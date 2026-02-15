Naposledy – a až do soboty šlo o jediný případ – si radost z triumfu užila v září 2019 na akci WTA 250 v Soulu, kde ve finále smetla Polku Magdu Linetteovou.
Tehdy jí bylo 23 let, měla za sebou postup do čtvrtfinále Wimbledonu a po vítězství se poprvé v kariéře podívala do první čtyřicítky pořadí.
Od té doby, navzdory četným zraněním a dlouhým pauzám, opakovaně a pravidelně ukazuje, že patří mezi nejlepší tenistky světa. Především díky pestrému hernímu projevu a citu pro míč, což přetavila v několik dalekých grandslamových tažení.
Jen jí dlouho scházelo definitivní potvrzení v podobě hodnotné trofeje, aby se mohla nazývat pravou šampionkou.
Muchová konečně slaví velký titul! Ve finále v Dauhá nedala šanci Mbokové
Dočkala se až nyní v Dauhá – v sobotním finále zdolala devatenáctiletou kanadskou naději Victorii Mbokovou 6:4 a 7:5.
„Je super, že se mi konečně podařilo prolomit finále a vyhrát takhle velký titul, můj zatím největší,“ líčila světová devatenáctka v nahrávce od WTA. „Těžko říct, jestli teď hraju svůj nejlepší tenis, ale dovedl mě k tomuto titulu. Takže jsem docela spokojená s tím, jak jsem hrála a jak jsem se s tím poprala.“
Avšak v minulých letech musela kousat hned čtyři finálové nezdary v řadě. I když pokaždé čelila elitní soupeřce a ve třech případech šlo o velmi nabitý podnik.
Na grandslamovém Roland Garros 2023 padla s Polkou Igou Šwiatekovou.
Ve stejném roce na „tisícovce“ v Cincinnati blahopřála Američance Coco Gauffové.
Červen 2024 jí na „dvěstěpadesátce“ v Palermu přinesl porážku od Číňanky Čeng Čchin-wen, která o několik dní později ovládla olympijské hry v Paříži.
Předloni v říjnu jí na další akci WTA 1000 v Pekingu opět zhatila radost Gauffová.
Tři velká prohraná finále Muchové. (Zleva) Roland Garros 2023, Cincinnati 2023 a Peking 2024.
A to ještě pár měsíců před zmíněným úspěchem v Soulu nezvládla finále doma v Praze.
Zkrátka nepříjemný seznam, který se už povážlivě natahoval.
Muchová doplácela na to, že vzhledem ke svým ambicím – a také častým zdravotním potížím – startuje prakticky výhradně na největších scénách. A tak neměla příliš šancí pomoct si menším titulem, kterým by si mohla dodat sebevědomí.
V závěrečných kolech jí také většinou docházela šťáva či se potýkala s bolístkami, které si přinesla z předchozích zápasů.
Nicméně v Dauhá už všechny nástrahy zvládla a konečně dokázala vyhrát velký turnaj. Byť můžete namítat, že z termínového hlediska šlo o poněkud zvláštní „tisícovku“ a v průběhu sezony se jistě najdou kvalitnější.
Vzhledem k tomu, že hlavní soutěž začínala pouhých osm dní po ženském finále Australian Open, chyběla v katarské metropoli světová jednička Aryna Sabalenková. A další hvězdy, včetně šampionky z Melbourne Jeleny Rybakinové, vypadly poměrně brzy, s náročným přesunem se nedokázaly popasovat.
A tak se v semifinále sešly dvě nenasazené tenistky Maria Sakkariová a Jelena Ostapenková, které doplnily Muchovou a Mbokovou.
Až ve finále se rodačka z Olomouce střetla s žebříčkově lépe postavenou sokyní, předtím si poradila například s krajankou Terezou Valentovou a v první sadě jí utkání vzdala Karolína Plíšková.
Proti Mbokové se ocitla v úzkých ve druhém setu, v němž prohrávala 2:4, ale nepříznivý stav otočila. „Bojovala jsem do posledního míče, vydržela jsem být klidná a zahrát dobře v důležitý moment. Můžu říct, že jsem na sebe pyšná,“ hodnotila.
A tento pocit si chce udržet co nejdéle. I kvůli tomu, že ho tak dlouho nezažila. Navíc ji už příští týden čeká další „tisícovka“, tentokrát v Dubaji.
„V tenise jde všechno strašně rychle, až někdy zapomínáme zastavit a užít si dobré týdny a velká, nebo klidně i malá vítězství. S týmem bych ráda někam zašla a hezky si to vychutnáme.“
V Dauhá ji doprovázeli její nový trenér pro letošní sezonu, zkušený Nizozemec Sven Groeneveld, a také další kouč a sparingpartner Václav Šafránek, s nímž spolupracuje od loňska.
Zdá se, že Muchové tato parta sedí – slušný výsledek si odvezla i z lednového Australian Open, kde postoupila do osmifinále. V Dauhá naznačila, že si v týmu zakládají hlavně na pohodové atmosféře.
„V průběhu turnaje jsme si říkali, že až tady skončíme, tak zajdeme na burger. Takže už celkem hladovím, protože jsem hrála až do konce,“ usmívala se 29letá Češka. „Těším se, až si ho teď dám!“
Ale zároveň dodává, že co se týče tenisových ambicí, zůstane hladová pořád.
„Doufám, že mě to nakopne k ještě lepším výsledkům. Budu se snažit na to navázat.“