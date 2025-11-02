Zobák řídí mazáky. V patnácti je Jelínek extraligovým rekordmanem a sní o Itálii

Patnáctiletý Lukáš Jelínek už naskočil i do volejbalové extraligy.

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  12:00
Když nedávno sledoval senzační českou jízdu ke čtvrtému místu na mistrovství světa, těžko by si volejbalový teenager Lukáš Jelínek dokázal představit, že za pár týdnů sám nastoupí proti hvězdám šampionátu. „Hodně hustý!“ musí se štípnout nahrávač, jenž do nejvyšší soutěže naskočil ve věku 15 let a 275 dnů coby nejmladší hráč extraligové historie.

Premiéru v ústeckém dresu si odbyl proti mistrovským Lvům s reprezentanty Milanem Moníkem a Jiřím Bendou v sestavě. „Kolena se mi trochu klepala, ti hráči jsou na úplně jiném levelu. Já jsem proti nim úplně maličkej,“ zůstává skromný odchovanec jirkovského volejbalu a fanoušek bulharské hvězdy Aleksandra Nikolova. „Je taky mladý. Líbí se mi, jak je drzý, dělá různé fintičky a fejky. Snažím se jím inspirovat.“

Jak vám zní, že jste nejmladší hráč v historii, který nastoupil ve volejbalové extralize?
Jsem na to pyšný, vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem, že první start přijde až tak za tři roky. Bylo to hrozně stresující, ale kluci mě podpořili, řekli mi, ať to pořádně osolím, když jsem šel na podání. Nasál jsem extraligovou atmosféru, byly mě podpořit mamka se ségrou. Neuvěřitelný zážitek.

Tykám si se všemi včetně trenéra, to jsem rád. Pane trenére, to by mi přišlo divné, když jsme každý den spolu. Jinak si hodně povídám s mladšími kluky a Kanaďany.

