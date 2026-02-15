Osmatřicetiletý Jančařík, kterému v žebříčku patří až 174. pozice, startoval dvakrát na olympijských hrách a probojoval se i do čtvrtfinále dvouhry na mistrovství Evropy.
Všechny tyto úspěchy ale přebil skvělým počinem v Čennaí.
„Je to prostě fantastické. Ani nevím, jak to popsat, ale každý, kdo mě zná, to určitě dokáže procítit,“ hodnotil na svazovém webu.
Na turnaji vyřadil hned čtyři indické soupeře v řadě, včetně 33. hráče světa Manava Thakkara, v nedělním semifinále ho nezastavil ani Korejec Park Gang-hyeon. A o pár hodin později zdolal Jančařík i o sedmnáct let mladšího Poreta.
Ve finále, které se jako jediné hrálo na čtyři vítězné sady, skvěle začal a vedl 3:1. Pak sice mladý Francouz snížil, ale šestý set opět patřil Jančaříkovi. Celkově triumfoval 11:8, 9:11, 11:7, 11:9, 9:11 a 11:8.
Po proměněném mečbolu měl obrovskou radost, stal se totiž teprve třetím českým stolním tenistou v historii, který vyhrál dvouhru na turnaji světového okruhu. V sezoně 2016 se to povedlo Tomáši Konečnému v Bulharsku, před pěti lety slavila Hana Matelová v Tunisu.
„Musím vyjádřit obrovský dík trenéru Kchajovi, je úžasné, že takového kouče se podařilo získat,“ pochválil čínského kouče Sü Kchaje. „Samozřejmě jsme vše konzultovali s reprezentačním trenérem Salvou Uribem, právě on navrhl, aby se mnou jel Kchaj. Tohle český stolní tenis potřeboval, opět velký úspěch na turnaji světového formátu.“
Za titul získal finanční prémii 17 tisíc dolarů (v přepočtu asi 347 tisíc korun) a také hned 600 bodů do světového žebříčku, což je skoro šestkrát víc, než kolik jich měl před turnajem. Díky tomu by se měl v pořadí posunout zhruba ke 40. pozici, poskočí tak o více než 130 příček.