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Životní úspěch střelce Dubového. Na MS získal bronz a olympijské místo pro Česko

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  18:09

Střelec Jindřich Dubový. | foto: Český olympijský tým

Jindřich Dubový získal na mistrovství světa v Dauhá bronz ve střelbě ze vzduchové pistole a slaví životní úspěch. Česku zajistil druhé účastnické místo na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028.

Třiatřicetiletý Dubový se při šesté účasti na mistrovství světa poprvé probojoval do finále. V kvalifikaci byl osmý a poslední postupové místo obsadil při shodném počtu bodů s Íráncem Váhidem Golchandánem díky více přesným středům (25:15).

V boji o medaile byli lepší jen Číňan Chu Kchaj a Ind Džajpal Malvija. Těsně pod stupně vítězů Dubový odsunul jedničku světového žebříčku Číňana Pu Šuaj-changa, který se dlouho pohyboval na medailových pozicích.

Svěřenec trenéra Pavla Šafránka z Dukly Plzeň si výrazně vylepšil dosavadní maximum, ve vzduchové pistoli byl na mistrovství světa nejlépe pětačtyřicátý před 12 lety v Granadě. Více se mu dařilo v neolympijské velkorážní pistoli – v roce 2023 byl na MS jedenáctý a letos v Osijeku se v ní stal evropským šampionem.

„Je to fantazie. Je za tím hodně práce, spousta roků práce. Konečně se to povedlo a splnil se mi tenhle sen,“ řekl Dubový v rozhovoru pro mezinárodní federaci ISSF. „Poprvé jsem vystřílel kvótaplac a doufám, že se podívám do LA. Medaile je příjemný bonus, ale kvótaplac je ještě lepší,“ uvedl český střelec, kterému patří ve světovém žebříčku ve vzduchové pistoli 44. místo.

Po těsném postupu z kvalifikace se ve finále ihned zařadil do boje o medaile. Po deseti ranách byl třetí za oběma čínskými střelci. V eliminační fázi se pak znovu těsně udržel ve hře o medaili, když navzdory horší ráně (9,5) prošel mezi nejlepší čtveřici o tři desetiny bodu na úkor Itala Paola Monny, který trefil 10,4.

V následné sérii se Dubový blýskl zásahem 10,9 bodu a připravil o cenný kov dvacetiletého Číňana Pu Šuaj-changa, jenž klesl na čtvrté místo. V tu chvíli měl český reprezentant jistou medaili i účastnické místo. „Ukazoval jsem trenérovi, že je to doma. Dnešek se povedl,“ radoval se po finále.

První účastnické místo na olympijských hrách v Los Angeles vystřílel Česku ve středu pistolář Matěj Rampula, který skončil pátý v rychlopalbě.

Mistrovství světa ve sportovní střelbě v Dauhá

Muži:
Vzduchová pistole: 1. Chu Kchaj (Čína) 243,9, 2. Malvija (Indie) 242,2, 3. Dubový, ...v kvalifikaci 32. Schejbal (oba ČR)
Družstva: 1. Čína 1755, 2. Korea 1738, 3. Uzbekistán 1738

Ženy:
Vzduchová pistole: 1. Ťiang Žan-sin 242,4, 2. Jao Čchien-sün (obě Čína) 242,1, 3. Majorová (Maď.), ...v kvalifikaci 55. Šindlerová (ČR)
Družstva: 1. Čína 1745, 2. Indie 1738, 3. Korea 1729

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