Pavlásek chce výš, ale s parťákem, který mu pomohl, mají limity: Je to kruté

Bývalý singlista Pavlásek se do snažení ve čtyřhře naplno opřel od sezony 2022. A poměrně rychle se vypracoval vzhůru. „Kdybyste mi tehdy řekli, že za dva roky budu hrát dvě čtvrtfinále grandslamu, tak bych tomu asi úplně nevěřil,“ ohlíží se.

Na oba hodnotné úspěchy – loni ve Wimbledonu a letos na Australian Open – dosáhl po boku Uruguayce Behara, s nímž poprvé spojil síly loni v květnu, kdy byl v pořadí 85.

Letos v květnu se vyhoupl na 34. místo a cítí, že ve 29 letech, což pro deblistu pořád znamená mladý věk, má potenciál dostat se ještě výš.

„Mám větší ambice,“ nezastírá. „Když jste čtyřicátí, je to fajn, ale neustále se třepete, jestli se dostanete na tisícovky a další velké turnaje. Máte jisté jen hlavní soutěže grandslamů a dvěstěpadesátek, ale jinak jste pořád na rozhraní.“

S Beharem letos ve Wimbledonu vypadli v prvním kole, ve čtvrtek nestačili na Tomáše Macháče a Číňana Čang Č’-čena 6:2, 3:6 a 4:6. Zapsali tak sedmou porážku v řadě, jejich série paradoxně začala ve finále turnaje ATP 1000 v Madridu.

„Parťák je bohužel zraněný, má nález na třísle a před turnajem nemohl skoro vůbec trénovat,“ prozradil Pavlásek, že česko-uruguayskou spolupráci v poslední době trápí zdraví.

V Londýně se rozhodli hrát, protože obhajovali čtvrtfinále. A nedařilo se jim. „Jsem teď trošku v amoku,“ přiznal Pavlásek. „Trápím se, protože už mě bolí za krkem, jak se neustále dívám na ty loby. Těším se, že si konečně zahraju s někým, kdo bude slušně returnovat.“

Behar si nyní vezme pauzu na doléčení a český tenista bude mít příležitost vyzkoušet jiné spoluhráče: „Hamburg nebo Gstaad budu hrát s Jamiem Murraym a potom Umag nebo Kitzbühel s někým jiným.“

Několikrát zdůraznil, že o pět let staršího Uruguayce nechce potápět a že je mu vděčný za výtah vzhůru. Avšak zároveň přiznal, že vnímá překážky v dalším růstu.

„Vypadá to, že na parťáka pořád plivu, ale nechci, aby to vyznělo takhle. Jen on má bohužel deficit v obouručném forhendu. Všichni to vidí, nemůže z něj dělat na returnu tlak, je přečtený. Ale i přesto jsme spolu dosáhli skvělých výsledků. Teď se uvidí, jak to půjde dál.“

Střídání spoluhráčů je v tenise naprosto běžnou záležitostí, což si Pavlásek – byť s Beharem navázal přátelské pouto –, uvědomuje.

„Tenis je vaše práce,“ přitakává. „Já už s tou myšlenkou nějaký týden bojuju, ale když se budu ptát někoho jiného, tak se to k parťákovi dostane a budu za blbce.“

„Kolem US Open se lidi předběžně domlouvají na další sezonu a my už se bavili, že když dostanu možnost, která se mi bude zamlouvat, tak prostě půjdu dál. Samozřejmě je to trochu kruté, on mi pomohl dostat se na grandslamy, ale tenis je bohužel strašně krátkodobý byznys. Musím to brát tak, že když má člověk jiné ambice a nevěří, že v současném stavu by jich mohl dosáhnout, tak to k tomu prostě patří.“

V době, kdy se bude Behar zotavovat ze zranění, bude mít na přemýšlení o dalším směřování dostatek času. A čeká ho i spolupráce s krajanem Macháčem, s nímž nastupuje do čtyřher v Davis Cupu. Tentokrát se představí na olympijských hrách v Paříži.

Adam Pavlásek (vlevo) a Tomáš Macháč během čtyřhry ve skupině finálového turnaje Davis Cupu ve Valencii proti Srbsku.

„Je to splněný sen,“ líčí Pavlásek. „Zvlášť na antuce v Paříži, kde to mám rád. Účasti jsem se nebránil, i vzhledem k tomu, že kvůli olympiádě přijdu jen o jeden turnaj. Startovní pole tam bude extrémně našlapané, ale se skvěle hrajícím Tomášem máme šanci.“

Což vnímá i Macháč: „Adam je hodně zkušený na síti, umí krásně uklidit volej. A dobře podává, má velké procento prvního servisu a má ho dobře umístěný. Je kvalitní deblista, myslím, že na olympiádě můžeme uhrát nějaký výsledek.“

A Pavlásek se bude v Paříži snažit třeba i o to, aby přivábil jiného spoluhráče pro stabilní deblové partnerství.