„Pro mě je každá akce nároďáku důležitá. Jde o první cíl, první důležitý bod v nové sezoně. Chceme, aby co nejlépe dopadl. Beru turnaj jako klasické finále, náš letní vrchol,“ řekl o Final Four evropské soutěže kapitán národního týmu Adam Zajíček.

Pod dozorem trenéra Jiřího Nováka si patnáctičlenný výběr od úterý zkouší unikátní domácí prostředí v pavilonu P na brněnském výstavišti, v němž se o víkendu hraje. Pohár pro vítěze „přihlíží“ ze svého podstavce zpoza postranní čáry, nachystaný na předání.

Program Final Four Sobota: Řecko – Finsko (16), ČESKO – Izrael (19). Neděle: o třetí místo (16), finále (19). Česká nominace – nahrávači: Luboš Bartůněk, Ondřej Roman. Univerzálové: Marek Šotola, Tomáš Brichta, Marek Perry. Smečaři: Jiří Benda, Matouš Drahoňovský, Martin Licek, Lukáš Vašina. Blokaři: Jakub Klajmon, Antonín Klimeš, Martin Šábrt, Adam Zajíček. Libera: Michael Kovařík, Michal Moník.

„Před třemi lety jsem se s ním pomazlil, protáhl ho Prahou, popil s ním dobrého piva. Doufám, že se to stejné podaří zopakovat,“ pomyslel na celkové prvenství Zajíček, bývalý hráč extraligového Volejbalu Brno.

A jestliže je pro reprezentaci vyvrcholení Zlaté evropské ligy důležitým testem, zda po návratu nahrávače Luboše Bartůňka dokáže vystupňovat výkonnost, Izraeli oplatit porážku z úvodu soutěže a dostat se do finále, neméně zásadní prověrku podstoupí i organizátoři.

Pro ně je víkend zkouškou, zda by mohli do moderního pavilonu umístit příští rok na přelomu srpna a září skupinovou fázi a část play off mistrovství Evropy žen, jež se má hrát rovněž na výstavišti v Brně v nově budované aréně – pokud by se arénu nepodařilo otevřít včas.

Proto mužské Final Four přesunuli z původního dějiště v Ostravě, aby si ověřili, že mají pro příští rok připraven i plán B.

„Potřebujeme dostat certifikaci pro pavilon jako pro halu způsobilou pro konání velké mezinárodní akce. Musíme být připraveni na vše,“ uvedl Martin Gerža, místopředseda Českého volejbalového svazu.

Otevře nová aréna včas? Šance tu zatím pořád je

Odpověď na otázku, zda bude náhradní hala pro ME volejbalistek za rok potřeba, jinými slovy zda se stihne moderní multifunkční aréna postavit včas, je v tuto chvíli nejasná.

„Pořád pracujeme s takovým harmonogramem, že arénu budeme schopni otevřít ve druhé polovině roku 2026. Nicméně máme před sebou ještě rok prací, takže nedokážeme říct přesný měsíc, kdy se tak stane,“ uvedl ve čtvrtek pro MF DNES mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Šance, že se v novém sportovním paláci volejbalový šampionát jako první velká akce odehraje, podle jeho slov stále je.

„Dělá se pro to všechno. Ale je to náročná stavba,“ podotkl mluvčí.

A tak bylo pro všechny případy potřeba pod 12 metrů vysoký industriální strop pavilonu P kolem volejbalového kurtu postavit mobilní tribuny. Na víkend jsou pro 2 500 diváků.

Brněnská hala, kde se odehraje Final Four volejbalové Zlaté evropské ligy.

V pátek večer, po tréninku českého celku, si organizátoři zkoušeli i působivou laserovou a zvukovou show. Hypnotická podívaná je pro fanoušky nachystána jako předehra před zápasy, jež po oba víkendové dny začínají v 16 a 19 hodin. V sobotu jsou na programu semifinále, v neděli zápas o bronz a finále.

„Mně se tady to prostředí líbí. Je specifické, zajímavé a nové. Haly v Česku známe, tohle je vítaná změna. Zatím je to super. Dobrá jsou světla i vzduch, není tady vedro. Není nic, co by nebylo dobře,“ pochválil kulisy chystaného turnaje blokař Zajíček.

Pro ženské mistrovství by organizátoři navýšili kapacitu až na pět či sedm tisíc diváků, což by podle nich mělo potřebám stačit.

Pavilon P preferují jako náhradní variantu pro jeho vybavení. „Chtěl jsem pavilon Z, ale nemá klimatizaci. ‚Péčko‘ má špičkovou vzduchotechniku. Také má kolem sebe na výstavišti spoustu místa pro doprovodný program, což třeba nemá hala Rondo. Na výstavišti můžeme mít kolem ME i gastrofestival, koncerty, parkování, dává nám to plno možností,“ vysvětlil Gerža.