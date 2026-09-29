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Kvíz: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

29. září 2026

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě fotografie?

Otázka 1/50

Začneme zlehka. Poznáte legendárního českého hokejistu na třicet let staré fotografii?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

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