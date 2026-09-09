Alcaraz končí ve čtvrtfinále! Obhájce titulu padl se Sheltonem v půl čtvrté ráno

Začali chvíli po jedenácté večer, skončili po půl čtvrté ráno. Alcaraz se Sheltonem zápolili čtyři a půl hodiny, na konci k radosti domácího publika slavil americký outsider. Hned první mečbol proměnil esem.
Španělský tenista, pro kterého bylo US Open prvním turnajem od dubnového zranění zápěstí, doplatil na 53 nevynucených chyb. V rozhodujícím super tiebreaku vítěz sedmi grandslamů vedl 5:3, ale nakonec ho ztratil 7:10.
Shelton bývalou světovou jedničku porazil poprvé v kariéře, všechny tři předchozí zápasy s ní prohrál.
Tiafoe utěšoval soupeře
Turnajová jedenáctka Tiafoe ve čtvrtfinále po dvou prohraných úvodních setech otočila zápas s Alexem Michelsenem, nenasazeného krajana zdolala 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6.
Postupem do semifinále si Tiafoe vyrovnal grandslamové maximum, místo euforické oslavy však okamžitě zamířil utěšit zdrceného Michelsena, který se mu poté na ramenu rozbrečel.
„Frances je neskutečně super kluk. Řekl mi nějaké hrozně krásné osobní věci a to mě prostě sundalo,“ uvedl dvaadvacetiletý Michelsen, který si čtvrtfinále na grandslamu zahrál poprvé.
„Jakmile jsem ho objal, poznal jsem, že pláče. Sám vím, jak moc tohle bolí. Navíc je mladý a ještě to nikdy nezažil,“ řekl Tiafoe.