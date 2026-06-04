A zase oni! Vavassori a Erraniová dotáhli obhajobu v pařížském mixu úspěšně

Vybojovali čtvrtý společný grandslamový titul, loni a předloni také uspěli na US Open.
Vavassori s Erraniovou potvrdili na druhém grandslamu sezony roli nasazených jedniček. Na turnaji ztratili dva sety a vyhráli v Paříži desáté utkání v řadě. Američan King zde naopak neuspěl ani při druhé finálové účasti. Loni neúspěšně bojoval o premiérový titul po boku krajanky Taylor Townsendové.
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Devětatřicetiletá boloňská rodačka Erraniová získala jubilejní desátý grandslamový titul. Zbývajících šest má z ženské čtyřhry. O osm let mladší Vavassori získal na turnajích „velké čtyřky“ čtvrtý titul, všechny má právě s Erraniovou z mixu.
Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži
antuka, dotace 61,7 milionu eur
Muži
Smíšená čtyřhra - finále:
Juniorky