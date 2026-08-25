Zlín zvažoval prodej házenkářské extraligy, opět začne s novým koučem

„Do poloviny června jsme nevěděli, jestli budeme pokračovat v extralize. Když jsme to spočítali, řekli jsme si, že do toho půjdeme, že soutěž neprodáme. Bylo to i po dohodě s Brnem. Chceme, aby mladí kluci i z okolí měli možnost hrát extraligu,“ nastínil Milan Buday, místopředseda klubového výboru za mužskou složku.
A od nové sezony také trenér mužského týmu. „Byl jsem rozhodnutý, že ve svém věku budu dělat už jen mládež. Ale nebylo zbytí,“ řekl 65letý Buday.
Rozhodovaly opět finance, kterých nemá zlínský klub nazbyt.
„Loni jsme se to snažili rozjet, hledali jsme trenéry. Sehnat teď dalšího za velké náklady nebylo reálné,“ přiznal Buday, čtvrtý kouč mužů od loňského postupu do extraligy.
Minulou sezonu zahájil Srb Nikola Sekulič, který ale skončil v půlce listopadu, když mu vypršelo vízum. Do konce roku za něj zaskočil asistent Miroslav Slovák, který předtím Zlín dovedl do nejvyšší soutěže. Od ledna převzal mužstvo Vojtěch Drápela, který však v létě zemřel po zákeřné nemoci ve věku pouhých 27 let.
Možnost trénovat extraligové muže Buday chvíli zvažoval.
„Šel jsem do toho i proto, že po čtyřech letech máme spoustu šikovných dorostenců, které chci do týmu zapracovat. Pět šest jich je nachystaných a dostanou v extralize prostor,“ naznačil nový trenér.
Obejít se musí bez pilíře obrany Radka Doležela, který přestoupil do Kopřivnice v době, kdy ve Zlíně zvažovali prodej extraligové licence.
„Také chtěl hrát o vyšší příčky. Je to velká ztráta. Jsou kluci, kteří ho můžou zastoupit. Možná ne plnohodnotně, ale věřím, že časem se dostaneme do výkonnostní úrovně, jak jsme byli s ním,“ podotkl Buday.
Z Brna vypomůže čtveřice Erik Žvak, Jan Pešák, Radek Flajsar a Tobiáš Hrubša.
„Víme, že Brno má šikovné dorostence, a pokud by se ukázalo, že by mohli hrát extraligu, šanci od nás dostanou,“ řekl Buday.
V minulé sezoně obsadil Zlín jako nováček soutěže po základní části předposlední místo, které ve skupině o udržení o jednu příčku vylepšil.
„Prioritně budeme bojovat o záchranu. Budeme rádi, když zopakujeme loňské umístění. Jsou tady chlapci (starší), kteří pošilhávají po play off,“ prohodil Buday. „Všechno se ukáže po prvních pár kolech,“ doplnil.
Jisté je, že úvodní tři zápasy odehraje jeho celek v domácím prostředí proti moravským soupeřům: 2. září s Brnem, 6. září krajské derby se Zubřím a 20. září s Kopřivnicí.