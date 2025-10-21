Kvíz:

Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

21. října 2025

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Otázka 1/50

Začít můžeme sportem typickým pro Kanadu a Spojené státy americké.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Revue

Spojil nás bůh, říkají o svém vztahu herečka Sarah Haváčová a kněz Marek Vácha

Kněz Marek Vácha a herečka Sarah Haváčová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (říjen...

Zprávy

Svědci promluvili v kauze Turek. Našli jsme lidi, kteří si s ním psali

Na oslavu narozenin Filipa Turka dorazili milovníci veteránů i jeho kolegové z...

Mobil

Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt

Výhledy od BTS společnosti Cetin na opuštěné budově betonárny nad Štěchovicemi

Bydlení

Treehousy na Vysočině: můžete zde bydlet jako ptáci v korunách stromů

Díky vyvýšené poloze připomínají stavby pomyslná hnízda v korunách stromů,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.