Venezuela slavila mimořádný svátek. Palenciův projektil srazil americké hvězdy

  7:57
Na přehlídce těch největších hvězd neusedly na trůn, už zase. Spojené státy americké před třemi lety prohrály ve finále World Baseball Classic s Japonskem a letos v zápase o všechno nestačily na nenápadnou Venezuelu. Ve sportu, který vymyslely, podlehly zemi, o níž má zájem jejich prezident. Nečekaný vítěz a rekordní sledovanost? Baseballoví bafuňáři si mnou ruce.
Radost Daniela Palenciaa a jeho spoluhráčů z historického triumfu na World Baseball Classic. | foto: Reuters

„Američané dali dohromady výběr All-Stars, nejužitečnějších hráčů ligy i budoucích členů Síně slávy. Měli rotaci nadhazovačů, ze které pálkařům tuhla krev v žilách, a sestavu, před níž se nadhazovačům klepala kolena,“ píše Andy McCullough z vyhlášeného webu The Athletic. „Hráči mezi sebou vytvořili pouta, která je spojovala hlouběji, než dávali svým klidným vystupováním najevo. Byla to ta největší přehlídka amerických baseballistů, jaká se kdy na World Baseball Classic sešla. Přesto jejich talent a trofeje na Venezuelu nestačily.“

„Tým USA tiše odchází, Venezuela potápí americké hvězdy,“ zněl pro změnu titulek následujícího dne v The Wall Street Journal.

„Zatímco ostatní národy na World Baseball Classic tančily radostí, tým USA si hrál na vojáčky,“ napsal zase redaktor britského listu The Guardian Howard Bryant.

Abyste celou situaci pochopili, vraťme se na moment zpět.

Baseball dlouhá léta neměl mezinárodní turnaj, na němž by se mohli představit profesionálové z nejlepší ligy světa Major League. Až v roce 2006 se před začátkem sezony odehrál historicky první ročník World Baseball Classic.

Přesto mnoho zámořských expertů turnaj odmítalo a označovalo ho za pouhou exhibici. Byly to však jen obavy z rizika zranění hráčů, kteří jsou vázání multimilionovými kontrakty a pro organizace představují obrovský byznys. Navíc se kladla otázka, jestli bude někoho dvoutýdenní mezinárodní akce, když se nejedná o olympiádu, vůbec zajímat.

V prvních ročnících Spojené státy nebraly WBC příliš vážně, na rozdíl od jiných zemí, a mnoho jejich největších hvězd se rozhodlo turnaj vynechat, aby se mohly soustředit na nadcházející sezonu MLB.

Možná i tím si Američané vysvětlovali, proč ovládli až čtvrtý ročník v pořadí v roce 2017.

Jenže tohle už dávno neplatí!

Letos World Baseball Classic vystoupala do výšin. Semifinálový duel mezi Spojenými státy a Dominikánskou republikou sledovalo přes 7,3 milionu diváků a přenos se stal nejen nejsledovanějším zápasem v historii, ale překonal i loňské Utkání hvězd MLB. Rekordní byla i návštěvnost na stadionech, do jejichž ochozů dorazilo celkem 1,6 milionu fanoušků.

Na finálový zápas do Miami na LoanDepot Parku, který pojal přes šestatřicet tisíc diváků, přijeli Američané symbolicky v hokejových dresech svých zlatých krajanů z olympijského Milána. A hodlali na ně navázat.

Šlo však o víc než jen sportovní svátek, zápas měl silný politický podtext poté, co na začátku ledna vtrhly americké jednotky právě do Venezuely a zajaly prezidenta Nicoláse Madura a napětí napříč celosvětovým politickým spektrem neustále eskalovalo.

„Páni! Venezuela dnes porazila Itálii 4:2 v semifinále WBC,“ napsal prezident Donald Trump v předvečer zápasu na svou sociální síť Truth Social a dodal: „Vypadají opravdu skvěle. Venezuele se v poslední době dějí dobré věci! Říkám si, čím to asi je?“ A k tomu přidal hashtag s číslem 51 jako symbol dalšího amerického státu.

Politické otázky pronásledovaly venezuelský tým po celou dobu turnaje, včetně přípravy na semifinále proti Itálii. Trenér Omar López se však tomuto tématu vyhýbal.

„Politický vliv? Na to neodpovím,“ řekl López v pondělí. „Pro nás je nejdůležitější večer vyhrát, aby naše země byla šťastná, slavila a mohla hlásat, že jsme poprvé ve finále. To je dnešní cíl.“

Do finále latinskoamerický tým vstupoval po náročném semifinále a s kratším časem na regeneraci. Přesto to byly Spojené státy, kdo působil unaveně. Eduardo Rodriguez proti hvězdám jako Judge, Witt Jr. či Schwarber na nadhozu zářil a venezuelský útok se prosazoval. Ve třetí směně doběhl pro vedoucí bod Salvador Perez a Wilyer Abreu pak v pátém dějství odpálil homerun na 2:0.

Američané však v osmé směně zásluhou Bryce Harpera a jeho dvoubodového homerunu parádně vyrovnali. Jenže Venezuela odpověděla hned v poslední, deváté směně. Reliever Garrett Whitlock na kopci daroval Luisi Arraezovi metu zdarma a Eugenio Suárez pak dlouhým odpalem umožnil rozhodující doběh na konečných 3:2.

Když v dohrávce chyběl Danielu Palenciovi k ukončení zápasu jediný strike, už před rozhodujícím nadhozem neudržel slzy. A poté, co Roman Anthony promáchl pálkou projektil letící 160 kilometrů za hodinu, který přesně trefil strikezónu, bylo hotovo!

Palencia se otočil na radující se dugout, vyhodil rukavici k nebi a dojatě vkleče slavil, obklopen haldou modrých dresů. Poprvé ve dvacetileté historii se tak Venezuela stala baseballovým králem!

Podívejte se na rozhodující okamžik finálového zápasu:

„Tento zápas dnes sledovalo třicet milionů lidí po celém světě,“ řekl kapitán týmu Salvador Perez. „Světová série je pro MLB nejdůležitější, ale když bojujete za svou zemi, znamená to mnohem víc!“

Od doby, kdy se baseball ve Venezuele na začátku čtyřicátých let 20. století objevil, je jedním z hlavních pojítek společnosti. „Nejsme jen spoluhráči, jsme rodina,“ řekl zase Suarez Kenu Rosenthalovi během vysílání televize Fox.

„Všichni Venezuelu podceňovali, protože jsme nikdy nic nevyhráli, ale jsme silní,“ dodal Garcia, který byl jmenován nejužitečnějším hráčem turnaje.

Historický okamžik pak umocnila prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová, která vyhlásila středu státním svátkem na oslavu mistrovského titulu.

A emoce tentokrát neskrývali ani Američané. Frustrace z toho, že po Japonsku opět nezvládli klíčové finále, byla znát. Navzdory statistikám a lukrativním smlouvám chyběla americkému týmu soudržnost, která Venezuelu tolik zdobila. Od začátku turnaje se na americký tým valila vlna kritiky.

Všechno vyvrcholilo ve skupině, když nejsilnější výběr v dějinách prohrál 6:8 s Itálií a musel se o play off strachovat, rázem totiž postup neměl ve svých rukou.

„Není zač, USA,“ odsekl tehdy Vinnie Pasquantino, kapitán italské reprezentace, když jeho tým porazil na závěr skupiny Mexiko a zajistil tak Američanům vstupenku do vyřazovacích bojů.

Přesto se tým zvedl, ve čtvrtfinále si poradil s Kanadou a v semifinále těsně 2:1 vyřadil silnou Dominikánskou republiku. Když navíc Venezuela ve čtvrtfinále senzačně skolila obhájce a světové jedničky z Japonska, zdálo se, že cesta k titulu je volná. Jenže Američané to znova nezvládli.

„Oblékli jsme uniformu a přišli s jediným cílem – vybojovat zlatou medaili,“ řekla superstar Aaron Judge. „Prostě nám to nevyšlo.“

Nejlépe celou situaci vykresluje moment, kdy si hráči po obdržení medailí téměř okamžitě sundali stříbro z krku a se sklopenými hlavami sledovali zbytek ceremoniálu. Ještě nedávno by někteří z nich pozvánku na turnaj odmítli a nikdo by si nedovolil tvrdit, že USA v nejsilnější sestavě nejsou nejlepší na světě.

Letos však status neohrožených vládců ztratili. Ukázalo se, jak moc se baseball za léta proměnil ve sport, který fascinuje davy na nejednom kontinentu.

