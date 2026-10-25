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Ve 47 letech mistryní světa. Takhle může fungovat spousta lidí, tvrdí Kocumová

Michael Havlen
  13:31

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Zuzana Kocumová se raduje z vítězství na světovém šampionátu ve sprintu ve Spartan Race. | foto: Instagram Zuzany Kocumové

Ve sportu už několikrát začínala znovu. Zuzanu Kocumovou nezastavil ani věk, ani zdravotní problémy, které jí předčasně ukončily slibnou lyžařskou kariéru. Bývalá juniorská mistryně světa v běhu na lyžích i ve 47 letech stále poráží mnohem mladší soupeřky ve Spartan Race. A letos na podzim přidala do sbírky další dva velké tituly.

Když získala první světový titul v překážkovém závodě Spartan Race, dávala si ještě pár let kariéry. Od té doby jich uplynulo jedenáct a Kocumová znovu slaví. Ve francouzském Saint-Raphaëlu se stala mistryní Evropy na dlouhé trati Beast, o osm dnů později na chorvatském Hvaru vyhrála světový šampionát ve sprintu.

„Kdyby mi tehdy před lety někdo řekl, jak to bude, myslela bych si, že asi nedával pozor v hodinách biologie a fyziologie a moc neví, o čem vrcholový sport je,“ říká liberecká závodnice a zastupitelka.

Když se vás zeptám, kolikrát jste už byla mistryní světa a Evropy, vzpomenete si hned?
Teď ano, protože se mě na to zrovna nedávno někdo ptal. Čtyřikrát mistryní světa a sedmkrát Evropy. Nejdřív jsem si to musela v klidu spočítat. Ale to nejsou okamžiky, na které by člověk zapomínal.

Co pro vás znamenají dva poslední tituly z letošního podzimu?
Beru to jako takový sportovní a životní bonus, který jsem už nečekala, a vděčnost za něj je veliká. Nejen za prvenství, která jsou spíš potvrzením toho, že tělo může fungovat třeba i líp než v mladším věku, pokud člověk zkusí přijít na to, co mu dělá dobře, a poslouchá ho.

Zuzana Kocumová se raduje z vítězství na světovém šampionátu ve sprintu ve...

Na světovém šampionátu na Hvaru jste si mohla dovolit i třicet trestných angličáků za netrefený oštěp. Nebála jste se, že vás to bude stát vítězství?
Někdo říkal, že to bylo povinné zpestření závodu, aby nevypadal nudně. Oštěp byl tentokrát extrémně těžký, protože se házelo z vody a terče byly taky na vodě. Pro moji techniku je to hodně nevýhodné. Vždycky před hodem dělám dva tři kroky, a to tady nešlo. Netrefených oštěpů tam bylo opravdu hodně. Naštěstí jsem si k té překážce přinesla velký náskok. Díky němu mi ani trest vítězství nepřekazil.

Když jste před jedenácti lety získala první světový titul, napadlo by vás, že budete vítězit ještě dnes?
Ani náhodou. Tehdy mi bylo šestatřicet a říkala jsem si: Super, jen škoda, že mě tenhle sport nezastihl mladší. Mám před sebou ještě možná tři čtyři roky a pak konec. No a vidíte, dopadlo to jinak.

Co vám říkají mladší soupeřky? Nejsou už zoufalé, že je stále porážíte?
Zoufalé snad ne. V tomhle sportu byla vždycky příjemná atmosféra. Když jsem jezdila závodně na lyžích, připadalo mi, že vztahy a komunikace mezi závodníky rozhodně nebyly tak otevřené jako ve Spartan Race. Já bych chtěla být pro ostatní spíš motivací, že se dá na téhle úrovni závodit dlouho. Zdravotní problémy potkají při vrcholovém sportu skoro každého. A poslední dobou často dostávám zpětnou vazbu, že je skvělé vidět, že to může být jen životní období, které pomine.

spartanraceeurope

She did it again what an exciting battle for the Spartan Sprint World Champion title between @zuzanakocumova and @sabrina_daolio ‍ Zuzana was just crowned European Champion last weekend in Estérel, today she did it again and will be crowned Spartan Sprint World Champion 2026.

Congratulations to:
@zuzanakocumova
@sabrina_daolio
@henriette_bardrum_ocr
4. @tatsiana_pekhtserava
5. @sarabackstrom_

Preliminary results.

11. října 2026 v 10:56, příspěvek archivován: 24. října 2026 v 14:12
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Objevují se komentáře, že popíráte biologické zákony. Co tomu říkáte?
Určitě mám nějaké předpoklady dané geneticky. Rodiče hodně sportovali a nějaký talent se dědí. Ale jestli popírám biologické zákony? Spíš mám pocit, že když se snažíme poslouchat svoje tělo a hledat, co mu dělá dobře, mohlo by to takhle fungovat u daleko víc lidí. Není to vůbec jen o tréninku. Je to i výživa, spánek, regenerace, optimální zatížení a odpočinek. A taky to, že si člověk užívá život propojený s pohybem a radost z fungujícího těla. Otázkou je, jestli by lidé byli ochotní svoje tělo tolik poslouchat. V každodenním životě bývají snazší volby, které mu úplně neprospívají.

Co tím myslíte?
Podívejme se kolem sebe. S tím, kdo chodí brzy spát, není žádná sranda. Kdo nepije, je taky nějaký divný. Mně navíc alkohol nechutná. A u jídla mám výhodu, že mi chutná skoro všechno, takže většinou jím to, co mi chutná a zároveň je zdravé. Spousta lidí dá přednost krátkému potěšení, i když jejich tělu úplně dobře nedělá. Udržovat ho malými, pravidelnými kroky v dobrém stavu pro ně není priorita. Mně to přitom v celkovém součtu přináší daleko větší radost než se někde přejíst nebo zapařit.

Souvisí tento přístup i s tím, čím jste si zdravotně prošla?
Možná právě proto, že jsem měla velké problémy s imunitou a atopickým ekzémem, je pro mě fungující tělo základem spokojeného životního pocitu. Užívám si, že mi i ve vyšším věku naplno funguje, víceméně mě nic nebolí a cítím se v něm dobře. Závodit s mladšími soupeřkami je pak třešnička na dortu. Ten pocit vás provází od rána do večera a od večera do rána, protože svoje tělo člověk neodkládá.

Z těch zdravotních krizí jste se vždycky dokázala dostat. Co vám pomohlo?
Nebylo to jednoduché a většinou to trvalo řadu let. Naposledy mi pomohla biologická léčba, která podle mě rozsekla určitý začarovaný kruh. Zkoušela jsem všechno možné, ale tělo už bylo tak vyčerpané, že se nedokázalo samo nadechnout. Jsem hrozně vděčná za tuhle možnost, kterou přinesla klasická medicína ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že už jdu jen dolů. Zároveň jsem na té léčbě nechtěla zůstat celý život, jak mi bylo řečeno, že to po jejím zahájení bude. Hledala jsem další způsoby.

Sjet po zadku sjezdovku. Kocumová chce pomoci extrémním běhům na olympiádu

A našla?
Nechci to zakřiknout, ale v současnosti mám pocit, že jsem na tom zdravotně, energeticky i se stavem kůže a imunity lépe než třeba ve dvaceti. Když se energie neodčerpává na to, že tělo bojuje samo se sebou, zůstává i na tu hezkou závodní nadstavbu.

Kvůli zdraví jste ale musela svou druhou sportovní kariéru ve Spartan Race na pár let přerušit. Myslela jste si tehdy, že už je konec?
Dá se říct, že ano. Ve čtyřiceti se mi narodil syn a říkala jsem si, že bych se potom chtěla ještě na rok dva vrátit. I pro ten pocit, jaké to bude a jestli to půjde skloubit. To se mi podařilo, ale přibližně po dvou letech zdraví kleklo. Říkala jsem si, že pokud se ještě někdy dostanu do stavu, kdy si budu moct občas zaběhat pro radost v lese, budu vděčná i za to. Že bych se vrátila na světové závody, tomu jsem upřímně nevěřila. I kdybych byla úplně zdravá, při pohledu na dlouhověké sportovce kolem sebe jsem měla pocit, že někde kolem dvaačtyřiceti třiačtyřiceti let přichází docela velký skok dolů a úplně to udržet nejde.

Co je pro vás dnes těžší, samotný závod, nebo regenerace po něm?
Ještě dva tři roky po zdravotním návratu jsem zažívala, že jsem si šla zaběhat pět kilometrů a pak z toho pomalu dva tři dny regenerovala. Ten propad byl obrovský. Na chvíli se to změnilo loni a letos mě nastartoval srpnový pobyt v Dolomitech. Ten mě vždycky energeticky i celkovým pocitem posune úplně jinam, ale většinou to vydrží jen tam a dva dny po návratu. Teď mě hrozně překvapilo, že to drželo dál. I po mistrovství Evropy, které bylo osm dnů před světem a měřilo jako půlmaraton se všemi překážkami a vodou, jsem se cítila docela dobře.

spartanraceeurope

What an intense race! The 2026 Spartan Sprint World Championship brought excitement and adrenaline on the course. Rewatch the highlights of yesterday’s Elite Female Race.

12. října 2026 v 9:42, příspěvek archivován: 24. října 2026 v 14:13
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Přesto už musíte odpočinku věnovat větší pozornost?
Regenerace rozhodně není tak rychlá jako dřív. I proto jsou možná důležitější zkušenosti než pořád tlačit na pilu. Je potřeba si uvědomit, že tělo nejde jen ždímat. Po výkonu mu musíte dát odpočinek a nechat ho načerpat sílu zpátky. A nebýt z toho ve stresu. To je podle mě velký problém mnoha sportovců. Když odpočívají, vlastně neodpočívají, protože pořád přemýšlejí, jak proti ostatním ztrácejí a že by měli něco dělat.

Působíte na mě dojmem, že se na závody ani nemusíte zvlášť připravovat. Že se svým životním stylem vlastně připravujete průběžně. Je to tak?
S oblibou říkám, že tréninkem jsou pro mě závody. Baví mě ta atmosféra, šimrání před startem i to, že se tam sejdou stejně naladění blázni. Kdybych měla sama v lese běhat opakované rychlé úseky, připadalo by mi, že mám na práci spoustu důležitějších věcí než se někde osamoceně honit. Závody mě bavily odmalička. A teď jsem se i zklidnila, moje tělo nemá na to, abych přidávala ještě speciální tréninky. Když můžu, hrozně ráda si tu možnost užiju právě na závodech se vším, co k nim patří.

Jak dlouho chcete tedy ještě mladší soupeřky trápit?
Já doufám, že je úplně netrápím. Lepší výraz je motivovat.

Tak dobře – jak dlouho je ještě chcete motivovat?
Kdybyste se mě zeptal loni, nevěděla bych, jestli ještě zvládnu tuhle sezonu. Navíc jsem na začátku roku měla zraněnou nohu. Přivodila jsem si to při tancování, takže ani ne nějak důstojně při extrémně těžkém závodě. Jeden jednoduchý pohyb mě vyřadil na dva měsíce nejen z běhu, ale pomalu i z chůze. Když jsem se pak rozběhla, cítila jsem se těžce. Říkala jsem si, že to už je asi konečná. Loni mi bylo šestačtyřicet, užila jsem si krásné závody, na Evropě byla druhá a na světě třetí. Člověk by měl být vděčný i za tohle a ne to donekonečna protahovat.

Ale kariéru jste si prodloužila…
I dál to nechávám otevřené. Pokud bude radost z pohybu, lehkost a aspoň jakž takž vyhlídka, že nebudu zametat konec startovního pole, a navíc se poběží na krásném místě, je možné, že příští rok zase pojedu. Ale na to je moc brzy. Snažím se tím nestresovat. Uvědomuju si, že každý měsíc, kdy jsem schopná závodit s mladšími, je bonus, který vůbec není samozřejmý.

Pro letošek už máte se závoděním splněno?
Ještě nevím, jak to bude dál, protože se konají další dvě mistrovství světa na jiných tratích. Pořád přemýšlím, jestli na ně jet. Záleží na pracovním vytížení i na tom, jestli mi podzimní podmínky doma umožní udržet si lehkost, kterou teď při běhu zažívám. Teoreticky mě láká dlouhá trať v Abú Zabí, v poušti. A pak je ještě prosincový závod na střední trati kolem deseti kilometrů v Thajsku, ale to už je zase hodně daleko. Bude to rozhodování na poslední chvíli. Kdybych se při běhu cítila jako teď, i když si jdu jen zaběhat do lesa, skoro by mi přišlo líto toho nevyužít. Ale stejně jako to přišlo, může to zase odejít. Takže jsem vděčná za to, co mám.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Inter vs. FiorentinaFotbal - 8. kolo - 25. 10. 2026:Inter vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.40
  • 7.80
Hradec Kr. vs. JablonecFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Hradec Kr. vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.80
  • 3.50
  • 1.70
Sparta vs. SlováckoFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Sparta vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
25. 10. 15:00
  • 1.26
  • 5.93
  • 11.40
Manchester Utd. vs. BournemouthFotbal - 8. kolo - 25. 10. 2026:Manchester Utd. vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
25. 10. 15:00
  • 2.43
  • 3.49
  • 3.03
Liverpool vs. BrightonFotbal - 8. kolo - 25. 10. 2026:Liverpool vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
25. 10. 15:00
  • 2.11
  • 3.94
  • 3.33
Hull City vs. BrentfordFotbal - 8. kolo - 25. 10. 2026:Hull City vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
25. 10. 15:00
  • 4.89
  • 4.27
  • 1.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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