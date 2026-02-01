S lepší vzájemnou bilancí (5:4) míří na kurt Djokovič, poslední duel ale vyhrál Španěl – v semifinále loňského US Open slavil 6:4, 7:6, 6:2. Srba porazil i v obou dosavadních grandslamových finále, která spolu odehráli.
Oba mají za sebou náročná semifinále. Alcaraz navzdory křečím zdolal Alexandera Zvereva po pěti hodinách a 27 minutách 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, Djokovič zase překvapil světovou dvojku a vítěze posledních dvou ročníků Australian Open Jannika Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 a 6:4.
ONLINE: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovič
Finále Australian Open sledujeme v podrobné reportáži.
Zkušený Srb se 25. grandslamovým titulem může osamostatnit od Australanky Margaret Courtové a stanout jako jediný v čele historického žebříčku. Už nyní je s deseti triumfy nejúspěšnějším tenistou Australian Open, dosud zde žádné finále neprohrál.
Mladý Španěl je v závěrečném duelu v Melbourne poprvé, z finálových bitev na grandslamech má zatím skvělou bilanci 6:1.
Pokud by uspěl i nyní, ve věku 22 let a 272 dní se stane nejmladším tenistou v historii, který v kariéře nasbírá alespoň jeden titul ze všech čtyř grandslamů.
Jak střet generací dopadne?
Vítěz utkání si přijde na 4,15 milionu australských dolarů (asi 59,6 milionu korun), poražený získá poloviční částku.