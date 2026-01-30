Alcaraz začal mít problémy v závěru třetí sady. Promasírovat oblast pravého třísla si nechal za stavu 5:4, načež šel podávat Zverev. A německý tenista v pauze na ošetření viděl snahu ho rozhodit předtím, než půjde servírovat na udržení se v zápase.
„Tyhle dva chráníte,“ zlobil se na supervisora, že se Alcaraz a Jannik Sinner těší přílišné vstřícnosti od rozhodčích či turnajových ředitelů.
„Řekl jsem, že to je blbost, protože měl křeče a kvůli nim si ošetření běžně vyžádat nemůžete. Ale co s tím nadělám? Nebylo to mé rozhodnutí,“ doplnil na tiskové konferenci. I když zároveň dodal, že toto téma příliš rozebírat nechce, že si to tak kvalitní zápas nezaslouží.
První hráč světa po utkání vysvětloval, že prý nejdřív nevěděl, že ho sužují právě křeče.
„Běžel jsem do forhendu a potom jsem najednou začal cítit pravý přitahovač. Proto jsem si zavolal fyzioterapeuta. Řekl jsem mu, co se stalo, a on rozhodl o tom, že to bude medical timeout a že mě ošetří.“
Pak ho ale skutečně ochromily tak silné křeče, že se po kurtu sotva pohyboval. Bylo patrné, že nemůže hrát naplno, přesto se snažil dál bojovat.
Svému týmu říkal: „Zvracel jsem. Nevím, jestli si na to mám něco vzít.“
Zatímco první dva sety vyhrál (6:4 a 7:6), koncovku třetího ztratil 6:7. A stejným výsledkem skončila i čtvrtá sada.
„I tak jsem ale ani na vteřinu nepomyslel na to, že bych měl zápas vzdát,“ prozradil později.
Djokovič skolil Sinnera! V pětisetové řeži si vybojoval finále v Melbourne i Alcaraz
V rozhodujícím dějství prohrával ještě 3:5 a za stavu 4:5 měl výhodu podání třetí tenista žebříčku. Alcaraz přesto epické střetnutí otočil. Po skoro pěti a půl hodinách se radoval z triumfu, pátou sadu ovládl 7:5.
„Byl to jeden z nejnáročnějších zápasů, jaké jsem ve své krátké kariéře odehrál,“ přiznal 22letý Španěl. „Fyzicky jsme se zatlačili na naše limity. Úroveň pátého setu byla velmi vysoká.“
Věří, že do nedělního finále se dá do kupy. A nakonec má ještě výhodnější pozici než jeho soupeř, protože i Novak Djokovič bojoval v semifinále proti Sinnerovi pět setů. A je o šestnáct let mladší.