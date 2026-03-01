Cobolli slaví třetí titul na ATP Tour. V Acapulcu udolal ve finále Tiafoea

Italský tenista Flavio Cobolli porazil ve finále turnaje v Acapulcu Američana Francise Tiafoea 7:6, 6:4 a získal třetí titul v kariéře. Na tvrdém povrchu třiadvacetiletý hráč triumfoval poprvé, předchozí úspěchy na ATP Tour vybojoval vloni na antuce v Hamburku a Bukurešti.
Flavio Cobolli zvedá trofej pro vítěze turnaje v Acapulcu. | foto: AP

Pátý nasazený Cobolli i za pomoci deseti es porazil turnajovou osmičku Tiafoea ve třetím vzájemném utkání poprvé. Dosud proti němu neuhrál ani set a v sobotu se poprvé dočkal až v tie-breaku.

V desátém gamu nejprve nevyužil setbol, ale zkrácenou hru vyhrál 7:4. V druhé sadě sice nevyužil výhodu brejku, ale pak sebral Američanovi servis podruhé a při vlastním podání využil po více než dvouhodinovém boji druhý mečbol.

Triumf vynese Cobolliho na životní 15. místo ve světovém žebříčku.

Tenisový turnaj mužů v Acapulcu

tvrdý povrch, dotace 2 469 450 dolarů

Dvouhra - finále:

Cobolli (5-It.) - Tiafoe (8-USA) 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra - finále:

Zverev, Melo (Něm./Braz.) - Erler, Galloway (Rak./USA) 6:3, 6:4.

Cobolli slaví třetí titul na ATP Tour. V Acapulcu udolal ve finále Tiafoea

