Zlínští ragbisté se vracejí mezi elitu. Baráž vyhráli kopem z poslední akce

Zlín podruhé za sebou opanoval první ligu, kvůli covidovým restrikcím však mohl o extraligu zabojovat až letos.

„Loni jsme nemohli být odměněni, o to více jsme chtěli letos do baráže,“ potěšil Juříka splněný cíl, který se zhmotnil do extraligové podoby v sobotním domácím dramatu s Přeloučí.

Juřík a spol. celý zápas o všechno ztráceli, výsledek baráže překlopil na zlínskou stranu až z poslední útočné akce Jan Smiřický těžkým trestným kopem z 50 metrů - 26:24.

„A to pár minut předtím neproměnil kop z mnohem výhodnější pozice,“ podotkl už s úlevou Juřík. Přelouč už neměla čas zareagovat, po mlýnu rozhodčí utkání odpískali a oslavy na Stadionu mládeže mohly propuknout naplno.

„Postup byl prvotním cílem. Tím, že jsme měli na jaře docela dost zraněných, tak to bylo těžké. Jediný zápas jsme prohráli v Bystrici a to nám chybělo osm hráčů,“ shrnul Juřík, který sám dohrával sezonu se sebezapřením a do baráže naskočil na závěrečnou desetiminutovku. Jestli si opět zahraje extraligu, nebo se bude věnovat jen trénování, zatím netuší. „Pokud to půjde, rád bych pokračoval,“ naznačil.

Barážové utkání v ragby mezi celky Zlína a Přelouče.

Většina mužstva má extraligové zkušenosti ze sezony 2018/19. Juřík věří, že tým bude silnější než tehdy. Zároveň vnímá, že nutně potřebuje posílit.

„Chtělo by to hráče do útočné formace, sezonu jsme kvůli zraněním dohrávali s veterány. A určitě do roje, kde je zranitelnost hráčů nejvyšší,“ přiblížil Juřík.

Doplnění z vlastních zdrojů není ve hře, odchovanci teprve dozrávají v dorosteneckých kategoriích.

„Rozšířit hráčskou základnu není snadný úkol. Zkusíme zalovit na Moravě v týmech, které zůstaly v první lize. Získat hráče na hostování. Případně zkusit zahraniční posily. Kluky, kterým bychom sehnali u nás práci a oni ve volném čase za nás hráli ragby,“ nastínil viceprezident klubu a sportovní ředitel Daniel Chytil.

„Jsme amatérský sport. Každý si svoje hráče drží. Možnosti jsou venku, třeba Gruzínci, v Praze mají zkušenosti s hráči z Jižní Afriky,“ doplnil Juřík.

Ve Zlíně mají relativně času dost. Po podzimním poháru začne extraliga s tradičním počtem osmi účastníků až na jaře a odehraje se do prázdnin pouze jednokolově.

„Dříve jsem říkal, že je blbost takhle hrát, ale pro nás by to mohla být výhoda. Když bude méně zápasů, můžeme je zvládnout lépe,“ věří Juřík, který při posledním návratu Zlína do extraligy položil jeho první pětku. Přesto tehdejší nováček úvodní dva duely sezony prohrál drtivě 19:147!

Zlínští ragbisté se radují.

„A od té doby se nůžky mezi extraligou a první ligou ještě více rozevřely,“ tvrdí Juřík.

Postup do čtyřčlenného play off o medaile bude pro nováčka utopií, jakékoliv vítězství veleúspěchem, cílem záchrana prostřednictvím baráže, do které spadnou poražení z play down.

„Naposledy jsme v extralize odehráli vyrovnané partie se Slavií, ostatní soupeři byli nad naši úroveň,“ připomněl kouč Zlína, který by se rád udržel v soutěži déle než jeden obligátní rok.