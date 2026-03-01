Ve snowboardingu byla vetřelec. Maděrová s mámou o píli i „doživotním“ trenérovi

Hana Strouhalová a Zuzana Maděrová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Daniel Pacek
  12:00
Jak začala cesta malé holčičky k vítězství na olympiádě? „Může za to její umanutost, se kterou si prosadila snowboardové prkno,“ vzpomíná maminka Zuzany Maděrové, Hana Strouhalová. Společně vyprávějí příběh, který vedl až k úžasné zlaté medaili.

Co se honí hlavou mámy, jejíž dcera nastupuje na olympiádě k jízdě o zlato?
Hana: Šok, emoce, dojetí… Moc jiných myšlenek jsem v hlavě neměla. Mám o Zuzku vždycky obrovský strach, na závody typu Světového poháru nebo mistrovství jsem se až doteď nekoukala živě, nejezdila jsem na ně fandit, protože mi z toho bylo úzko. Teď na olympiádě to bylo poprvé, kdy jsem se vydala na nějaký její velký závod.

Vážně poprvé?
Hana: Předtím jsem se vždycky podívala jenom na výsledky nebo na závod ze záznamu, když už jsem věděla, že ho dokončila a je v pořádku. Bojím se, že se zraní nebo bude z výsledku zklamaná. A jsem taky dost pověrčivá.

Zahákla se za kotvu na sjezdovce, sváželi ji dolů na saních. Bála jsem se zranění, ale důvod jejího strašného pláče byl úplně jiný.

Hana Strouhalovámaminka Zuzany Maděrové

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Oheň zhasl. Vlajku nesli Sáblíková a Jílek, po Itálii převzala štafetu Francie

Světelná a hudební performance na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských...

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně u konce. Slavnostní zakončení XXV. zimního sportovního svátku se odehrálo v římském amfiteátru ve Veroně, kde pomyslnou štafetu převzala...

Ledecká rychlost neudržela, po skvělém úvodu je šestá. V super-G slaví Goggiaová

Ester Ledecká během super-G v Soldeu

V sobotním super-G v andorrském Soldeu se čtvrtým místem postarala o druhý nejlepší výsledek sezony, o den později už Ester Ledecká tak úspěšná nebyla. Klání sice rozjela skvěle, jenže pak chybovala...

1. března 2026  11:56,  aktualizováno  12:17

Ve snowboardingu byla vetřelec. Maděrová s mámou o píli i „doživotním“ trenérovi

Premium
Hana Strouhalová a Zuzana Maděrová

Jak začala cesta malé holčičky k vítězství na olympiádě? „Může za to její umanutost, se kterou si prosadila snowboardové prkno,“ vzpomíná maminka Zuzany Maděrové, Hana Strouhalová. Společně vyprávějí...

1. března 2026

Maděrové druhý závod po olympiádě nevyšel, v Krynici neprošla kvalifikací

Zuzana Maděrová na trati paralelního obřího slalomu v Krynici.

Snowboardistka Zuzana Maděrová při druhém startu ve Světovém poháru po triumfu na olympijských hrách neprošla v Krynici v paralelním obřím slalomu do vyřazovacích jízd. V Polsku obsadila v...

1. března 2026  11:49

Cobolli slaví třetí titul na ATP Tour. V Acapulcu udolal ve finále Tiafoea

Flavio Cobolli zvedá trofej pro vítěze turnaje v Acapulcu.

Italský tenista Flavio Cobolli porazil ve finále turnaje v Acapulcu Američana Francise Tiafoea 7:6, 6:4 a získal třetí titul v kariéře. Na tvrdém povrchu třiadvacetiletý hráč triumfoval poprvé,...

1. března 2026  10:23,  aktualizováno  11:26

Boje na Blízkém východě uvěznily v Dubaji i skokana Nikaida, přišel o SP v Rakousku

Ren Nikajdo slaví povedený skok v prvním kole na velkém můstku.

Japonskému skokanovi na lyžích Renu Nikaidovi se plánovaná krátká pauza po úspěšném vystoupení na olympijských hrách protáhla na neurčito. Trojnásobný medailista z Predazza uvázl při návratu z domova...

1. března 2026  11:21

Sydney Sweeney na fotbale v Lisabonu. Herečka předvedla i žongly s míčem

Herečka Sydney Sweeney na fotbale v Lisabonu

Kam přijede, tam způsobí rozruch. Tentokrát vyrazila americká herečka Sydney Sweeney do Lisabonu na fotbalový zápas portugalské ligy mezi Sportingem a Estorilem (3:0). A po utkání se objevila i na...

1. března 2026  11:10

Salač měl v Thajsku pád. Po dvou přerušeních závodu dojel na 19. místě

Filip Salač v pádu při závodě Moto2 v Thajsku.

Filip Salač obsadil v dvakrát přerušeném závodě Moto2 na Velké ceně Thajska 19. místo. Český jezdec měl v Buriramu nezaviněný pád při těžké havárii Kolumbijce Davida Alonsa, po níž následoval první...

1. března 2026  9:42,  aktualizováno  10:58

Golfistka Macková předvedla ve Wollongongu životní výkon a končí osmá

Patricie Macková

Golfistka Patricie Macková se poprvé na okruhu Ladies European Tour prosadila do první desítky. V australském Wollongongu obsadila čtyřiadvacetiletá hráčka dělené osmé míso. Sára Kousková skončila na...

1. března 2026  10:37

Pivo a zabijačka. Uměli jsme dát tým do kupy, vzpomíná Lašák na Liberec

Ján Lašák při slavnostním ceremoniálu v Liberci k vyvěšení jeho dresu pod strop...

Před deseti lety pomohl hokejistům Liberce k zatím jedinému extraligovému titulu. Teď se brankář Ján Lašák pod Ještěd vrátil, aby přijal poctu nejvyšší – vyvěšení svého dresu pod strop liberecké...

1. března 2026  10:30

KVÍZ: Jan Kodeš slaví osmdesát! Co víte o legendárním tenistovi?

Na triumf v nejslavnějším tenisovém turnaji světa v létě 1973 Jan Kodeš už...

Osmdesáté narozeniny v neděli slaví legendární tenista Jan Kodeš, první československý šampion slavného Wimbledonu. V kariéře ale posbíral další zářné úspěchy, u sportu zůstal i po konci aktivní...

vydáno 1. března 2026

Vladař vychytal Pastrňáka, slavil také Dobeš. Nečas asistoval u obratu

Brankář Dan Vladař z Philadelphie

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřely předehrávané duely. Z českého pohledu byl nejatraktivnější souboj Philadelphie s Bostonem, ve kterém zazářil brankář Dan Vladař. Na výhře Flyers 3:1 se...

1. března 2026,  aktualizováno  9:17

Piráti v záchranářské extázi. Ujetá sezona a lůzři slaví! ulevilo se majiteli

Chomutovští hokejisté díky vítězství 3:0 nad Jihlavou v posledním zápase...

Hokejoví Piráti si v sobotu užili velkolepý mejdan, jako kdyby vyhráli titul. Čtyři, tři, dva, jedna… záchrana! odpočítali fanoušci poslední sekundy, které spustily gejzír radosti a úlevy. Chomutov v...

1. března 2026

