V semifinále Alcaraze čeká v sobotu Američan Ben Shelton.
Alcaraz dohrával středeční zápas proti Daniilu Medveděvovi po ošetření levého stehna. Ve čtvrtek zrušil trénink a podstoupil magnetickou rezonanci.
V pátek měl nohu zabandážovanou, ale nedělala mu žádné starosti. Zápas s Cobollim suverénně zvládl, nenabídl italskému debutantovi jediný brejkbol a dominoval skupině Ivana Lendla.
Hned při první možnosti prolomil Cobollimu servis a náskok mu stačil k zisku prvního setu. Stejným způsobem zahájil třiadvacetiletý Španěl druhou sadu a v ní ztratil pouhý game (na 2:1). Zápas zakončil impozantně čistou hrou.
Na kurtu se Alcaraz nechtěl dlouho zdržet. „Snažil jsem se omezit pohyb na minimum a hrát, co nejagresivněji to šlo. Tvrdě trefovat míče. Cítil jsem se na kurtu dobře. S každým zápasem získávám více sebevědomí, snad to tak bude pokračovat,“ řekl vítěz sedmi grandslamů, jenž letos od dubna do srpna na kurtech chyběl a léčil zápěstí. Pak z pěti turnajů tři vyhrál.
O tom, kdo Alcaraze doprovodí z Lendlovy skupiny do semifinále a vyzve světovou jedničku Alexandera Zvereva, se rozhodne večer mezi Medveděvem a Francesem Tiafoem. Jejich duel je na programu od 20:30. Cobolli při premiéře na Turnaji mistrů odjel z Turína bez jediného vyhraného setu.
Turnaj mistrů v Turíně
tvrdý povrch, dotace 15,75 milionu dolarů
Dvouhra:
Čtyřhra:
Skupina Ivana Lendla – tabulka:
|1.
|Alcaraz
|3
|3
|0
|6:0
|3
|2.
|Medveděv
|2
|1
|1
|2:2
|1
|3.
|Tiafoe
|2
|1
|1
|2:2
|1
|4.
|Cobolli
|3
|0
|3
|0:6
|0
Skupina Marka Woodforda – tabulka:
|1.
|Krawietz, Pütz
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Harrison, Skupski
|3
|2
|1
|4:2
|2
|3.
|Granollers, Zeballos
|3
|1
|2
|3:4
|1
|4.
|Bolelli, Vavassori
|2
|0
|2
|0:4
|0