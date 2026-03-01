Cobolli slaví třetí titul na ATP Tour. V Acapulcu udolal ve finále Tiafoea

Pátý nasazený Cobolli i za pomoci deseti es porazil turnajovou osmičku Tiafoea ve třetím vzájemném utkání poprvé. Dosud proti němu neuhrál ani set a v sobotu se poprvé dočkal až v tie-breaku.
V desátém gamu nejprve nevyužil setbol, ale zkrácenou hru vyhrál 7:4. V druhé sadě sice nevyužil výhodu brejku, ale pak sebral Američanovi servis podruhé a při vlastním podání využil po více než dvouhodinovém boji druhý mečbol.
Triumf vynese Cobolliho na životní 15. místo ve světovém žebříčku.
Tenisový turnaj mužů v Acapulcu
tvrdý povrch, dotace 2 469 450 dolarů
Dvouhra - finále:
Cobolli (5-It.) - Tiafoe (8-USA) 7:6 (7:4), 6:4.
Čtyřhra - finále:
Zverev, Melo (Něm./Braz.) - Erler, Galloway (Rak./USA) 6:3, 6:4.