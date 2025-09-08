Alcaraz měl na Sinnera speciální přípravu. Italovi nevadí, když bude více prohrávat

  13:20
Jediný prohraný set, pouze tři ztracené servisy a samozřejmě titul. Není divu, že Carlos Alcaraz o US Open říká: „Nejlepší turnaj, jaký jsem dosud odehrál.“ Díky finálovému triumfu nad Jannikem Sinnerem se vrátil do čela světového žebříčku a už se upíná k lednovému Australian Open, kde chce zkompletovat kariérní Grand Slam.
Carlos Alcaraz a Jannik Sinner na ceremoniálu po konci finále US Open.

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner na ceremoniálu po konci finále US Open. | foto: Reuters

„Tohle je teď můj hlavní cíl. Zkusím to zvládnout už příští rok, a když se to nepovede, tak za dva, za tři nebo za čtyři. Prostě to chci dokončit,“ prohlásil na tiskové konferenci po nedělním finále, v němž italského rivala udolal 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4.

Čerstvě má ve sbírce dva poháry z Roland Garros, dva z Wimbledonu i dva z US Open, chybí mu tedy pouze Melbourne.

Ale do dalšího grandslamu zbývají ještě čtyři měsíce a do té doby se bude Alcaraz soustředit, aby se udržel na prvním místě žebříčku, na které se v pondělí vrátil po dvou letech.

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

„Je to pro mě sen. A že se mi to povedlo ve stejný den, kdy jsem vyhrál další grandslam, je ještě lepší.“

V New Yorku oplatil Sinnerovi finálovou porážku z Wimbledonu, a jak prozradil jeho kouč Juan Carlos Ferrero, na italského soka se od travnatého grandslamu pečlivě připravovali.

„Patnáct dní jsme se soustředili na detaily, které jsou potřeba, aby Carlos mohl Jannikovi čelit. Víme, že na tvrdém povrchu je to proti němu velmi těžké, vyhrává na něm hodně zápasů. A příprava opravdu pomohla, protože Carlos si uvědomil, co musí zlepšit, a velmi se na to koncentroval. A ve finále odehrál perfektní zápas.“

Carlos Alcaraz se objímá se svým trenérem Juanem Ferrerem po vítězství ve finále US Open.

Naopak Sinner, který jen těsně neobhájil loňský titul a zůstal na čtyřech grandslamových trofejích, po porážce hovořil kriticky. Ale zároveň odhodlaně.

„Byl jsem hodně předvídatelný, ani jednou jsem po servisu nešel na síť, nehrál jsem kraťasy. Teď bude na mně, jestli chci udělat nějaké změny, nebo ne.“

Což pochopitelně chce.

„Takže teď se budu snažit být méně předvídatelný, i kdyby to znamenalo, že prohraju více zápasů. Jedině takhle se můžu stát lepším hráčem.“

Skromní šampioni. Alcaraz pořád bydlí u rodičů, Sinnerovi fandí i adoptovaný bratr

Na druhou stranu: letos hrál na všech čtyřech grandslamech finále a dva z nich ovládl, takže jistě nemusí panikařit. Ale cítí, že když se potká s Alcarazem v jeho nejlepší formě, tak na něj nestačí.

„Neřekl bych, že je Jannik předvídatelný, jen znám jeho styl,“ reaguje na slova o dva roky staršího Itala 22letý Španěl. „Vím, jaké jsou jeho hlavní zbraně. A rád se na něj koukám, protože když proti němu mám hrát, chci vědět, jak na tom daném turnaji hraje.“

A vzhledem k tomu, že se střetli ve finále posledních tří grandslamů a je pravděpodobné, že v této dominanci budou pokračovat, jistě se budou bedlivě sledovat i nadále.

