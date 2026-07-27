Šerm a peřeje se propojily. Letiště zářilo zlatem. Choupenitch a slalomáři jsou zpět

Přesně v 10:59 z útrob příletové haly vykročil šermíř Alexander Choupenitch, jenž se vrátil ze šampionátu v Hongkongu.
Na sobě měl triko s asijským drakem, na krku zlato a široce se usmíval. Se skupinkou s českou vlajkou, která na něj čekala, si vzápětí zazpíval: „Tak jsme první, no a co…!“
V 11:37 ho následovala početnější parta vodních slalomářů mířící z vrcholu v Oklahomě. V čele kráčeli zlatí Tereza Kneblová, Jakub Krejčí a Vít Přindiš, načež následovali další členové veleúspěšné výpravy, která posbírala celkem sedm kovů.
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Na Přindiše čekala manželka s malou dcerou, která mu nakreslila transparent: „Vítej doma, táto!“ A pak k němu ještě dorazil Choupenitch a vzájemně si vyměňovali gratulace. „Dobrá práce, jen tak dál,“ plácli si rukama.
„Je skvělé vidět, jak je náš sport úspěšný,“ pokračoval historicky první český mužský mistr světa v šermu. „Slalomáře jsem v Hongkongu popravdě sledoval spíš po očku, jelikož jsem měl vymazané všechny sociální sítě, aby mě nic nerozptylovalo. Ale samozřejmě se to ke mně i tak doneslo. Gratuluju jim.“
Taky Kneblová o paralelním českém úspěchu zhruba třináct tisíc kilometrů vzdušnou čarou daleko věděla. „Neskutečné. I já moc gratuluju,“ líčila na letišti. „Je hezké, že se naše dva sporty spojily takovým způsobem. Tyhle momenty jsou vždy speciální.“
Nemusí trvat zase tak dlouho, než se podobné setkání zopakuje. Letí to. Přesně za dva roky touto dobou se budou vracet čeští reprezentanti z olympijských her v Los Angeles – a v případě slalomářů z Oklahomy, kde nyní testovali areál.
Výkony na světových šampionátech jak slalomáři, tak Choupenitch potvrdili, že patří mezi naprostou špičku. Zástupci s pádly navíc ukázali, že se dokážou popasovat i s velkými vedry, která v tomto státě v létě panují.
„Ale snažím se tyhle myšlenky vypouštět a soustředit se na nejbližší cíle,“ říká Krejčí. „Je samozřejmě jasné, že jsem na téma olympiády dostal spoustu otázek, takže jsem o ní byl trochu nucený přemýšlet. Je tam pěkně, věřím, že půjde o hezký závod, a moc rád bych se v něm představil. Ale nominace bude ještě náročná.“
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Naráží na krutá pravidla, že na hry v jeho sportu proklouzne z každé země pouze jediný závodník v každé kategorii. Krejčí si díky světovému zlatu vydobyl slušnou výchozí pozici, ale stejně. Konkurence je mezi Čechy obrovská. Ostatně Přindiš by mohl vyprávět, před Paříží 2024 byl vítězem Světového poháru, přesto se do týmu nevešel.
Ani Choupenitch nemá letenky do Ameriky zatím jisté. Kvalifikační proces šermířů se otevře až příští rok. Bude muset bojovat, zlato z Hongkongu i trofej pro celkového vítěze Světového poháru mu totiž pomohou jen k lepšímu nasazení do nejbližších turnajů.
„Jsem sice mistr světa, ale kvalifikace bude ještě těžká,“ uvědomuje si. „V mém případě to bude na postavení v žebříčku a to si člověk musí vybojovat rok předem. Těším se, jak bude Los Angeles vypadat, ale leží ještě ohromně daleko. Uvidíme, co bude za dva roky.“
I on si teď chce hlavně užít přítomnost. Vždyť o vysněném zlatu tvrdí: „Vězí za ním 23 let konzistentní práce. Konečně se to podařilo.“