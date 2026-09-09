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Alcaraz končí ve čtvrtfinále! Obhájce titulu padl se Sheltonem v půl čtvrté ráno

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Aktualizujeme   9:43aktualizováno  9:55
Tenista Ben Shelton během čtvrtfinále US Open.

Tenista Ben Shelton během čtvrtfinále US Open. | foto: AP

Tenista Ben Shelton během čtvrtfinále US Open.
Tenista Ben Shelton během čtvrtfinále US Open.
Tenista Carlos Alcaraz během čtvrtfinále US Open.
Tenista Carlos Alcaraz během čtvrtfinále US Open.
9 fotografií
Až po půl čtvrté ráno tamního času skončilo epické čtvrtfinále US Open mezi Carlosem Alcarazem a Benem Sheltonem. A španělský obhájce titulu bitvu nezvládl, s levorukým americkým tenistou prohrál 7:6, 1:6, 3:6, 6:1 a 6:7. Sheltona v semifinále čeká jiný Američan Frances Tiafoe.

Začali chvíli po jedenácté večer, skončili po půl čtvrté ráno. Alcaraz se Sheltonem zápolili čtyři a půl hodiny, na konci k radosti domácího publika slavil americký outsider. Hned první mečbol proměnil esem.

Španělský tenista, pro kterého bylo US Open prvním turnajem od dubnového zranění zápěstí, doplatil na 53 nevynucených chyb. V rozhodujícím super tiebreaku vítěz sedmi grandslamů vedl 5:3, ale nakonec ho ztratil 7:10.

Shelton bývalou světovou jedničku porazil poprvé v kariéře, všechny tři předchozí zápasy s ní prohrál.

Tiafoe utěšoval soupeře

Turnajová jedenáctka Tiafoe ve čtvrtfinále po dvou prohraných úvodních setech otočila zápas s Alexem Michelsenem, nenasazeného krajana zdolala 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6.

Postupem do semifinále si Tiafoe vyrovnal grandslamové maximum, místo euforické oslavy však okamžitě zamířil utěšit zdrceného Michelsena, který se mu poté na ramenu rozbrečel.

Američtí tenisté Frances Tiafoe (vlevo) a Alex Michelsen po čtvrtfinále US Open.

„Frances je neskutečně super kluk. Řekl mi nějaké hrozně krásné osobní věci a to mě prostě sundalo,“ uvedl dvaadvacetiletý Michelsen, který si čtvrtfinále na grandslamu zahrál poprvé.

„Jakmile jsem ho objal, poznal jsem, že pláče. Sám vím, jak moc tohle bolí. Navíc je mladý a ještě to nikdy nezažil,“ řekl Tiafoe.

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