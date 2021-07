Znojmo Knights: ze štěrku za domovem důchodců do nejlepší ligy Evropy

„Trošku jsme předpokládali, že by to mohlo přijít, protože AFL se rozšiřovala o čtyři týmy, a tak vlastně každý tým, který postoupil do play off naší první divize byl automaticky postupový. Navíc v naší konferenci vyhrál B tým Dacia Vikings, který do stejné ligy jako je jejich áčko nemůže,“ líčí povýšení mezi elitu pořád lehce zaskočeně Pařízek, stále ještě v roli kouče.

Před začátkem zkrácené sezony se tým nadšenců strachoval, aby se vůbec sešel a stihl něco nacvičit. S celou sezonou vůbec nepočítali. „Mysleli jsme, že odehrajeme dva nebo maximálně tři zápasy ke konci rozpisu a zbytek utkání bude kontumovaných kvůli nákaze a naší neschopnosti se připravit dříve. Tenhle plán nám ale nevyšel. Rakouská federace nás vyvedla z omylu a řekla pojďte hrát. Tak my jsme šli,“ zubí se Pařízek.

Tým, postavený pouze z vlastních členů bez zahraničních posil však ukázal, že zkušenost a sehranost může dobrým výsledkům stačit. „Jedinou posilou tak byl Dominik Dvorský, který s námi sice nehrál, ale měl nastoupit v minulé sezoně. Ten s námi zůstal. Ta zkušenost, kterou si kluci za ty roky získali a výkon Dominika, nejlepšího hráče loňské české ligy, tak stačily k postupu,“ směje se trenér.

Ten jako zakladatel týmu pamatuje úplné začátky dnes už zavedené adresy na mapě amerického fotbalu u nás. „Je to masakr. Dělali jsme to vždy jen pro zábavu. Na začátku byla parta plavců nebo sportovců v individuálních sportech, kteří chtěli vyzkoušet něco nového. To, že se z tohoto dostaneme do nejlepší ligy Evropy v tomhle malém městečku na štěrkovém hřišti za domovem důchodců. To jsme nikdy ani nechtěli. Prostě to ale s léty zkušeností a dřiny prostě přišlo,“ vzpomíná.

Zlí jazykové začali po oznámení postupové možnosti spekulovat, že se Knights pokusí z nejvyšší soutěže vymluvit, to ale Pařízek odmítá. „Jasně, AFL je jiná dimenze s absolutně jinými rozpočty, školami spolupracujícími s týmy, s dětskými programy a výchovou talentů. Chodí na ně tisíce lidí na obrovské stadiony. Je to jiná galaxie. My z toho ale zbaběle utíkat nebudeme. Postavíme se k tomu čelem,“ hlásí odhodlaně a hned také vytahuje první trumf.

„Máme od příští sezony domluveného Martina Kociána, současného trenéra Grazu, který se chce vrátit zpátky do Česka. Najali jsme nejlepšího trenéra, který je k dispozici, Martin byl před třemi lety vyhlášen nejlepším trenérem AFL. Chceme jít víc odspodu, vytvořit si vlastní hráče AFL. Chceme znovu vytvořit tým, který spolu bude hrát dlouho, a tak se teď s Martinem radíme, které posty potřebujeme doplnit zahraničními hráči, nebo přetažením někoho z české ligy,“ nastiňuje Pařízek nejbližší kroky.

Že ale po nečekaném postupu bude potřeba také sáhnout pro posily do zahraničí nepopírá. „ Síla aktuálního týmu pramení z toho, že tihle kluci spolu hrají hrozně dlouho a jsou už prostě dobří. Nejsou ale tak dobří, aby mohli hrát rovnou AFL. My už si vyzkoušeli cestu nákupů a lovu v zahraničí na vlastní pěst a neuspěli jsme, dáme tedy Martinovi volnou ruku. Má zkušenosti a kontakty z Ameriky i AFL, takže mu plně důvěřujeme,“ nechce se míchat do nových akvizic muž, který se přesune do role generálního manažera.

Tým tak čeká další krok o stupeň výše. „Není to definitivní profesionalizace a ani to nemůže tak být. Soutěž nám povoluje platit trenéry a tři hráče ze zahraničí. Jinak to bude pořád amatérský tým, kdy kluci musí dokonce platit příspěvky. Pořád do toho my domácí hráči investujeme, nevyděláváme. Je to pořád naše zábava, i když se ta zábava posouvá na samou hranici pro definici „jen zábava“. Už nám ten domácký přístup pomalu přestává stačit, proto už se dostáváme na tuto hranici. Na Znojemsku budeme hrát nejvyšší ligu, která se tady kdy hrála,“ uznává Pařízek.

Fanoušci, kteří své miláčky na domácím hřišti neviděli skoro dva roky, se tak už nyní mohou těšit na jednu ze dvou nejvyšších soutěží, ještě před jejím startem chtějí Knights na podzim odehrát přípravná utkání se zajímavým soupeřem, kterého zatím nechtějí upřesnit.

„Chceme na podzim odehrát první přípravu a odehrát něco doma. Mezitím budeme hledat posily, které tým doplní co nejdříve, abychom mohli co nejdříve trénovat s novým quarterbackem. Pak přijde zimní příprava, pak velké soustředění a šupajdá do AFL,“ těší se Pařízek.