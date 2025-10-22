V předchozích dvou volejbalistům Fatry těsně uniklo předkolo play off, které si naposledy zahráli za Sklenářova předchůdce Přemysla Obdržálka.
„Pokud by to nevyšlo potřetí za sebou, bylo by to zklamání,“ uznává letitý předseda klubu Roman Macek.
„A nechceme se do závěrečných kol bát, jestli to vyjde, nebo nevyjde,“ doplňuje Sklenář.
Síla zlínského mužstva je ovšem velkou neznámou. I Macek by musel dlouho přemýšlet, jestli a kdy doznal tým tak velkých změn jako po minulém ročníku. Sedm hráčů skončilo, sedm nových dorazilo.
Kádr volejbalistů Zlína
Nahrávači
Blokaři
Smečaři
Univerzálové
Libera
*Hráči, kteří přišli před sezonou.
„Kluci, kteří tady začali před pěti a více lety, úspěšně zakončili studium na Univerzitě Tomáše Bati. Přišla další generace, která, doufáme, zvládne spojit vrcholový sport se studiem. Máme sedm vysokoškoláků, jsme jeden z posledních týmů, který to dokáže na extraligové úrovni skloubit,“ shrnul Sklenář.
Stěžejní hráči jsou každopádně profesionálové. Klub přitom vsadil na početnou americkou enklávu.
„Výhodou je, že dva tady už byli, jsou komunikativní, lidsky si s našimi hráči sedli,“ pochvaluje si Macek.
Před loňskou sezonou přišel blokař Felix Egharevba, v jejím průběhu smečař Jackson Gilbert a před letošní jeho mladší bratr Jonah. Dohoda vznikla rychle, díky přítomnosti sourozence se nový americký přírůstek snadněji aklimatizoval.
„Naposledy hrál ve třetí francouzské lize, což je pro cizince kruté prostředí. Francouzi se nechtějí bavit jinak než svým jazykem, u nás na tréninku mluvíme anglicky, spoluhráči umějí anglicky. Je to pro něj příjemnější, méně stresující,“ podotkl kouč Sklenář.
Jonah má přitom převzít klíčovou roli univerzála po Danielu Římalovi, který Zlín táhl v ofenzivě předchozí dvě sezony.
„Dan byl pro nás zárukou dvaceti bodů skoro každý zápas. Nemůžeme chtít hned první rok po mladém hráči, aby ho plně nahradil. Musíme body rozložit mezi více hráčů. Pokud to vyjde, budeme pro soupeře hůře čitelní než doposud,“ předpokládá Sklenář.
Čtvrtým do „americké“ party je libero Manuel Tamburi, Argentinec s italskými předky.
„Povahově výborný kluk. Přes léto trénuje beach na dětských kempech, žije volejbalem celý rok. Je to z jeho pohybu vidět,“ představil Sklenář historicky prvního Argentince ve Zlíně.
Všichni čtyři zámořští hráči patří v týmu k finančně nejnáročnějším – i kvůli povinným mezinárodním transferům. Ale nejen proto musel klub navýšit rozpočet. Rostou náklady, od půlky listopadu by měla například začít v hale Datart při zápasech fungovat povinná velkoplošná obrazovka, pro kterou musí najít volejbalisté obsluhu.
Zlín začne dvěma domácími zápasy ve čtvrtek proti Kladnu (17. 00) a v sobotu s Beskydy (17.30).
„Los nám jde trošku na ruku. Z prvních čtyř utkání hrajeme třikrát doma, odpadá cestování, které bere hodně energie. Série úvodních šesti ligových zápasů plus pohár může hodně napovědět. Je to období, kdy některé týmy můžou hodně získat, nebo ztratit,“ míní Sklenář. „Chceme se zařadit do vyrovnaného středu tabulky.“
Nahrávačskou jedničkou zůstává zkušený Duc Luan Truong, jemuž bude nově sekundovat Martin Hilšer.
Volejbalový Zlín chce napravit loňský výpadek. I s Američanem
„Spadlo nám zlato do klína. Je to nadějný nahrávač, který má spoustu zkušeností z mládežnických reprezentací. Je z volejbalové rodiny, bydlí kousek od Kojetína, zdejší kraj mu není cizí. Je to mladá krev, která by nás mohla popostrčit energií dále,“ věří Sklenář, že omlazovací kúra přinese kýžený efekt.
Věkový průměr mužstva výrazně klesl, především poté co v 41 letech ukončil kariéru blokař Michal Čechmánek.
Ve Zlíně také věří, že po senzačním vystoupení na mužské reprezentace na zářijovém mistrovství světa ve Filipínách se zvedne zájem o extraligový volejbal.