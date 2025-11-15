Sama tenis dřív hrála, právě na kurtech se seznámila s Noskovou, se kterou nyní jako její podporovatelka a psychická opora objíždí mnohé z turnajů. Také pracuje coby reportérka na CANAL+ Sport, o víkendech dělá trenérku. „A hlavně teď držím holkám ve Varaždínu palce.“
Myslíte si, že baráž zvládnou?
Doufám, že ano, s Lindou by to mohlo dopadnout. Je to i poslední účast pro kapitána Petra Pálu, tak bych si přála, aby skončil vítězně. Holkám věřím, fandím jim a doufám, že domů přivezou výhru.
Nestresuje Lindu pozice české jedničky?
Nemyslím si. Nechci úplně říkat, že si to neuvědomuje, ale tlak si vůbec nepřipouští. Říká si, že je stále stejná hráčka i jako česká jednička. V tomhle je hodně mentálně silná, jen tak něco ji nerozhodí.
Nikdy by si nekoupila věc, která byla testována na zvířatech. Více se zajímá o přírodu. Ví, že tenis není všechno.