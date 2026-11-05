Třiatřicetiletý Dubový se při šesté účasti na mistrovství světa poprvé probojoval do finále. V kvalifikaci byl osmý a poslední postupové místo obsadil při shodném počtu bodů s Íráncem Váhidem Golchandánem díky více přesným středům (25:15).
V boji o medaile byli lepší jen Číňan Chu Kchaj a Ind Džajpal Malvija. Těsně pod stupně vítězů Dubový odsunul jedničku světového žebříčku Číňana Pu Šuaj-changa, který se dlouho pohyboval na medailových pozicích.
Svěřenec trenéra Pavla Šafránka z Dukly Plzeň si výrazně vylepšil dosavadní maximum, ve vzduchové pistoli byl na mistrovství světa nejlépe pětačtyřicátý před 12 lety v Granadě. Více se mu dařilo v neolympijské velkorážní pistoli – v roce 2023 byl na MS jedenáctý a letos v Osijeku se v ní stal evropským šampionem.
„Je to fantazie. Je za tím hodně práce, spousta roků práce. Konečně se to povedlo a splnil se mi tenhle sen,“ řekl Dubový v rozhovoru pro mezinárodní federaci ISSF. „Poprvé jsem vystřílel kvótaplac a doufám, že se podívám do LA. Medaile je příjemný bonus, ale kvótaplac je ještě lepší,“ uvedl český střelec, kterému patří ve světovém žebříčku ve vzduchové pistoli 44. místo.
Po těsném postupu z kvalifikace se ve finále ihned zařadil do boje o medaile. Po deseti ranách byl třetí za oběma čínskými střelci. V eliminační fázi se pak znovu těsně udržel ve hře o medaili, když navzdory horší ráně (9,5) prošel mezi nejlepší čtveřici o tři desetiny bodu na úkor Itala Paola Monny, který trefil 10,4.
V následné sérii se Dubový blýskl zásahem 10,9 bodu a připravil o cenný kov dvacetiletého Číňana Pu Šuaj-changa, jenž klesl na čtvrté místo. V tu chvíli měl český reprezentant jistou medaili i účastnické místo. „Ukazoval jsem trenérovi, že je to doma. Dnešek se povedl,“ radoval se po finále.
První účastnické místo na olympijských hrách v Los Angeles vystřílel Česku ve středu pistolář Matěj Rampula, který skončil pátý v rychlopalbě.
Mistrovství světa ve sportovní střelbě v Dauhá
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