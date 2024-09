Nejstarší ragbyový klub na Moravě. Zlínští oslaví 80 let s hrdostí i pompou

Oddíl rozdělil oslavy na dvě části. Zatímco společenská proběhne na konci listopadu, ta sportovní teď na Stadionu mládeže, kde mají zlínští ragbisté svůj domov nepřetržitě celých osmdesát let své existence.

Sobotní ragbyová party bude velkolepá. Začne v deset hodin ráno a oficiálně skončí v deset večer. A nabídne dva vrcholy – ten první obstará přátelský mač domácích mužů s rakouským Celticem Vídeň.

„Je to náš tradiční soupeř. Máme dlouhodobě dobré vztahy, vyměňujeme si návštěvy. Byl to jeden z prvních týmů, který k nám přijel ještě v éře socialismu,“ přiblížil Chytil.

Druhým magnetem bude duel výběrů Čech a Moravy s plejádou českých reprezentantů pod záštitou České ragbyové unie, slavnostní ráz umocní statní hymna před úvodním výkopem.

„Byli jsme ve střetu zájmu, naši kluci nastoupí za Zlín, takže jsme je nemohli poskytnout výběru Moravy,“ podotkl Chytil.

Průkopník „Dědek“ se oslav nedožil

Klub ocení své významné členy. Bohužel už mezi nimi nebude Jiří Kotlový, jemuž nikdo v ragbyovém prostředí neřekl jinak než „Dědek“. Jedna z ikon klubu zemřela letos na začátku června v úctyhodném věku 97 let.

„Pamatoval si prvopočátky klubu,“ připomněl Chytil, že Kotlový stál u jeho zrodu jako aktivní hráč.

Sám hrál ragby do pětatřiceti let, v osmdesátých letech minulého století to dotáhl až na pozici trenéra československé reprezentace, za svoje zásluhy byl posléze uvedený do Síně slávy českého rugby.

Ve Zlíně dlouho vedl oddílovou kroniku. Díky jeho osobním kontaktům ve Francii uskutečnil klub řadu zájezdů do země ragby zaslíbené, sám se naučil francouzsky.

„Ve Zlíně jsme na oplátku přivítali hodně francouzských klubů. Ještě ve svých 65 letech odjel vlakem do Francie, kde pak na kole projel část země při návštěvách svých přátel,“ vzpomínali ve Zlíně na Kotlového, když se s ním letos loučili.

Klub vyznamená mimo jiné také dlouholetého prezidenta Josefa Iže, který nedávno skončil ve funkci ze zdravotních důvodů. „Patří mezi nejvýznamnější členy,“ uvedl Chytil.

Za Iže se do Zlína po 38 letech vrátila zápasem proti Ukrajině česká reprezentace mužů; poprvé od roku 1976, kdy se národní tým střetl s dnes už neexistující Jugoslávií. Na Stadion mládeže se reprezentační výběr vrací pravidelně ve čtyřletých intervalech, naposledy se tam střetl předloni s Moldavskem.

Ve čtyřletých cyklech roste také zájem o ragby v klubu, vždy po mistrovství světa, které je jednou z nejsledovanějších sportovních akcí planety. „Máme nějakých sto padesát členů, ale budeme rádi za každého dalšího,“ přeje si Chytil.

V oddíle fungují všechny mládežnické kategorie od nejmenších dětí až po ženskou složku, hrají klasické patnáctkové i prudce se rozvíjející olympijské sedmičkové ragby.

Muže trénuje Jihoafričan, ambicí je postup

Na špici je mužské áčko, jemuž se v roce 2019 povedlo na jednu sezonu postoupit do nejvyšší soutěže.

„Máme ambice se vrátit. Ekonomicky jsme na tom slušně. Máme dotace od města, kraje, sponzory, ale chybí nám hráčský materiál,“ přiznal Chytil úzký kádr.

Tým momentálně působí v první lize, která se hraje stejně jako elitní soutěž na jaře. Podzimní část sezony vyplňuje národní pohár.

„Není to ideální model, ale můžeme se alespoň zkonsolidovat, připravit se na jaro a pak zabojovat o postup,“ nastínil Chytil.

Mezinárodní punc zlínskému ragby dodává Jihoafričan Jacques Dumas, který se do klubu vrátil jako hrající kouč.

„Zahraniční trenéři jsou trendem poslední pár let. V Jižní Africe je to národní sport, loni vyhrála mistrovství světa. Mají fundovanější, profesionálnější přístup k ragby, má nám co nabídnout,“ dodal Chytil.