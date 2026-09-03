Třiadvacetiletý Alcaraz triumfem na lednovém Australian Open zkompletoval jako nejmladší tenista v historii kariérní Grand Slam. Na dubnovém turnaji v Barceloně ho ale ze hry vyřadilo zranění zápěstí, kvůli němuž nakonec zmeškal zbytek antukové i celou travnatou část sezony včetně Roland Garros a Wimbledonu. Na kurty se vrátil až nyní v New Yorku.
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„Měl jsem víc (volna), než jsem chtěl, ale když vidíte, jak nabitý je kalendář, nechtěl bych mít zase takovou pauzu kvůli zranění,“ řekl Alcaraz po duelu s Portugalcem Jaimem Fariou, v němž musel dohánět ztrátu setu. „V budoucnu si budu dopřávat delší přestávky. Asi ne hned čtyři měsíce, ale jeden nebo dva měsíce, vynechám pár turnajů, protože nejde odehrát je všechny,“ dodal.
Vedení ATP v posledních letech pokračuje v trendu prodlužovat elitní turnaje. Od roku 2025 se sedm z devíti podniků Masters natáhlo na 12 dní, u tradičního týdenního formátu už zůstalo jen Monte Carlo a Paříž. Tenistům se tak zkracuje volný čas mezi turnaji a tím pádem i prostor na odpočinek. ATP ale tvrdí, že hráči mohou svůj program řídit podle svých představ.
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Podle Alcaraze vedení okruhu nastavením kalendáře a dalších podmínek tenisty v podstatě nutí stále hrát. „Můžete říct ne a určit si svůj kalendář, ale jsou tu turnaje Masters, grandslamy a pokud máme hrát každý povinný turnaj, jak po nás vyžaduje ATP, hrajeme 40 týdnů,“ vypočítal.
Zdůraznil, že elitní tenisté, kteří na každém turnaji dojdou daleko, mají na regeneraci ještě méně času. Na US Open chybí kvůli zraněním světová jednička Jannik Sinner, Jack Draper, Holger Rune či Joao Fonseca. „Vidíme spoustu zraněných a přetížených hráčů. Když s tím nic neuděláme, bude to za chvíli ještě horší,“ dodal.