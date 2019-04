7:77? To je v ragby jako dostat 0:4 ve fotbale, uznal zlínský Novosád

„Frustrující to není. To je ragby. Jako byste ve fotbale dostali 0:4,“ prohodil vazač Tomáš Novosád po obnovené zlínské domácí premiéře v první lize. Nováček v ní s RC Praga rupl 7:77. „Víme, kam jsme šli. Musíme se snažit, aby to bylo v každém následujícím zápase lepší.“

Což se Zlínu v sobotu nepovedlo. Týden předtím na hřišti mistrovského Tatranu Smíchov podlehl „přijatelnějším“ rozdílem 12:70.

„V Praze jsme si zahráli se šiškou daleko více než doma. Navnadilo nás to ke zdravému optimismu, který pak zhasl. Když nám soupeř nepůjčí šišku, těžko se hraje,“ shrnul sobotní dění na Stadionu mládeže rváček Petr Juřík, který na Smíchově zaznamenal premiérovou pětku nováčka v letošní ligové sezoně.

Proti Praze se nováček prosadil poprvé a naposledy až pět minut před koncem za stavu 0:70. „Hráli výborně. Těžko jsme se dostávali k šišce, a když už jsme se dostali, tak většinou jsme o ni brzy přišli. Bylo to o tom, jak dlouho vydržíme kvalitně bránit,“ poznamenal Juřík.

On, Novosád a Tomáš Kotík jsou posledními členy mužstva, kteří hráli nejvyšší soutěž i před devíti lety, kdy z ní klub spadl.

„Za těch devět let se nůžky mezi první a druhou ligou hodně rozevřely. Předtím jsme dokázali zahrát vyrovnanější zápasy,“ zavzpomínal Juřík.

„Liga je rychlejší, tvrdší. Vývoj v ragby jde pořád dopředu, i v Česku. V týmech jsou už placení trenéři, někteří hráči. Mají více tréninkových jednotek. Jde to znát,“ přitakává Novosád, který v klubu plní také roli sportovního ředitele.

Přestože ve Zlíně tušili, že od špičkových týmů budou dostávat příděly, o šanci zahrát si zase nejvyšší soutěž nechtěli přijít.

„V ligu jsem popravdě už ani nedoufal. Jsem moc rád, že si ji můžu zahrát. Jsou to zkušenosti pro nás pro všechny,“ pronesl Novosád.

„Pro mladé je to lepší než hrát druhou ligu,“ dodal Juřík.

I přes vysoké porážky.