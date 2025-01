Na Pavláska sedla vítězná vzpomínka, s Koreou chce zopakovat Izrael

Duel v pátek v 15.00 rozehrají Jiří Lehečka s Gerardem Campanou Leem, po nich nastoupí Tomáš Macháč a Kwon Sun-u. Sobotní program ve 12.00 začne čtyřhrou.

Nehrající kapitán Tomáš Berdych, který Davisův pohár dvakrát vyhrál jako hráč, má v týmu Jiřího Lehečku, 24. hráče světa, Tomáše Macháče, který je o jednu příčku níže, a Jakuba Menšíka, jenž je na 48. příčce. Mladíky doplňuje zkušený deblista Adam Pavlásek.

„Teď máme typického deblistu, za nás nikdo takový nebyl. Měli jsme sice v týmu kluky, kteří byli v deblovém žebříčku hodně vysoko, ale čtyřhru jsme většinou hráli s Radkem (Štěpánkem) spolu,“ připomněl Berdych.

Pavlásek je ve třiceti letech nejzkušenější z českého týmu. „A teď nám tady ještě přistál mladý holub,“ zmínil s úsměvem 17letého Maxima Mrvu, jenž přijel sbírat zkušenosti.

Adam Pavlásek podotkl, že ze své pozice matadora je rád, jak se čeští tenisté každým dnem, každým turnajem zlepšují. „Máme tři skvělé singlisty... Promiň, čtyři,“ otočil se na Mrvu. Těší ho, že několik variant, jak tým poskládat, mají i ve čtyřhře. „S každým z kluků jsem už něco odehrál. Věřím, že budeme postupně sílit, abychom časem vytouženou mísu zvedli nad hlavu.“

Kdo je podle Berdycha lídrem týmu, když tři singlisté si jsou výkonnostně hodně podobní?

„Nejdůležitější je, aby v týmu byla pohoda, stmelit partu, aby se kluci na ten týden tady těšili a podali co nejlepší výkon,“ namítl Berdych. „Lídři jsou svým způsobem všichni. Hrozně důležité je skloubit týmovou chemii, aby někdo nebyl až moc velký lídr. Ale tohle nehrozí podle toho, co jsem od kluků navnímal.“

Stávající formu českých tenistů si pochvaluje. „Vždycky jsem byl ten, kdo měl velké nároky, takže by se tam nějaký kousek na zlepšení našel, ale to by bylo tlačení na hranu,“ usmál se nehrající kapitán. „Všichni měli skvělý začátek roku. Jirka vyhrál další turnaj ATP (v Brisbane) a kluci také přidali skvělé výsledky. Kdyby takové období před Davis Cupem bylo vždycky, že by kluci přijeli v takové pohodě i formě, tak by to bylo hezké.“

Čeští tenisté ve složení (zleva) Adam Pavlásek, Maxim Mrva, Tomáš Macháč, kapitán Tomáš Berdych, Jiří Lehečka a Jakub Menšík pózují před kvalifikací Davis Cupu v Ostravě proti Koreji.

Jako hráč má Tomáš Berdych dva daviscupové tituly. Troufá si na triumf i coby nehrající kapitán? „Mám rád velké cíle,“ odpověděl. „Bez nich to nejde. Kdybych v tým nevěřil, tak bych tady s vámi nestál.“

Pokud národní tým v kvalifikaci Davisova poháru v pátek od 15.00 a v sobotu od 12.00 uspěje, narazí na vítěze střetnutí USA – Tchaj-wan.

„Nejprve musíme zvládnout Koreu,“ upozornil Berdych. „Pokud ano, další zápas je až v září, do té doby se může stát spousta věcí. Američané by byli jeden z nejtěžších soupeřů. Naši kluci ale mají na to, aby i takhle silný tým porazili.“