A teď si dám burger. Muchová zlomila finálovou bídu a věří: Nakopne mě to

Autor:
  7:33
I oficiální web ženské tenisové asociace WTA napsal: „Karolína Muchová konečně prolomila titulové sucho.“ Po čtyřech finálových porážkách v řadě a po téměř šesti a půl letech od svého premiérového vavřínu ukořistila Češka trofej na akci WTA 1000 v Dauhá. „Už je to nějaká doba, co jsem vyhrála turnaj, takže je hezké si ten pocit zase připomenout,“ usmívala se.
Karolína Muchová slaví zisk titulu na turnaji v Dauhá.

Karolína Muchová slaví zisk titulu na turnaji v Dauhá. | foto: Reuters

Karolína Muchová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Dauhá. Za ní (druhý...
Karolína Muchová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Dauhá.
Karolína Muchová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Dauhá.
Karolína Muchová se napřahuje k úderu ve finále turnaje v Dauhá.
12 fotografií

Naposledy – a až do soboty šlo o jediný případ – si radost z triumfu užila v září 2019 na akci WTA 250 v Soulu, kde ve finále smetla Polku Magdu Linetteovou.

Tehdy jí bylo 23 let, měla za sebou postup do čtvrtfinále Wimbledonu a po vítězství se poprvé v kariéře podívala do první čtyřicítky pořadí.

Od té doby, navzdory četným zraněním a dlouhým pauzám, opakovaně a pravidelně ukazuje, že patří mezi nejlepší tenistky světa. Především díky pestrému hernímu projevu a citu pro míč, což přetavila v několik dalekých grandslamových tažení.

Jen jí dlouho scházelo definitivní potvrzení v podobě hodnotné trofeje, aby se mohla nazývat pravou šampionkou.

Muchová konečně slaví velký titul! Ve finále v Dauhá nedala šanci Mbokové

Dočkala se až nyní v Dauhá – v sobotním finále zdolala devatenáctiletou kanadskou naději Victorii Mbokovou 6:4 a 7:5.

„Je super, že se mi konečně podařilo prolomit finále a vyhrát takhle velký titul, můj zatím největší,“ líčila světová devatenáctka v nahrávce od WTA. „Těžko říct, jestli teď hraju svůj nejlepší tenis, ale dovedl mě k tomuto titulu. Takže jsem docela spokojená s tím, jak jsem hrála a jak jsem se s tím poprala.“

Avšak v minulých letech musela kousat hned čtyři finálové nezdary v řadě. I když pokaždé čelila elitní soupeřce a ve třech případech šlo o velmi nabitý podnik.

Na grandslamovém Roland Garros 2023 padla s Polkou Igou Šwiatekovou.

Ve stejném roce na „tisícovce“ v Cincinnati blahopřála Američance Coco Gauffové.

Červen 2024 jí na „dvěstěpadesátce“ v Palermu přinesl porážku od Číňanky Čeng Čchin-wen, která o několik dní později ovládla olympijské hry v Paříži.

Předloni v říjnu jí na další akci WTA 1000 v Pekingu opět zhatila radost Gauffová.

Vítězka Iga Šwiateková (vlevo) a Karolína Muchová po vzájemném finále Roland...
Vítězka Coco Gauffová (vpravo) a poražená Karolína Muchová po vzájemném finále...
PEKINGSKÉ FINALISTKY. Karolína Muchová a Coco Gauffová s trofejemi pro nejlepší...

Tři velká prohraná finále Muchové. (Zleva) Roland Garros 2023, Cincinnati 2023 a Peking 2024.

A to ještě pár měsíců před zmíněným úspěchem v Soulu nezvládla finále doma v Praze.

Zkrátka nepříjemný seznam, který se už povážlivě natahoval.

Muchová doplácela na to, že vzhledem ke svým ambicím – a také častým zdravotním potížím – startuje prakticky výhradně na největších scénách. A tak neměla příliš šancí pomoct si menším titulem, kterým by si mohla dodat sebevědomí.

V závěrečných kolech jí také většinou docházela šťáva či se potýkala s bolístkami, které si přinesla z předchozích zápasů.

Nicméně v Dauhá už všechny nástrahy zvládla a konečně dokázala vyhrát velký turnaj. Byť můžete namítat, že z termínového hlediska šlo o poněkud zvláštní „tisícovku“ a v průběhu sezony se jistě najdou kvalitnější.

Karolína Muchová se napřahuje k úderu ve finále turnaje v Dauhá.

Vzhledem k tomu, že hlavní soutěž začínala pouhých osm dní po ženském finále Australian Open, chyběla v katarské metropoli světová jednička Aryna Sabalenková. A další hvězdy, včetně šampionky z Melbourne Jeleny Rybakinové, vypadly poměrně brzy, s náročným přesunem se nedokázaly popasovat.

A tak se v semifinále sešly dvě nenasazené tenistky Maria Sakkariová a Jelena Ostapenková, které doplnily Muchovou a Mbokovou.

Až ve finále se rodačka z Olomouce střetla s žebříčkově lépe postavenou sokyní, předtím si poradila například s krajankou Terezou Valentovou a v první sadě jí utkání vzdala Karolína Plíšková.

Proti Mbokové se ocitla v úzkých ve druhém setu, v němž prohrávala 2:4, ale nepříznivý stav otočila. „Bojovala jsem do posledního míče, vydržela jsem být klidná a zahrát dobře v důležitý moment. Můžu říct, že jsem na sebe pyšná,“ hodnotila.

A tento pocit si chce udržet co nejdéle. I kvůli tomu, že ho tak dlouho nezažila. Navíc ji už příští týden čeká další „tisícovka“, tentokrát v Dubaji.

„V tenise jde všechno strašně rychle, až někdy zapomínáme zastavit a užít si dobré týdny a velká, nebo klidně i malá vítězství. S týmem bych ráda někam zašla a hezky si to vychutnáme.“

Karolína Muchová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Dauhá. Za ní (druhý...
Karolína Muchová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Dauhá.

V Dauhá ji doprovázeli její nový trenér pro letošní sezonu, zkušený Nizozemec Sven Groeneveld, a také další kouč a sparingpartner Václav Šafránek, s nímž spolupracuje od loňska.

Zdá se, že Muchové tato parta sedí – slušný výsledek si odvezla i z lednového Australian Open, kde postoupila do osmifinále. V Dauhá naznačila, že si v týmu zakládají hlavně na pohodové atmosféře.

„V průběhu turnaje jsme si říkali, že až tady skončíme, tak zajdeme na burger. Takže už celkem hladovím, protože jsem hrála až do konce,“ usmívala se 29letá Češka. „Těším se, až si ho teď dám!“

Ale zároveň dodává, že co se týče tenisových ambicí, zůstane hladová pořád.

„Doufám, že mě to nakopne k ještě lepším výsledkům. Budu se snažit na to navázat.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Nosková vs. LiováTenis - - 15. 2. 2026:Nosková vs. Liová //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • 1.12
  • -
  • 6.00
Bouzková vs. MertensováTenis - - 15. 2. 2026:Bouzková vs. Mertensová //www.idnes.cz/sport
15. 2. 09:30
  • 2.22
  • -
  • 1.66
Pavljučenkovová vs. KrejčíkováTenis - - 15. 2. 2026:Pavljučenkovová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
15. 2. 11:00
  • 2.96
  • -
  • 1.39
Siniaková vs. BadosaováTenis - - 16. 2. 2026:Siniaková vs. Badosaová //www.idnes.cz/sport
16. 2. 07:00
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Vyloučení, bojkoty i tiché protesty. Když politika vstupuje do olympijského dění

Helma ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče.

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč je jedním z nejprobíranějších sportovců aktuální olympiády, přestože do závodů nakonec vůbec nenastoupil. Celosvětový zájem vzbudil jeho spor s...

15. února 2026  8:08

9. den ZOH 2026 ONLINE: Stíhací závody biatlonistů, hokejisté vyzvou Švýcary

Sledujeme online
Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Program devátého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vyplní i řada českých sportovců. Biatlonisty a biatlonistky čeká stíhací závod, hokejisté uzavřou skupinu utkáním proti Švýcarsku....

15. února 2026

Slavia poprvé bez Provoda, navíc i Chorý měl potíže. Trpišovský nejen o marodech

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský udílí pokyny střídajícím hráčům.

Oslabeni o několik hráčů základní sestavy a především o záložníka Lukáše Provoda, který chyběl poprvé v sezoně, vyhráli fotbalisté Slavie Praha v Karviné 3:1. Ale byla to šichta. „Provi má problém ve...

15. února 2026

Oberou opět favorita? Musíme do toho jít po hlavě, burcuje Vecheta před Jabloncem

Radost pardubického Filipa Vechety (vlevo) během utkání proti Slavii

Domácí kola v úvodu jarní části první ligy nejsou pro Filipa Vechetu a jeho fotbalové parťáky nějakou selankou. Entrée do druhé půlky sezony proti mistrovské Slavii, jasnému lídru tabulky, Pardubice...

15. února 2026  7:35

A teď si dám burger. Muchová zlomila finálovou bídu a věří: Nakopne mě to

Karolína Muchová slaví zisk titulu na turnaji v Dauhá.

I oficiální web ženské tenisové asociace WTA napsal: „Karolína Muchová konečně prolomila titulové sucho.“ Po čtyřech finálových porážkách v řadě a po téměř šesti a půl letech od svého premiérového...

15. února 2026  7:33

Vzteklý lyžař v cíli lámal hůlku. Ta nápor ustála. Fanoušci gratulují výrobci

Ryder Sarchett během obřího slalomu mužů na ZOH Milán-Cortina 2026 14. února...

Americkému lyžaři Ryderu Sarchettovi sobotní obří slalom na olympijských hrách nevyšel podle představ. V první ze dvou jízd skončil osmnáctý a emoce rozhodně neskrýval. Svou frustraci se pokusil...

15. února 2026  7:04

Čokoláda od Karlíka, růže a důležité body. Valentýnské dárky pro Voborníkovou

Biatlonistka Tereza Voborníková na ležce při olympijském sprintu.

Od našeho zpravodaje v Itálii „Bude Valentýn,“ připomínala biatlonistka Tereza Voborníková v Anterselvě svému příteli, rovněž olympionikovi Mikuláši Karlíkovi. A pro jistotu ještě jednou: „Bude Valentýn.“ Později s úsměvem...

15. února 2026  6:36

ONLINE: Česko - Švýcarsko. Poslední zápas ve skupině, přímý souboj o druhé místo

Martin Nečas s Filipem Hronkem a Tomášem Hertlem oslavují první gól v utkání...

České hokejisty čeká závěrečné střetnutí v rámci skupinové fáze olympijských her v Miláně. Od 12.10 se utkají se Švýcarskem, půjde o přímý souboj o druhé místo a tedy i lepší nasazení do play off....

15. února 2026  6:05

Šimek si vydřel místo v sestavě Pardubic: Vyvíjel jsem se, šanci nechci pustit

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Není to tak dávno, co musel „kousat“ druholigová hostování v Prostějově a sousední Chrudimi. Jeho místo v kádru účastníka nejvyšší soutěže z Pardubic bylo jeden čas tak trochu v nedohlednu, v...

15. února 2026

Jsem zpět! Kozma v Ostravě vyhrál, slavil i Batfalský. Kdo je nový šampion veltru?

David Kozma s partnerkou Sárou. Kozma na Oktagonu 84 v Ostravě porazil Jozefa...

V Ostravar Areně, kam v sobotu večer dorazilo na turnaj Oktagon 84 přes dvanáct tisíc diváků, se představilo devět českých MMA zápasníků a dva Slováci. Ale nedařilo se jim, vyhráli jen ostravští...

15. února 2026  1:07

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Američané proti Dánům ztráceli, ale slaví pohodlnou výhru. Otáčeli také Lotyši

Američtí hokejisté se radují z gólu Matta Boldyho.

Sobotní program skupiny C na olympiádě v Miláně odstartovala výhra Lotyšska, které díky obratu ve třetí třetině zdolalo Německo 4:3. Večer museli otáčet také velcí favorité ze Spojených států...

15. února 2026

8. den ZOH 2026: Voborníková ve sprintu 19., Fernstädtová uzavřela top desítku

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý odstartoval v sobotu. Program načal lyžař Marek Müller, v obřím slalomu ale dojel se ztrátou téměř 13 vteřin na 35....

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.