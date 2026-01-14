Zlínští volejbalisté získali klid před extraligovou bouří. Udrží Bartoše?

Petr Fojtík
  11:58
Tohle vítězství jim bodlo. Přišlo po sérii čtyř nezdarů. Volejbalisté Fatry Zlín porazili Beskydy i potřetí v sezoně, navíc v hale přímého konkurenta v boji o předkolo extraligového play off, a navrch hladce ve třech setech. „Je to našlapané, hraje se o každý bod. Tříbodová výhra je malé uklidnění, ale stejně to vypadá na ticho před bouří,“ tipuje zlínský trenér Zdeněk Sklenář dramatickou koncovku základní části extraligy.

Volejbalista Adam Bartoš ve zlínském dresu. | foto: Jan SalačMAFRA

Soutěž se s novým rokem překlopila do druhé poloviny a kolem desátého místa, které jako poslední zajišťuje účast v osmifinále, to vře. Od osmé Příbrami po poslední Ústí nad Labem je šest celků namačkáno v pěti bodech. Pokud by Zlín s Beskydy prohrál, klesl by na předposlední pozici. Takhle si polepšil na devátou, o skóre za Příbramí.

„Věděli jsme, že v lednu máme několik důležitých zápasů, které nám můžou dodat klid. Jsme moc rádi, že to tak dopadlo,“ oddechl si Sklenář po prvním vítězství od 4. prosince, kdy jeho tým doma zdolal Odolenu Vodu.

„Mrzel nás dobře rozehraný zápas v Brně. Utkání s Kladnem a Karlovarskem jsme v určitých fázích nehráli špatně, ale v koncovkách soupeř přidal a moc šancí nám nedal,“ uznal Sklenář.

Zlín po šesti kolech atakoval elitní šestku, která má jistý přímý postup do čtvrtfinále, teď hlavně hledí, aby se udržel v desítce.

„Letos se ukazuje více než kdy jindy, jak je sezona náročná. Hraje se spousta zápasů v krátkém období, ve vlnách. Týmy už jsou dobře připravené a každé zaváhání se trestá,“ líčí kouč Zlína.

Stěžejní pro něj budou domácí duely s přímými konkurenty – Příbramí (24. ledna), Ústím nad Labem (5. února) a Benátkami nad Jizerou (5. března).

„Mezi těmito zápasy jedeme do Ostravy (31. leden), se kterou bychom chtěli potvrdit letošní vítěznou tendenci. Utkání, ve kterých by se dalo bodovat, je vícero,“ podotkl Sklenář.

Třeba hned ten nejbližší, v němž bude Zlín ve čtvrtek od 17 hodin hostit šestý Liberec, který loni doma zdolal 3:1.

„Oba týmy se od té doby dost obměnily. Liberec má nového výrazného univerzála z polské ligy,“ zmínil Sklenář Mateusze Borkowského, jenž má v extralize nejvyšší bodový průměr na set.

Po letech, kdy Zlín v ofenzivě táhl univerzál Římal, je bodová zátěž rozložená rovnoměrně mezi více hráčů.

„Po velkých změnách se kádr krásně vyrovnal, což dodává týmu klid. Když někdo vypadne, pomůže jiný,“ těší Sklenáře variabilita.

Český volejbalista Adam Bartoš se raduje po dobrém míči.

Rychle se v extralize aklimatizoval americký univerzál Jonah Gilbert, bratr smečaře Jacksona, který do Zlína přišel v průběhu předchozí sezony. Svůj nejlepší zápas od neplánovaného návratu do mateřského klubu pak odehrál v Beskydech bývalý reprezentační smečař Adam Bartoš, jehož dlouho brzdilo zranění kolene.

„Dostává se do své provozní teploty. Uvidíme, jak dlouho vydrží,“ připomněl Sklenář, že mezi Bartošem a klubem je gentlemanská dohoda – pokud dostane zajímavou nabídku ze zahraničí, uvolní ho.

„Tým jsme skládali s dlouhodobou vizí, ne na jednu sezonu. Hráči by měli mít dostatečnou kvalitu, aby si výsledek uhráli i bez Adama,“ věří Sklenář.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Žižkov vs. Teplice BFotbal - - 14. 1. 2026:Žižkov vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • -
  • -
  • -
Bartoň vs. JevsejevTenis - - 14. 1. 2026:Bartoň vs. Jevsejev //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 1:1
  • 1.39
  • -
  • 2.71
Skalica vs. ZlínFotbal - - 14. 1. 2026:Skalica vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
14. 1. 13:00
  • 1.37
  • 4.56
  • 5.93
Ivanjica vs. OstravaFotbal - - 14. 1. 2026:Ivanjica vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
14. 1. 14:00
  • 5.37
  • 4.04
  • 1.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Zabystřan přidá další pódia. A co Ledecká? Majitel Kästle nejen o českých hvězdách

Premium
Majitel značky Kästle Tomáš Němec během mistrovství světa v...

Od našeho zpravodaje v Rakousku Minulý víkend strávil v Zauchensee sledováním sjezdu Ester Ledecké, ve čtvrtek míří do ikonického Wengenu za Janem Zabystřanem. Tomáš Němec, miliardář, lyžařský nadšenec a majitel firmy Kästle, která...

14. ledna 2026

Zlínští volejbalisté získali klid před extraligovou bouří. Udrží Bartoše?

Volejbalista Adam Bartoš ve zlínském dresu.

Tohle vítězství jim bodlo. Přišlo po sérii čtyř nezdarů. Volejbalisté Fatry Zlín porazili Beskydy i potřetí v sezoně, navíc v hale přímého konkurenta v boji o předkolo extraligového play off, a...

14. ledna 2026  11:58

Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku, na Hanou míří Sejk

Olomoucký kapitán Radim Breite vynadal Slávistovi Davidu Douděrovi.

Když v zimě roku 2020 přestoupil do fotbalové Sigmy záložník Radim Breite, ani o sám si nemohl myslet, že na Hané zanechá tak velkou stopu. V Olomouci nakonec strávil šest let, odehrál 181 ligových...

14. ledna 2026  11:44

Jsi gay, u nás si nezahraješ! Fotbalista, který inspiroval svět, obvinil bývalý klub

Josh Cavallo v akci za Adelaide United.

Následovali ho mnozí. Australský fotbalista Josh Cavallo, který jako první na světě během aktivní kariéry otevřeně promluvil o své homosexuální orientaci, před lety inspiroval k tzv. coming outu i...

14. ledna 2026  11:40

Na začátku se dost bloudilo, já vše trefil. Engel zapsal jeden z životních výsledků

Milan Engel na trati Rallye Dakar.

Na Rallye Dakar je už podvanácté a zažil toho při ní mraky. Ale jednu z nejsilnějších vzpomínek bude mít motorkář hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group Milan Engel na úterní devátou,...

14. ledna 2026  11:30

Krejčí a spol. dostali lekci na hřišti Lakers. James promáchl šanci na další rekord

Vít Krejčí z Atlanta Hawks střílí na koš Los Angeles Lakers, brání ho LeBron...

Atlanta Hawks v NBA prohráli na hřišti Los Angeles Lakers 116:141, rozhodl už první poločas, který hosté ztratili 60:81. Český basketbalista Vít Krejčí odehrál za poražené 21 minut, když nastoupil v...

14. ledna 2026  7:40,  aktualizováno  11:23

Jsme v dobré formě, těší Bryanta. A Pardubice nabraly zkušenosti z NBA

Joe Bryant z Pardubic slaví svou trojku v zápase s Opavou.

Basketbalové Pardubice střelecky táhne vlastně celou sezonu, s průměrem 18,1 bodu na zápas je čtvrtý nejlepší v lize a třeba teď v sobotu zatížil při jasné výhře Beksy 118:85 konto hostujícího Písku...

14. ledna 2026  11:16

Když si hvězdy zahrály samy sebe. Kteří sportovci se objevili ve filmech a seriálech

Tomáš Rosický

Nejen góly, tituly a medaile. Řada slavných českých sportovců se objevila také před filmovou kamerou, kde ztvárnili sami sebe. Od hokejových legend přes fotbalové reprezentanty až po tenisové...

14. ledna 2026  11:07

Markovič mění Česko za Slovensko. V Plzni jeho role slábla, co ve Slovanu?

Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Srbský obránce Svetozar Markovič přestoupil z Plzně do Slovanu Bratislava, s nímž podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Do Viktorie přišel v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. Západočeský...

14. ledna 2026  11:03

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

14. ledna 2026  11:02

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský obránce Markovič míří do Bratislavy

Sledujeme online
Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

14. ledna 2026  10:43

Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Když na Vánoce odjížděli na Spengler Cup, patřilo jim v tabulce druhé místo. Jenže návrat do hokejové extraligy nevyšel Pražanům podle představ. Po třech porážkách se však v novém roce konečně...

14. ledna 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.