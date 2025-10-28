Alcaraz a Sinner? Takovou dominanci tenis nezažil. Vidím nový trend, líčí expert Žofka

Tenistům zbývá odehrát poslední podnik kategorie Master v Paříži, Turnaj mistrů a Davis Cup a pak už bude sezona 2025 minulostí. A je jasné, že si ji zcela podmanili Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. Rovným dílem si mezi sebe rozdělili všechny čtyři grandslamy, dohromady získali 12 titulů a také ve světovém žebříčku jsou daleko před všemi pronásledovateli.
„Největší tenisové hvězdy se mezi sebou vždycky tahaly, ať už Lendl a McEnroe, McEnroe a Borg, Federer a Nadal a potom Djokovič, ale přijde mi úplně neuvěřitelné, že Sinner a Alcaraz dominují až takovým způsobem. Jsou lepší o třídu,“ žasne Žofka.
Hraje celkem uvolněně, takže si nemyslím, že by to bylo způsobeno špatnou technikou. Spíš to vypadá na nedostatečnou fyzičku nebo nějaké psychické potíže.