mistrů ovládl v letech 2018 a 2021, po postupu do čtvrtfinále nedávného US Open.