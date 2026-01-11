Zmrtvýchvstání Zdráhalové. Od dvouleté pauzy a úvah o konci k evropskému zlatu

Před čtyřmi lety, na protrápené olympiádě v Pekingu, v novinářské mixzóně pronesla: „Kdybych tu mohla být sprostá, tak jsem. Je to hrozné. S každým dalším závodem horší a horší.“
Tehdy měla Nikola Zdráhalová potíže s přitahovačem stehenního svalu, navrch si stěžovala na trable se zády. A s psychikou.

Ztrácela víru i chuť.

Dokonce pronesla: „Nevím, jestli chci naskočit do další sezony.“

Dva roky pak nezávodila. Z toho rok vůbec netrénovala na ledu.

Zato teď? Letí po trati. Září štěstím. Hrají jí českou hymnu.

Na evropském šampionátu v Tomaszówě nejprve v sobotu slavila svoji první velkou medaili, stříbro z patnáctistovky, po velkém souboji s norskou superstar Wiklundovou.

„Ježiš, co já tu na těch stupních vítězů dělám? Vždyť sem nepatřím. Stojím nahoře a Marťa (Sáblíková) je tam dole,“ glosovala, jak se role v týmu zčistajasna vyměnily.

A v neděli? Na distanci 1 000 metrů triumfovala s převahou 27 setin před Nizozemkou Hoogendoornovou. Vyválčila evropské zlato!

„Na nejvyšším stupni se mi chtělo brečet dojetím. Říkala jsem si: ‚Né, nemůžeš brečet, to bude trapný.‘ Měla jsem fakt slzy na krajíčku, ale moc jsem si to užívala,“ líčila 29letá rodačka ze Dvora Králové.

„Blížíme se k olympiádě a Niki je na správné vlně,“ radoval se trenér Petr Novák.

Jaká to kouzelná proměna se s ní stala.

Nejdřív se srovnat zdravotně

Tatínek Zdráhalové je hokejový kouč. Sama hrála hokej za Slavii i za dívčí reprezentaci do 18 let, měla nabídku hokejového stipendia do ciziny. Podlehla však vábení Nováka, který jí v roce 2011 nabídl přestup na dlouhé nože. „I když tátovi to rvalo srdce,“ prozradil trenér.

Rychle se zlepšovala. Na hrách v Pchjongčchangu 2018 už dojela osmá a jedenáctá. „Připravuji ji plánovitě na olympijskou medaili z Pekingu 2022,“ tvrdil tam Novák.

Jenže během sezony 2021–2022 se cosi pokazilo. V Číně selhala. Bylo na vině jen bolavé tělo? Nebo ztráta sebevědomí? Kouč uvažoval, že s ní předtím otřásl drsný pád její životní partnerky Sáblíkové při tréninku v Collalbu: „Niki jela těsně za ní a pak se jí snažila pomoci, když z Martiny crčela krev. Od té doby byla v zatáčkách opatrnější.“

Zdráhalová v Pekingu uznala: „Když se bojíte, není to dobré. Musím si přiznat, že hlava mě brzdí.“

V poolympijské sezoně se snažila trénovat dál, jenže tělo nespolupracovalo natolik, aby mohla závodit. „Nejde se připravit s tím, že měsíc něco děláte a pak nějakou dobu zase nic dělat nemůžete,“ řekla a oznámila: „Dám si na nějaký čas pauzu. Musím se srovnat zdravotně, což při plném tréninku nejde. Třeba se na led ještě vrátím. „

Scénář, že nadobro ukončí kariéru byl velmi reálný.

Naštěstí se tak nestalo.

„Hledala cestu, jak z toho ven,“ vyprávěl Novák. „Dělala různé druhy cviků, které jejím svalům měly pomoci uvolnit se. Což se opravdu podařilo.“

Navíc ani tou dobou z tréninku zcela nevypadla. „Nevydržela by nic nedělat, pořád prováděla určitou údržbu,“ popisoval Novák. „V rámci toho, co jí tělo dovolilo, byla Martině sparingem na kole i při běhání. A najednou zjistila, že to není tak špatné, že by se mohla pokusit zabojovat o olympiádu v Miláně.“

Na prahu minulé zimy vyhlásila pokus o návrat. „Předchozí dva roky byly pro mě i pro lidi kolem mě opravdu těžké. Pozitivní na tom všem je, že už aspoň vím, kdo mi je opravdovou oporou,“ napsala na Instagram.

Jakmile opět vjela na závodní led, prožívala až neuvěřitelné zmrtvýchvstání. Ani v nejdivočejších snech by si nepředstavila, jak rychlý může být její vzestup.

Už loni v březnu všechny překvapila pátým místem na 1 500 metrů při mistrovství světa. Přičemž minulá sezona byla jen předzvěstí té současné, kdy si vylepšovala osobní maxima a zabydlovala se v top 10 pohárových klání. „Hlavně si musím udržet dosavadní pohodu a chodit do závodů s čistou hlavou,“ předsevzala si.

Záměr se jí daří naplňovat.

„Už když ke mně kdysi přišla, byla po tatínkovi disciplinovaná a ctižádostivá,“ vzpomínal Novák.

„Kdepak, je celá po mně,“ vložila se do rozhovoru se smíchem maminka, bývalá volejbalistka.

Kandidátka olympijské medaile

Experti i v Polsku chválili vytříbenou techniku Zdráhalové.

„Když se podíváte na její jízdu, sedí v pozici přímo ideálně. A byť má kratší nohy než ostatní, je její odraz daleko delší,“ vyzdvihoval kouč. „Navíc má teď Niki dobrou hlavu. Svého času si vážně myslela, že se už k rychlobruslení nevrátí. Když je teď zpátky, nemá zábrany, není nervózní. Jen si na startu řekne: Prostě to odjedu a uvidíme. Zvládá závody s úsměvem na rtech.“

Na mistrovství Evropy chyběly na tisícovce i patnáctistovce dvě nejlepší Nizozemky a samozřejmě také zámořské hvězdy. Přesto se Zdráhalová zařadila do okruhu kandidátek olympijských medailí.

„Vím, že s nejlepšími mohu závodit,“ říká. „Což je super zjištění.“

11. ledna 2026

Zmrtvýchvstání Zdráhalové. Od dvouleté pauzy a úvah o konci k evropskému zlatu

Nikola Zdráhalová na mistrovství Evropy v Polsku.

