Jeho tým prohrál jenom v Karviné nejtěsnějším rozdílem gólu. „Mrzí mě, že jsme si neodvezli bod, protože jsme si ho zasloužili,“ podotkl.
Když Zubří v prvním zápase sezony prohrávalo bez čtyř zraněných hráčů ve Zlíně o šest branek, perlil se mu na čele pot. A když hodnotil vydřenou výhru v krajském derby 32:27, jeho hlas zněl ustaraně.
Na konci letní přípravy přišel o hráče, na které chtěl sázet. Marodka řádí hlavně mezi spojkami – zranění jsou Alžířan Ateka, Polák Pinda a Marek Pšenica, na poslední chvíli vypadl také pivot Šišák.
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„Až na Poláka by se měli vrátit v řádech týdnů,“ prozradil Mika, který tak chtě nechtě musel dát prostor mladíkům, kteří přešli v létě do mužského áčka z dorostu.
„Příjemně mě překvapili. Situace, ve kterých jsme se objevili, zvládají nad očekávání. Když se nedaří, postaví se k tomu čelem. Jdou hlavou proti zdi a třeba v Kopřivnici jsem byl až dojatý, jak makali,“ zmínil Mika drama se šťastným koncem.
Zubří stejně jako ve Zlíně prohrávalo o šest branek, přesto slavilo vítězství 30:26.
„V Kopřivnici jsme šli z minus šest na minus dva, znovu nám odskočili na pět. Troufnu si říct, že spoustu týmů by to položilo,“ cenil si morálky mladého mužstva, které soupeře v závěrech přehrává také kondicí. „Kluci v přípravě běhali více, než byli zvyklí.“
V mládežnických kategoriích vstřebávali hráči nastupující zuberské generace vítězného ducha. V minulé sezoně se ověnčili extraligovým titulem starší i mladší dorostenci.
„Od trenérů jsou naučení vyhrávat a tuhle mentalitu přenesli do týmu. Nechci to zakřiknout, ale šatna má zdravý charakter,“ pověděl Mika a srovná se svojí generací.
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„My staří jsme někdy hráli profesorsky. Kluci mají strašně bojovného ducha, takže si svoje místo zaslouží. Třeba Skýpala byl loni dorostenec a teď odehrál 55 minut na pravé spojce, což ani není jeho post,“ zmínil blonďatého štírka.
Vítězství si váží, ale zároveň zůstává nohama pevně na zemi. Ví, že může přijít horší období. I proto nahlas nemluví o konkrétních ambicích.
„Chci, aby tým zůstal v tomhle nastavení a v tom, jak pracuje, co nejdéle. Věřím, že tvrdou prací na konci sezony nebo v té příští budeme mířit na nejvyšší příčky. Za rok za dva může mít tenhle tým vrchol,“ nadhodil Ondřej Mika.