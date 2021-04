Posunutý Super Bowl, jedno kolo navíc. Hráče NFL změny rozčilují

O přidání dalšího kola se spekulovalo řadu let. Pro majitele klubů i NFL by to byl poměrně jednoduchý způsob, jak zvýšit příjmy. Liga amerického fotbalu měla totiž v porovnání s ostatními velkými sporty „pouze“ 16 kol, a tak o přesycení fanoušků nemůže být řeč. Pro porovnání, v baseballové MLB odehrají týmy při běžné sezoně 162 utkání, NBA a NHL pak 82.

Konkrétnější podobu nabralo rozšíření harmonogramu loni, kdy se lize podařilo domluvit s hráčskou asociací. Ta si dala podmínku, že k přidání dalšího kola může dojít pouze v případě, že se NFL podaří podepsat novou smlouvu na prodej práv z alespoň jednou televizí. Lize se to podařilo před 14 dny, kdy oznámila obří dohodu na prodej vysílacích práv na 11 let s celkovou hodnotou téměř 2,4 bilionů korun.

Rozšíření o jedno kolo základní části patrně bylo hlavním trumfem ligy pro vyjednávání s televizemi a hlavním důvodem rekordní dohody.

Roger Goodell, komisionář profiligy amerického fotbalu NFL

„Je to monumentální moment v historii NFL,“ okomentoval rozšíření komisař ligy Roger Goodell. „Jedním z hlavních benefitů toho, že všechny týmy budou hrát 17 zápasů, je možnost dalšího růstu našeho sportu po celém světě,“ dodal Goodell v prohlášení.

Hráči nadšení nesdílí

Samotní hráči byli dříve hodně odtažití k přidání dalšího kola a hlavním argumentem bylo „více práce za stejné peníze“. A k tomu větší riziko zranění. Jenže obří dohoda na televizní práva prakticky garantuje, že platové stropy vyletí, a tak samotní hráči dostanou větší odměny než kdy dřív.

I přes vidinu lukrativnějších smluv se našli kritici rozšíření počtu zápasů. Alvin Kamara, jedna z největších hvězd ligy, si na svém Twitteru nebral servítky.

Kamara hraje jednu z fyzicky nejnáročnějších pozic na hřišti. Podle statisty je průměrná délka kariéry pro running backa lehce přes dva a půl roku. Není tak překvapením, že by řada hráčů preferovala kratší sezonu.

Na Perfect Season nikdo nedosáhl

Od roku 1978 se čekalo na tým, který by ovládl všechny zápasy základní části a následně vyhrál i Super Bowl. V roce 1972 se podařil tento kousek hráčům Miami Dolphins, ale to základní část měla o dva zápasy méně.

Nejblíže k dosažení tzv. Perfect Season byli New England Patriots v roce 2007. Po neporazitelnosti v základní části tým kolem legend Billa Belichicka a Toma Bradyho nečekaně podlehl v Super Bowlu borcům z New York Giants. Žádnému jinému týmu se nepodařilo projít šestnáctizápasovou základní částí bez klopýtnutí.

NFL s novinkou vydala i přehled zápasů, které připadnou právě na nově přidané 17. kolo. Začátek ligy je na programu 9. září a oproti minulosti se tak posouvá play off. Super Bowl LVI je naplánován na neděli 13. února a proběhne na novém stadionu v Los Angeles.