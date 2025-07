Jste znamenitý sportovec, vynikající volejbalista, který od 17 let hraje za hlavní mužstvo národního týmu a stejně se tomu nevyhnete.

Izraelská armáda pískne a ze sportovce je voják. Povinná služba však v Izraeli respektuje úspěchy. Nějaká forma úlevy či zkrácení se dá vyběhat, i tak jste zkrátka ve službě.

Aby k ničemu nepříjemnému v souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem nedošlo, je tým pod drobnohledem, nicméně nenápadným.

„Bezpečnostní opatření jsme nemuseli nijak upravovat, bydlí s námi ve stejném hotelu, jen s sebou mají vlastní doprovod a policie nás navíc informovala, že bude tým taktéž doprovázet. Ale není to nic nestandardního,“ přibližuje mluvčí českého volejbalového svazu Lukáš Kozáček podmínky soupeřů.

„Policie je oproti zvyklostem navíc, ale nebavíme se o kordonu padesáti policistů. Je to standardní opatření s Izraelci, oni si jsou tyto záležitosti zvyklí řešit sami. Nemáme o jejich bezpečí strach,“ hlásí jistě.

A i kdyby se něco semlelo, tihle ostří hoši se o sebe umí postarat. Vždyť jsou to vojáci. „I když jste v Izraeli reprezentant, armáda vás neuvolní. Máme ale možnost vyplnit nějaké formuláře a získat speciální status. Nemáte služby delší než čtyři až šest hodin, máte prostor na trénink i nějaké volno pro turnaje, jinak jste ale pochopitelně vojákem,“ vysvětluje smečař Ilay Haver.

Izraelští volejbalisté před zápasem Final Four Evropské ligy proti Česku.

I pro tento turnaj si musel vyřídit potřebné papíry. „Je to docela náročné a někdy i trochu otravné, ale armáda nese i své pozitivní aspekty vůči sportu. S oblibou se říká, že v armádě dospějete, a ono to tak je. Nějaká disciplína, zodpovědnost, to vám vojenská služba dá,“ přemítá Haver. „I my viděli smrt a vyděšení, není to žádná legrace,“ dodá s vážnou tváří.

Izraelská armáda má nyní pohotovost a mezi volejbalisty vnitrozemský neklid i útoky dronů a raket na jejich města rezonují.

„Mluvíme o tom denně, povídáme si, jak je těžké v této době být daleko od domova. Ale dává nám to možná něco navíc. Je to něco výjimečného, bít se za svůj národ aspoň na sportovním poli. Dělá nás to ještě více soudržnější. Pak začne hrát hymna, my všichni zpíváme a tečou nám u toho slzy,“ přiznává smečař.

Lukáš Vašina blokuje na síti v utkání s Izraelem.

Izraelcům domů z Brna už však dovezou maximálně bronz. „Češi nás překvapili, oplatili nám porážku ze skupinové fáze. Hráli perfektně na přihrávce i na bloku. Nedělali chyby, zaslouženě vyhráli. Nám zbývá sebrat síly proti Řekům,“ ví asistent izraelského kouče Alexander Shafranovich, kterého mohou čeští fanoušci znát z působení u volejbalistů Liberce.

Bitva o bronz vypukne v pavilonu P Brněnského výstaviště v 16 hodin. Český zápas o titul pak přijde na řadu v 19 hodin.