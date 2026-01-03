Kvíz:
Otestujte si tenisové znalosti. Co víte o začínající sezoně?
3. ledna 2026
V pátek nad ránem českého času odstartovala v Austrálii nová tenisová sezona. Opět přinese lítá zápolení a s mnoha turnaji procestuje takřka celý svět. Na nejcennější úspěchy budou chtít dosáhnout i Češi. Otestuje si v našem kvízu, jestli víte, co začínající tenisový rok nabídne a jaká ikonická místa opět navštíví.
