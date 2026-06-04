Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

A zase oni! Vavassori a Erraniová dotáhli obhajobu v pařížském mixu úspěšně

Autor: ,
  14:19
Italští tenisté Andrea Vavassori a Sara Erraniová obhájili titul ve smíšené čtyřhře na Roland Garros. Ve čtvrtečním finále porazili na antukových dvorcích v Paříži americko-kanadskou dvojici Evan King, Gabriela Dabrowská 4:6, 6:3, 10:4.
Fotogalerie3

Italští tenisté Andrea Vavassori a Sara Erraniová pózují na Roland Garros s trofejí pro vítěze mixu. | foto: Reuters

Vybojovali čtvrtý společný grandslamový titul, loni a předloni také uspěli na US Open.

Vavassori s Erraniovou potvrdili na druhém grandslamu sezony roli nasazených jedniček. Na turnaji ztratili dva sety a vyhráli v Paříži desáté utkání v řadě. Američan King zde naopak neuspěl ani při druhé finálové účasti. Loni neúspěšně bojoval o premiérový titul po boku krajanky Taylor Townsendové.

Lehečka vyhlíží Wimbledon, ale stíhá i dobročinnost: Drží nás to nohama při zemi

Devětatřicetiletá boloňská rodačka Erraniová získala jubilejní desátý grandslamový titul. Zbývajících šest má z ženské čtyřhry. O osm let mladší Vavassori získal na turnajích „velké čtyřky“ čtvrtý titul, všechny má právě s Erraniovou z mixu.

Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži

antuka, dotace 61,7 milionu eur

Muži
Čtyřhra - semifinále:
Heliovaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Herbert, Halys (Fr.) 6:3, 6:4.

Smíšená čtyřhra - finále:
Erraniová, Vavassori (1-It.) - Dabrowská, King (Kan./USA) 4:6, 6:3, 10:4.

Juniorky
Dvouhra - čtvrtfinále:
J. Kovačková (4-ČR) - Esquivaová (9-Šp.) 6:0, 6:2.

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Havlíčková vs. KabbajováTenis - - 4. 6. 2026:Havlíčková vs. Kabbajová //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 3:2
  • 2.30
  • -
  • 1.61
Bartůňková vs. KnutsonováTenis - - 4. 6. 2026:Bartůňková vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
4. 6. 16:00
  • 1.36
  • -
  • 2.85
Bartoň vs. GombosTenis - - 4. 6. 2026:Bartoň vs. Gombos //www.idnes.cz/sport
4. 6. 16:00
  • 1.23
  • -
  • 3.63
Avanesjanová vs. ŠalkováTenis - - 4. 6. 2026:Avanesjanová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
4. 6. 17:30
  • 1.91
  • -
  • 1.81
Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, StefaniováTenis - - 5. 6. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Stefaniová //www.idnes.cz/sport
5. 6. 12:00
  • 1.31
  • -
  • 3.35
Menšík vs. ZverevTenis - - 5. 6. 2026:Menšík vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
5. 6. 14:30
  • 3.56
  • -
  • 1.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

Nejen chybějící stadion, Dynamo dlužilo hráčům i jiným klubům. Řeší se prodej městu

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou.

Chybějící stadion na celou sezonu nebyl jediným důvodem neudělení profesionální licence pro českobudějovické Dynamo. Dosud druholigový klub obdržel vyjádření licenční komise FAČR, podle které měl...

4. června 2026  12:31,  aktualizováno  14:22

A zase oni! Vavassori a Erraniová dotáhli obhajobu v pařížském mixu úspěšně

Italští tenisté Andrea Vavassori a Sara Erraniová pózují na Roland Garros s...

Italští tenisté Andrea Vavassori a Sara Erraniová obhájili titul ve smíšené čtyřhře na Roland Garros. Ve čtvrtečním finále porazili na antukových dvorcích v Paříži americko-kanadskou dvojici Evan...

4. června 2026  14:19

Lehečka vyhlíží Wimbledon, ale stíhá i dobročinnost: Drží nás to nohama při zemi

Jiří Lehečka se natahuje po míči v prvním kole Roland Garros.

Potrénoval pár forhendů, na hruď nasadil pás na měření tepu a s kamarády vyběhl zlepšovat kondici. Pak Jiří Lehečka v prostějovském tenisovém areálu přihlížel zápasu zdejšího challengeru a nakonec si...

4. června 2026  13:24

Schick má v Leverkusenu nového trenéra. Hjulmanda střídá Martínez z Toulouse

Zamyšlený kouč Leverkusenu Kasper Hjulmand během utkání s PSG.

Český útočník Patrik Schick si bude muset po mistrovství světa zvykat ve fotbalovém Leverkusenu na nového trenéra. Vedení Bayeru oznámilo, že na lavičce skončil po necelém roce ve funkci Dán Kasper...

4. června 2026  12:54,  aktualizováno  13:22

S vlastní láhví vás do hlediště nepustíme. FIFA chystá proti vedru jiná opatření

Dánští fanoušci v Praze před finále baráže proti Česku.

Bude velké horko, ale fanoušci se ze svých láhví na mistrovství světa nenapijí. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) je zakázala i přesto, že se na některých dějištích očekávají víc než třiceti...

4. června 2026  13:18

FAČR hlásí zisky, už pátý rok za sebou. Český fotbal loni vydělal téměř pět milionů

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda na setkání s novináři k účasti...

Fotbalová asociace ČR (FAČR) loni pátý rok po sobě hospodařila se ziskem. Celkové výnosy měla 3,024 miliardy korun, což je o 4,6 milionu korun více než byly její výdaje. Vyplývá to ze zprávy, kterou...

4. června 2026  13:12

Francouzský fotbal se spojil s luxusní módou. Nike vytvořil speciální kolekci

Hvězdy francouzské reprezentace představily novou kolekci, kterou pro Les Bleus...

Francouzští fotbalisté na letošním světovém šampionátu obléknou kolekci, za kterou stojí nečekané jméno. Vedle Nike se na ní podílel také módní dům Jacquemus, jedna z nejvýraznějších francouzských...

4. června 2026  13:10

Po covidovém skandálu řešil práci v Rusku. Švýcarský kouč ale chtěl příliš vysoký plat

Kouč Patrick Fischer na lavičce švýcarského národního týmu

Původně měl vést švýcarský národní tým na domácím mistrovství světa, jenže poté, co se provalila kauza z covidového období, musel Patrick Fischer u reprezentace skončit. Úspěšný hokejový kouč pak...

4. června 2026  12:27

Tentokrát už bez překvapení. Volejbalistky nestačily v Lize národů na Polsko

Monika Brancuská útočí v zápase s Polskem.

České volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku ve čtvrtek v Nankingu podlehly 0:3 po setech 22:25, 22:25...

4. června 2026  10:49,  aktualizováno  12:11

Taťko, vezmi tam Kosťu! A český gólman vyrazil do Guatemaly za dobrodružstvím

Premium
Sestava CSD Municipal v sezoně 1998–99. V bráně s Petrem Kostelníkem (vpravo...

Od našeho zpravodaje v USA Pro většinu Čechů neznámá a nesmírně vzdálená země, pro Petra Kostelníka místo, kde nechal kus srdce. „Cha! Já hrozně doufal, že někdo zavolá,“ vyhrkne bývalý fotbalový brankář do telefonu a na cestě...

4. června 2026

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Generálka už v noci. Japonci mění hřiště kvůli trávníku

Sledujeme online
Ladislav Krejčí na tréninku české fotbalové reprezentace.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

4. června 2026  11:43

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

4. června 2026  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.