Zlínští volejbalisté získali klid před extraligovou bouří. Udrží Bartoše?

Soutěž se s novým rokem překlopila do druhé poloviny a kolem desátého místa, které jako poslední zajišťuje účast v osmifinále, to vře. Od osmé Příbrami po poslední Ústí nad Labem je šest celků namačkáno v pěti bodech. Pokud by Zlín s Beskydy prohrál, klesl by na předposlední pozici. Takhle si polepšil na devátou, o skóre za Příbramí.
„Věděli jsme, že v lednu máme několik důležitých zápasů, které nám můžou dodat klid. Jsme moc rádi, že to tak dopadlo,“ oddechl si Sklenář po prvním vítězství od 4. prosince, kdy jeho tým doma zdolal Odolenu Vodu.
„Mrzel nás dobře rozehraný zápas v Brně. Utkání s Kladnem a Karlovarskem jsme v určitých fázích nehráli špatně, ale v koncovkách soupeř přidal a moc šancí nám nedal,“ uznal Sklenář.
Zlín po šesti kolech atakoval elitní šestku, která má jistý přímý postup do čtvrtfinále, teď hlavně hledí, aby se udržel v desítce.
„Letos se ukazuje více než kdy jindy, jak je sezona náročná. Hraje se spousta zápasů v krátkém období, ve vlnách. Týmy už jsou dobře připravené a každé zaváhání se trestá,“ líčí kouč Zlína.
Stěžejní pro něj budou domácí duely s přímými konkurenty – Příbramí (24. ledna), Ústím nad Labem (5. února) a Benátkami nad Jizerou (5. března).
„Mezi těmito zápasy jedeme do Ostravy (31. leden), se kterou bychom chtěli potvrdit letošní vítěznou tendenci. Utkání, ve kterých by se dalo bodovat, je vícero,“ podotkl Sklenář.
Třeba hned ten nejbližší, v němž bude Zlín ve čtvrtek od 17 hodin hostit šestý Liberec, který loni doma zdolal 3:1.
„Oba týmy se od té doby dost obměnily. Liberec má nového výrazného univerzála z polské ligy,“ zmínil Sklenář Mateusze Borkowského, jenž má v extralize nejvyšší bodový průměr na set.
Po letech, kdy Zlín v ofenzivě táhl univerzál Římal, je bodová zátěž rozložená rovnoměrně mezi více hráčů.
„Po velkých změnách se kádr krásně vyrovnal, což dodává týmu klid. Když někdo vypadne, pomůže jiný,“ těší Sklenáře variabilita.
Rychle se v extralize aklimatizoval americký univerzál Jonah Gilbert, bratr smečaře Jacksona, který do Zlína přišel v průběhu předchozí sezony. Svůj nejlepší zápas od neplánovaného návratu do mateřského klubu pak odehrál v Beskydech bývalý reprezentační smečař Adam Bartoš, jehož dlouho brzdilo zranění kolene.
„Dostává se do své provozní teploty. Uvidíme, jak dlouho vydrží,“ připomněl Sklenář, že mezi Bartošem a klubem je gentlemanská dohoda – pokud dostane zajímavou nabídku ze zahraničí, uvolní ho.
„Tým jsme skládali s dlouhodobou vizí, ne na jednu sezonu. Hráči by měli mít dostatečnou kvalitu, aby si výsledek uhráli i bez Adama,“ věří Sklenář.